Новини
Любопитно »
Трагедия на Майорка: Германски турист загина, спасявайки съпругата си от удавяне

Трагедия на Майорка: Германски турист загина, спасявайки съпругата си от удавяне

13 Октомври, 2025 18:23 689 4

  • майорка-
  • удави-
  • германски турист-
  • съпруга

Съпругата му е откарана в болницата в тежко състояние

Трагедия на Майорка: Германски турист загина, спасявайки съпругата си от удавяне - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Драматичен инцидент разтърси североизточния бряг на слънчевата Майорка, след като 67-годишен германец загуби живота си в опит да спаси своята значително по-млада съпруга. Случката се разигра на 10 октомври в близост до популярния плаж Сон Бауло, където двойката прекарвала почивката си.

По информация на The Olive Press, мъжът забелязал, че 47-годишната му партньорка изпитва сериозни затруднения във водата. Без да се замисли, той се хвърлил в морето, за да ѝ помогне, но бурните вълни и силното течение се оказали фатални и за двамата. Докато жената се борела за живота си, нейният съпруг също започнал да потъва.

На мястото на инцидента бързо пристигнали екипи на спешна помощ, които извадили двамата на брега. Медиците незабавно започнали реанимационни действия, включително използване на дефибрилатор, но въпреки неуморните усилия, животът на германския турист не могъл да бъде спасен.

Съпругата му била транспортирана в болница в критично състояние. Местните власти призовават туристите да бъдат особено внимателни и да не подценяват силата на природата, дори когато почиват на райски места като Майорка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    3 0 Отговор
    Венелиноооо! “Случката се разигра на…” “…той се хвърлил в…” Ти беше ли там бе мисирко? Защо пишеш в сегашно и минало време МА неграмотна мисирко?

    Коментиран от #2, #3

    18:36 13.10.2025

  • 2 Ти па

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Тя е с изкуствен интелект, пласмасов

    18:49 13.10.2025

  • 3 Венка глезанка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Там бях, три дни ядох пих и се веселих.

    18:51 13.10.2025

  • 4 В БГ

    0 0 Отговор
    това си е редовен номер. Най- често удавниците стават двама.

    19:06 13.10.2025