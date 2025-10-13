Трагедия на Майорка: Германски турист загина, спасявайки съпругата си от удавяне

Драматичен инцидент разтърси североизточния бряг на слънчевата Майорка, след като 67-годишен германец загуби живота си в опит да спаси своята значително по-млада съпруга. Случката се разигра на 10 октомври в близост до популярния плаж Сон Бауло, където двойката прекарвала почивката си.

По информация на The Olive Press, мъжът забелязал, че 47-годишната му партньорка изпитва сериозни затруднения във водата. Без да се замисли, той се хвърлил в морето, за да ѝ помогне, но бурните вълни и силното течение се оказали фатални и за двамата. Докато жената се борела за живота си, нейният съпруг също започнал да потъва.

На мястото на инцидента бързо пристигнали екипи на спешна помощ, които извадили двамата на брега. Медиците незабавно започнали реанимационни действия, включително използване на дефибрилатор, но въпреки неуморните усилия, животът на германския турист не могъл да бъде спасен.

Съпругата му била транспортирана в болница в критично състояние. Местните власти призовават туристите да бъдат особено внимателни и да не подценяват силата на природата, дори когато почиват на райски места като Майорка.