Новини
Любопитно »
Откриха тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, в топящ се ледник в Пакистан

Откриха тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, в топящ се ледник в Пакистан

7 Август, 2025 17:15 576 6

  • мъж-
  • труп-
  • ледник-
  • пакистан-
  • глобално затопляне

Местен овчар случайно се натъкнал на тялото, което е било в изключително добро състояние

Откриха тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, в топящ се ледник в Пакистан - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Тялото на мъж, който е обявен за изчезнал преди 28 години, е открито в разтопен ледник в отдалечения планински регион Кохистан, в Пакистан, предаде NOVA.

Местен овчар на име Омар Кан случайно се натъкнал на тялото, което е било в изключително добро състояние. Откритието е направено в регион в източната част на страната, наречен "Долината на дамите". През последните години снеговалежите именно в този район значително са намалели. Това излага на пряка слънчева светлина ледниците, като, според експерти, откриването на тялото показва как променящият се климат е ускорил топенето на леда.

Именно липсата на кислород и влага в пукнатините на ледника обаче са съхранили и тялото.

Кан определи откритието си като невероятно.

"Тялото беше непокътнато. Дори и дрехите бяха запазени", разказа той.

Освен трупа, той намерил и лична карта с името Насеерудин, посочено на нея. По-късно полицията е успяла да открие и информация за мъж, за когото се предполага, че е изчезнал в района през юни 1997 г. след падане в пукнатина в ледника по време на снежна буря.

"Веднага щом полицията потвърди, че това е Насирудин, местните хора започнаха да споделят повече информация за него", каза още Кан.

Насеерудин имал съпруга и две деца. В деня на изчезването си мъжът е пътувал с брат си Катирудин. Според властите, семейна вражда е била причината двамата мъже да напуснат дома си.

Kатируддин споделя пред BBC, че двамата с брат му са пристигнали в долината сутринта, а около обяд Насеерудин се спуснал в една от пещерите. Когато не се върнал, Катируддин се опитал да го потърси - първо сам, а след това потърсил помощ и от други хора в района.

Въпреки усилията обаче Насеерудин така и не бил открит.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивайло Ангелов

    0 1 Отговор
    Здравейте казвам се Ивайло Ангелов- Фантата и си търся мъж.
    Можете да ве намерите във фейса, ето и снимка да ме видите колко съм готин пичaгa.

    17:22 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Всеки момент очакваме да намерят фамозния и мистериозен" дедо " на Тиквата ....изчезнал 1945 година

    Коментиран от #5

    17:27 07.08.2025

  • 4 Буха ха

    0 0 Отговор
    Пакистан е по голям външен кенеф дори и от БГ

    17:43 07.08.2025

  • 5 Леля Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Тоя дето селяните го извлекоха от дома му и го пребиха с тояги, защото докато те се бият на фронта, той закача жените им?

    Коментиран от #6

    17:44 07.08.2025

  • 6 Пешо от панелката

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Леля Гошо":

    Къде са тия някогашни истински мъже? Да извлекат Бацо и Шиши на площада и да ги направят на кайма? Но не, сега са прекалено заети в салоните за епилация

    17:48 07.08.2025