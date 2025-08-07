Откриха тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, в топящ се ледник в Пакистан

Тялото на мъж, който е обявен за изчезнал преди 28 години, е открито в разтопен ледник в отдалечения планински регион Кохистан, в Пакистан, предаде NOVA.
Местен овчар на име Омар Кан случайно се натъкнал на тялото, което е било в изключително добро състояние. Откритието е направено в регион в източната част на страната, наречен "Долината на дамите". През последните години снеговалежите именно в този район значително са намалели. Това излага на пряка слънчева светлина ледниците, като, според експерти, откриването на тялото показва как променящият се климат е ускорил топенето на леда.
Именно липсата на кислород и влага в пукнатините на ледника обаче са съхранили и тялото.
Кан определи откритието си като невероятно.
"Тялото беше непокътнато. Дори и дрехите бяха запазени", разказа той.
Освен трупа, той намерил и лична карта с името Насеерудин, посочено на нея. По-късно полицията е успяла да открие и информация за мъж, за когото се предполага, че е изчезнал в района през юни 1997 г. след падане в пукнатина в ледника по време на снежна буря.
"Веднага щом полицията потвърди, че това е Насирудин, местните хора започнаха да споделят повече информация за него", каза още Кан.
Насеерудин имал съпруга и две деца. В деня на изчезването си мъжът е пътувал с брат си Катирудин. Според властите, семейна вражда е била причината двамата мъже да напуснат дома си.
Kатируддин споделя пред BBC, че двамата с брат му са пристигнали в долината сутринта, а около обяд Насеерудин се спуснал в една от пещерите. Когато не се върнал, Катируддин се опитал да го потърси - първо сам, а след това потърсил помощ и от други хора в района.
Въпреки усилията обаче Насеерудин така и не бил открит.
