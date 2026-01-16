Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Постно кисело зеле с ориз на фурна
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Постно кисело зеле с ориз на фурна

16 Януари, 2026 10:05 675 3

  • кисело зеле-
  • ориз-
  • постно-
  • на фурна-
  • какво да сготвя

Класическа българска рецепта

Рецепта на деня: Постно кисело зеле с ориз на фурна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кисело зеле - 1 малка зелка (около 1 кг);
  • ориз - 1 ч.ч. (около 200 - 250 г);
  • лук - 1 - 2 глави;
  • олио - 1/2 ч.ч. олио;
  • червен пипер - 1 с.л.;
  • черен пипер - на вкус;
  • дафинов лист - 2 - 3 бр.;
  • гореща вода - 3 1/2 ч.ч. гореща вода (или смес от вода и зелев сок).

Начин на приготвяне:

Нарежете зелето на ситно. Ако е твърде солено, го измийте със студена вода и го отцедете добре.

В дълбок тиган или тенджера загрейте олиото и задушете ситно нарязания лук до омекване. Добавете зелето и го гответе 10-15 минути, докато промени цвета си и омекне леко.

Добавете добре измития ориз към зелето. Разбъркайте за 2-3 минути, докато оризът стане стъклен. Поръсете с червения пипер, добавете дафиновия лист и черния пипер.

Прехвърлете сместа в тава. Залейте с водата в съотношение ориз-вода е 1:3 и половина.

Печете киселото зеле с ориз в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 40-50 минути. Ястието е готово, когато оризът е сготвен и течността е напълно поета, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 3 Отговор
    Много хубаво, ама от къде пари за ориз и кой ще плаща сметка за ток?!?

    10:07 16.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    + 1 кило свински ребра

    10:33 16.01.2026

  • 3 Идън

    2 0 Отговор
    Към лука- морковче и 3 лъжици салца/млени домати/.Дафинов лист- по желание или за малко и го махам.

    10:50 16.01.2026