Рецепта на деня: Постно кисело зеле с ориз на фурна

Необходими продукти:
- кисело зеле - 1 малка зелка (около 1 кг);
- ориз - 1 ч.ч. (около 200 - 250 г);
- лук - 1 - 2 глави;
- олио - 1/2 ч.ч. олио;
- червен пипер - 1 с.л.;
- черен пипер - на вкус;
- дафинов лист - 2 - 3 бр.;
- гореща вода - 3 1/2 ч.ч. гореща вода (или смес от вода и зелев сок).
Начин на приготвяне:
Нарежете зелето на ситно. Ако е твърде солено, го измийте със студена вода и го отцедете добре.
В дълбок тиган или тенджера загрейте олиото и задушете ситно нарязания лук до омекване. Добавете зелето и го гответе 10-15 минути, докато промени цвета си и омекне леко.
Добавете добре измития ориз към зелето. Разбъркайте за 2-3 минути, докато оризът стане стъклен. Поръсете с червения пипер, добавете дафиновия лист и черния пипер.
Прехвърлете сместа в тава. Залейте с водата в съотношение ориз-вода е 1:3 и половина.
Печете киселото зеле с ориз в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 40-50 минути. Ястието е готово, когато оризът е сготвен и течността е напълно поета, пише gotvach.bg.
