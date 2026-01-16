Рецепта на деня: Постно кисело зеле с ориз на фурна

Необходими продукти:

кисело зеле - 1 малка зелка (около 1 кг);

ориз - 1 ч.ч. (около 200 - 250 г);

лук - 1 - 2 глави;

олио - 1/2 ч.ч. олио;

червен пипер - 1 с.л.;

черен пипер - на вкус;

дафинов лист - 2 - 3 бр.;

гореща вода - 3 1/2 ч.ч. гореща вода (или смес от вода и зелев сок).

Начин на приготвяне:

Нарежете зелето на ситно. Ако е твърде солено, го измийте със студена вода и го отцедете добре.

В дълбок тиган или тенджера загрейте олиото и задушете ситно нарязания лук до омекване. Добавете зелето и го гответе 10-15 минути, докато промени цвета си и омекне леко.

Добавете добре измития ориз към зелето. Разбъркайте за 2-3 минути, докато оризът стане стъклен. Поръсете с червения пипер, добавете дафиновия лист и черния пипер.

Прехвърлете сместа в тава. Залейте с водата в съотношение ориз-вода е 1:3 и половина.

Печете киселото зеле с ориз в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 40-50 минути. Ястието е готово, когато оризът е сготвен и течността е напълно поета, пише gotvach.bg.