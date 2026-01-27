Новини
Рецепта на деня: Баница с кисело зеле

27 Януари, 2026 10:05 487 17

Златиста, сочна и изпълнена с автентичен български вкус, идеална за студените дни

Рецепта на деня: Баница с кисело зеле - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кори за баница;
  • кисело зеле - 1 глава, средна;
  • праз - 2 стръка;
  • олио - 150 мл;
  • сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Загрейте олиото в тиган. Запържете киселото зеле в сгорещената мазнина. Добавете червения пипер и разбърквайте непрекъснато, докато зелето омекне.

Разстелете корите. Гребнете 1-2 лъжици от зелето и разпръснете по кората. Навийте на руло кората, след това я навийте на кравай в самата тава. Направете това с всички кори. След като сте оформили баницата, поръсете я отгоре с малко олио и печете в загрята на 200 градуса фурна за около 20-30 минути или до готовност, пише gotvach.bg.


