Рецепта на деня: Баница с кисело зеле

Необходими продукти:
- кори за баница;
- кисело зеле - 1 глава, средна;
- праз - 2 стръка;
- олио - 150 мл;
- сол - на вкус.
Начин на приготвяне:
Загрейте олиото в тиган. Запържете киселото зеле в сгорещената мазнина. Добавете червения пипер и разбърквайте непрекъснато, докато зелето омекне.
Разстелете корите. Гребнете 1-2 лъжици от зелето и разпръснете по кората. Навийте на руло кората, след това я навийте на кравай в самата тава. Направете това с всички кори. След като сте оформили баницата, поръсете я отгоре с малко олио и печете в загрята на 200 градуса фурна за около 20-30 минути или до готовност, пише gotvach.bg.
2 оня с коня
Все едно ядеш стари броеве на в.Работническо дело.
10:07 27.01.2026
10:07 27.01.2026
4 ужас
10:09 27.01.2026
5 сутрешно кафе
До коментар #2 от "оня с коня":ей за такива рецепти влизам тук да чета, да си оправя настроението
10:13 27.01.2026
6 Готвач
До коментар #2 от "оня с коня":Така е, но сармите с остават №1 в моя списък!
10:16 27.01.2026
7 Хляб
10:17 27.01.2026
8 Ммммм
10:17 27.01.2026
10:17 27.01.2026
9 оня с коня
До коментар #8 от "Ммммм":то и единХУЙ без сирене по глава не еХУЙ
10:21 27.01.2026
10:21 27.01.2026
10 сякана карабина
До коментар #9 от "оня с коня":много ясно че е така
10:22 27.01.2026
11 Бай Ху (By Who)
До коментар #8 от "Ммммм":Това е зелник господине, няма прас и сиренце и тинтири минтири. Различни баници са.
10:22 27.01.2026
12 Бай Ламби
До коментар #8 от "Ммммм":Ти ни съ ли сещаш дей праза бре?
10:23 27.01.2026
13 Вкусове всякакви
10:23 27.01.2026
14 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "оня с коня":Еее господине, моля ви се, тука и деца четът рецептите.
10:24 27.01.2026
10:24 27.01.2026
15 Абе
10:27 27.01.2026
10:27 27.01.2026
16 ти на дискотека ходил ли си скоро?
До коментар #14 от "Бай Ху (By Who)":те децата ако знаеш какви клипчета гледат и какво неща правят нощем? вземи излезни на някоя дискотека да видиш на каква възраст са там? и пак пиши кои чете тук рецептите
10:28 27.01.2026
17 само питам
До коментар #15 от "Абе":че то във родопите море ли има? или кожа от сюнети се ползва?
10:28 27.01.2026