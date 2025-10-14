Новини
Любопитно »
Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу"

Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу"

14 Октомври, 2025 12:31 1 183 31

  • иво сиромахов-
  • водещ-
  • вечерното шоу на слави трифонов-
  • слави трифонов-
  • филип станев

Бившият депутат Филип Станев седна на стола на водещия

Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу" - 1
Снимка: 7/8
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Филип Станев е наследникът на позицията на водещ на "Вечерното шоу на Слави Трифонов“ на мястото на Иво Сиромахов, който си тръгна след тежки критики към колегите си, които станаха депутати. Сиромахов беше част от екипа на Слави в продължение на 25 години.

В първата си вечер като водещ Станев се пошегува с Иво Сиромахов в откриващите реплики на вчерашното издание на шоуто.

Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу"

"Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил и винаги съм бил и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.

Думите, които ще кажа, са част от текста на песента на Dire Straits "Братя по оръжие“ . И тези думи гласят: "Слънцето е отишло по дяволите, месечината се извисява над небесата. Нека ви кажа: Сбогом. Всеки мъж трябва да умре, но на звездната светлина и на всяка линия на дланта ви пише, че сме глупаци да воюваме с братята си по оръжие“.

"Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват. Малко се поколебах дали да приема“, поясни бившият депутат. "Това си е същият предизвестен край. Иво Сиромахов не трябваше да бърза да напуска шоуто преди концертите на Софи Маринова. Сега никой няма да му даде безплатна покана“, пошегува се също така Филип Станев, с което даде ясно да се разбере, че все още не е ясно дали той ще е титулярен водещ на шоуто, пише Darik.

Филип Станев е добре познат на зрителите на 7/8 TV като сценарист, актьор и коментатор. В политиката той беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, където участваше в комисии, свързани с културата, гражданското общество и контрола върху еврофондовете.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    25 1 Отговор
    Тоя е по голям л...р и от тиквите и прадетата.

    12:34 14.10.2025

  • 2 Мнение

    4 2 Отговор
    Коментарът към Сиромахов – хумор с лек привкус на горчивина
    Първият му монолог съдържа хумористични, но и многопластови послания:
    Признание и уважение към Сиромахов – "брат по оръжие", което е силен жест на лоялност.
    В същото време, в типичен стил на шоуто, има и "жило" – шегата с поканата за концерта на Софи Маринова. Това е едновременно подигравка и знак, че напускането на Сиромахов не е било прието еднозначно.

    12:38 14.10.2025

  • 3 Преход от политика обратно към телевизия

    14 1 Отговор
    Фактът, че Филип Станев се връща към телевизията след участие в две Народни събрания, е показателен. Той сам казва, че се е "поколебал" дали да приеме – вероятно защото осъзнава, че ролята е рискова и изисква баланс между забавление и отстояване на позиция, нещо, което самият Сиромахов понякога правеше доста остро.

    12:39 14.10.2025

  • 4 Какво остава след 25 години?

    18 0 Отговор
    Напускането на Иво Сиромахов след 25 години работа в екипа е голямо събитие. Явно критиките му към политическата трансформация на шоуто не са останали без последици. Това показва, че в екипа има разминавания по фундаментални въпроси – кое е "шоу", кое е "политика", и кога едното започва да изяжда другото.

    12:40 14.10.2025

  • 5 Кочина

    22 1 Отговор
    Поредния злобен и гнусен чалгар. Това е нормата за да си част от ИТН и просташката им телевизия. Спрете я бе хора, спрете я. Изключете тази телевизия, не се оставяйте да ви тровят. Изчистете самосъзнанието си от отровата на която сте били подлагани с години, с десетилетия. Няма да е лесно, но е възможно да излезнете от мъртвата хватка на простащината и чалгализацията на която сте били подложени. Излезте навън, подишайте въздух, разходете се, огледайте се около вас, завържете разговор, купете нещо, помогнете с нещо!

    12:40 14.10.2025

  • 6 "Зл. Ера" на шоуто е минало! Идва нова!

    11 0 Отговор
    Това не е просто смяна на водещ – това е симптом на дълбока промяна в характера на "Вечерното шоу", което все повече изглежда като политико-сатиричен хибрид. Дали публиката ще приеме Филип Станев в новата му роля – предстои да се види. Но е ясно, че "златната ера" на шоуто е минало, и сега сме в друга фаза – по-цинична, по-иронична, и може би по-разделяща.

    12:41 14.10.2025

  • 7 Разумен

    14 0 Отговор
    Филип Станев се провали в политиката, защото: се асоциира с партия, която бързо изгуби обществено доверие; не успя да се утвърди като самостоятелен, последователен политик; не предложи ясни идеи, каузи или експертиза, които да го отличат.

    12:44 14.10.2025

  • 8 Ламбо

    13 0 Отговор
    Глупак без топки .

    12:44 14.10.2025

  • 9 Мексо

    15 0 Отговор
    Учиндолският предател така се изгаври с всичките си приятели и служители. Той предаде и тези глупци дето по три пъти гласуваха за него. Както и целия български народ. Края му се вижда.

    12:46 14.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ивайло

    12 0 Отговор
    Не гледам тази телевизия,така че водещи не ме вълнуват,А Трифонов излъга над 100 000 българи.

    12:48 14.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво слави

    2 1 Отговор
    Бареков с огромен брой граждани е пред палата ти и те поздравява с музикален подрав. Песента е страхотна. На твоята ограда са тонколоните.

    Коментиран от #28, #29, #31

    12:51 14.10.2025

  • 15 Мнение

    5 0 Отговор
    Ф. Станев отстоява позиции, които не вярва, само защото са "линия на партията". В политиката Станев повтаряше мантри на ИТН, без да показва, че ги разбира или вярва в тях. Това го направи говорител, а не мислещ политик.

    12:51 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реалист

    5 0 Отговор
    Филип Станев влезе в ролята на водещ не по заслуги, а по приятелство.
    Впечатлението, че е „назначен“ на мястото на Сиромахов не заради талант, а поради лоялност към Слави, е трудно да бъде отхвърлено.
    Дори самият Станев го признава с ирония — че може би ще бъде сменен, че това е "предизвестен край" — подкопава сам себе си, още преди да е започнал.

    12:53 14.10.2025

  • 19 Пешо

    6 0 Отговор
    Имахме куче, Като чуеше, че Слави Трифонов пее, бягаше в кухнята и си слагаше лапите върху ушите ....

    12:54 14.10.2025

  • 20 Лемънс

    3 0 Отговор
    Филип Станев не носи творческа стойност като водещ.
    Докато Сиромахов имаше авторска идентичност, Станев изглежда като временен заместник, без визия и без роля.
    Хуморът му често звучи насилено, без острието, което отличаваше предаването в златните му години.

    12:54 14.10.2025

  • 21 Разликата

    5 0 Отговор
    Иво Сиромахов си тръгна със запазено достойнство и принципност, отказвайки да участва в една формула, която според него е изгубила моралния си компас.
    Филип Станев остана — но какво защитава? И дали мястото му е там по заслуги или по инерция?

    12:55 14.10.2025

  • 22 СЛАВИ

    2 1 Отговор
    Е КАТО МАДУРО – КЪСА С ТЕЗИ ,КОИТО МУ КАЗВАТ ИСТИНАТА!!!

    Коментиран от #26

    12:55 14.10.2025

  • 23 Кой гледа

    6 0 Отговор
    тази чалгализирана боза 7/8ми? Слафчу винаги е бил използвач. Навремето беше слуга и шут на мутрите и сега е така. И не е тръгнал да прокарва закон заради три голи снимки. Зад това прозира заповед от Шиши. Много взе да се шуми за двете прасета и осмото джудже.

    12:56 14.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цепнатите дънки

    3 0 Отговор
    Известен като филко цепнатите дънки

    12:57 14.10.2025

  • 26 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "СЛАВИ":

    Защо Слави Трифонов не търпи критика?
    Слави Трифонов все повече напомня на авторитарни фигури. Той е нетолерантен към различното мнение, къса с хората, които му казват неудобната истина. Политиката не е шоу, в което се режисират аплодисменти. Тя е място за диалог, критика и търсене на истината – дори когато боли.

    12:58 14.10.2025

  • 27 Дика

    3 0 Отговор
    Ванката се очертава като титулярен водещ. Пълни льоловци.

    12:58 14.10.2025

  • 28 Коментиращ

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Браво слави":

    Кой, Бареков ли???
    Тоя не беше ли дясната ръка на Доган и Пеевски, в близкото минало?!
    Телевизията, на която бе директор, не беше ли собственост на шиши???

    Моля ,като критикувате Слави за очевадното му предателство, НЕ давайте примери с хора като Бареков, Сидеров и ония "патреотите"!!!
    Тези вече бяха употребени от бг мафията!!!

    13:01 14.10.2025

  • 29 Поздрава е страхотен

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво слави":

    Звучи силно и слави сигурно танцува на поздрава от Бареков докато огромното множество скандира името му 🤣😅

    13:02 14.10.2025

  • 30 Реалист

    2 0 Отговор
    Слави Трифонов не търпи истината, къса с всеки, който му я каже!

    Толкова за „бореца срещу статуквото“ – щом някой вдигне глас и му каже в очите как стоят нещата, веднага бива отрязан. Това не е лидерство, това е СТРАХ. Поведението на Трифонов все повече прилича на авторитарно: обграден от ПОСЛУШНИЦИ, гони всеки, КОЙТО НЕ МУ РЪКОПЛЯСКА. Това не е промяна, а реплика на същата гнила система, срещу която уж тръгна.


    ---

    Ако искаш, мога да добавя и примери или препратки към конкретни случаи – например, разриви със съмишленици или реакции към критики. Това ще даде още повече тежест на думите ти.

    13:02 14.10.2025

  • 31 Песента е озаглавена

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво слави":

    ,,Има такъв зулус" и текста е право в десетката

    13:07 14.10.2025