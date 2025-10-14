Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу"

Филип Станев е наследникът на позицията на водещ на "Вечерното шоу на Слави Трифонов“ на мястото на Иво Сиромахов, който си тръгна след тежки критики към колегите си, които станаха депутати. Сиромахов беше част от екипа на Слави в продължение на 25 години.

В първата си вечер като водещ Станев се пошегува с Иво Сиромахов в откриващите реплики на вчерашното издание на шоуто.

"Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил и винаги съм бил и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.



Думите, които ще кажа, са част от текста на песента на Dire Straits "Братя по оръжие“ . И тези думи гласят: "Слънцето е отишло по дяволите, месечината се извисява над небесата. Нека ви кажа: Сбогом. Всеки мъж трябва да умре, но на звездната светлина и на всяка линия на дланта ви пише, че сме глупаци да воюваме с братята си по оръжие“.

"Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват. Малко се поколебах дали да приема“, поясни бившият депутат. "Това си е същият предизвестен край. Иво Сиромахов не трябваше да бърза да напуска шоуто преди концертите на Софи Маринова. Сега никой няма да му даде безплатна покана“, пошегува се също така Филип Станев, с което даде ясно да се разбере, че все още не е ясно дали той ще е титулярен водещ на шоуто, пише Darik.

Филип Станев е добре познат на зрителите на 7/8 TV като сценарист, актьор и коментатор. В политиката той беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, където участваше в комисии, свързани с културата, гражданското общество и контрола върху еврофондовете.