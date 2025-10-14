Слави Трифонов намери заместник на Иво Сиромахов за "Вечерното шоу"

Филип Станев е наследникът на позицията на водещ на "Вечерното шоу на Слави Трифонов“ на мястото на Иво Сиромахов, който си тръгна след тежки критики към колегите си, които станаха депутати. Сиромахов беше част от екипа на Слави в продължение на 25 години.
В първата си вечер като водещ Станев се пошегува с Иво Сиромахов в откриващите реплики на вчерашното издание на шоуто.
"Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил и винаги съм бил и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.
Думите, които ще кажа, са част от текста на песента на Dire Straits "Братя по оръжие“ . И тези думи гласят: "Слънцето е отишло по дяволите, месечината се извисява над небесата. Нека ви кажа: Сбогом. Всеки мъж трябва да умре, но на звездната светлина и на всяка линия на дланта ви пише, че сме глупаци да воюваме с братята си по оръжие“.
"Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват. Малко се поколебах дали да приема“, поясни бившият депутат. "Това си е същият предизвестен край. Иво Сиромахов не трябваше да бърза да напуска шоуто преди концертите на Софи Маринова. Сега никой няма да му даде безплатна покана“, пошегува се също така Филип Станев, с което даде ясно да се разбере, че все още не е ясно дали той ще е титулярен водещ на шоуто, пише Darik.
Филип Станев е добре познат на зрителите на 7/8 TV като сценарист, актьор и коментатор. В политиката той беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, където участваше в комисии, свързани с културата, гражданското общество и контрола върху еврофондовете.
Първият му монолог съдържа хумористични, но и многопластови послания:
Признание и уважение към Сиромахов – "брат по оръжие", което е силен жест на лоялност.
В същото време, в типичен стил на шоуто, има и "жило" – шегата с поканата за концерта на Софи Маринова. Това е едновременно подигравка и знак, че напускането на Сиромахов не е било прието еднозначно.
3 Преход от политика обратно към телевизия
4 Какво остава след 25 години?
Кочина
6 "Зл. Ера" на шоуто е минало! Идва нова!
Разумен
Ламбо
Мексо
Ивайло
Браво слави
Мнение
Реалист
Впечатлението, че е „назначен“ на мястото на Сиромахов не заради талант, а поради лоялност към Слави, е трудно да бъде отхвърлено.
Дори самият Станев го признава с ирония — че може би ще бъде сменен, че това е "предизвестен край" — подкопава сам себе си, още преди да е започнал.
Пешо
Лемънс
Докато Сиромахов имаше авторска идентичност, Станев изглежда като временен заместник, без визия и без роля.
Хуморът му често звучи насилено, без острието, което отличаваше предаването в златните му години.
21 Разликата
Филип Станев остана — но какво защитава? И дали мястото му е там по заслуги или по инерция?
СЛАВИ
Кой гледа
Цепнатите дънки
26 Така е! Прав си!
До коментар #22 от "СЛАВИ":Защо Слави Трифонов не търпи критика?
Слави Трифонов все повече напомня на авторитарни фигури. Той е нетолерантен към различното мнение, къса с хората, които му казват неудобната истина. Политиката не е шоу, в което се режисират аплодисменти. Тя е място за диалог, критика и търсене на истината – дори когато боли.
Дика
28 Коментиращ
До коментар #14 от "Браво слави":Кой, Бареков ли???
Тоя не беше ли дясната ръка на Доган и Пеевски, в близкото минало?!
Телевизията, на която бе директор, не беше ли собственост на шиши???
Моля ,като критикувате Слави за очевадното му предателство, НЕ давайте примери с хора като Бареков, Сидеров и ония "патреотите"!!!
Тези вече бяха употребени от бг мафията!!!
Поздрава е страхотен
До коментар #14 от "Браво слави":Звучи силно и слави сигурно танцува на поздрава от Бареков докато огромното множество скандира името му 🤣😅
30 Реалист
Толкова за „бореца срещу статуквото“ – щом някой вдигне глас и му каже в очите как стоят нещата, веднага бива отрязан. Това не е лидерство, това е СТРАХ. Поведението на Трифонов все повече прилича на авторитарно: обграден от ПОСЛУШНИЦИ, гони всеки, КОЙТО НЕ МУ РЪКОПЛЯСКА. Това не е промяна, а реплика на същата гнила система, срещу която уж тръгна.
Песента е озаглавена
До коментар #14 от "Браво слави":,,Има такъв зулус" и текста е право в десетката
