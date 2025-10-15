Регистрираха ново мощно изригване на Слънцето от началото на лятото

Второто най-мощно слънчево изригване за четири месеца се е случило на Слънцето, съобщиха в Telegram от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките.
Изригването M4.8 е регистрирано в сутринта на сряда, 15 октомври.
„През днешния ден се очаква ниво X на изригване да бъде достигнато за първи път от началото на лятото“, се посочва в публикацията.
Както отбелязаха учените, в момента се наблюдава значително увеличение на слънчевата активност.
По-рано същите учени предупредиха за пик на слънчевите изригвания. „Голямо количество плазма вече лети към Земята, но все още не е достатъчно мощно“, се отбелязва в изявлението. Пикът на изригванията се прогнозира за днес.
