Легендарният R&B певец D’Angelo почина след тайна битката с рака

На 14 октомври 2025 г. на 51-годишна възраст почина D’Angelo – легендарният изпълнител, смятан за един от създателите и водещите фигури в нео-соул жанра. Новината беше потвърдена от семейството му в официално изявление, в което се съобщава, че артистът е изгубил дългогодишната си битка с рак на панкреаса.

„Сияйната звезда на нашето семейство е угасила светлината си за нас в този живот... След продължителна и смела борба с рака, с разбито сърце съобщаваме, че Майкъл Д’Анджело Арчър, познат на своите фенове по целия свят като D’Angelo, ни напусна“, гласи изявлението. Близките му отправиха молба за уважение към личното им пространство, като в същото време приканиха публиката да отбележи живота му чрез музиката, която оставя след себе си.

D’Angelo беше обичан не само заради таланта си, но и заради дълбоката емоционалност, която внасяше в музиката. Партньори и приятели от музикалната сцена отдадоха почит в социалните мрежи. DJ Premier, който продуцира култовата Devil’s Pie, написа: „Толкова тъжна загуба. Ще ми липсваш много. Спи спокойно, Ди. Обичам те, КРАЛЮ.“

Смъртта на D’Angelo настъпи само седем месеца след тази на неговата бивша партньорка и майка на сина му – певицата Angie Stone, която загина при автомобилна катастрофа. Синът им, Майкъл Арчър II, публикува емоционално послание, в което сподели, че преживява изключително тежка година и благодари на всички за подкрепата.

Въпреки че издаде само три студийни албума за почти 30-годишна кариера, D’Angelo остави дълбока следа в музикалната индустрия. През 1995 г. дебютира с Brown Sugar, албум, който съчетаваше класически R&B с хип-хоп естетика и спомогна за очертаването на нео-соул като жанр. Пет години по-късно последва Voodoo – по-зрял, дълбок и експериментален запис, който спечели признание от критиката и донесе на изпълнителя две награди „Грами“.

След 14-годишна пауза, през 2014 г., той издаде Black Messiah – албум със силно политическо и социално послание, вдъхновен от протестите във Фъргюсън и движението Black Lives Matter. Проектът беше приет като събитие – не просто музикално, а културно – и беше включен в годишните класации на най-добрите албуми от редица издания.

През цялата си кариера D’Angelo печели общо четири награди „Грами“ и е номиниран за още десетки. Неговото влияние се усеща в работата на артисти като Erykah Badu, Maxwell, Lauryn Hill, Frank Ocean и Alicia Keys.

Освен студийната си работа, той беше известен със своите концертни изпълнения, в които излъчваше магнетична енергия. Последната му голяма поява на сцена беше през 2021 г., когато участва в онлайн събитие от поредицата Verzuz.

През последните месеци от живота си D’Angelo се е оттеглил от публичното пространство. Близки до обкръжението му разкриват, че е прекарвал време в студио и е работил върху нови песни, но здравословното му състояние се е влошило рязко. Малко преди смъртта си е бил преместен в хоспис, където е прекарал последните си дни.

Песента „Unshaken“, която той записа за видеоиграта Red Dead Redemption 2, се превърна в последния му световен хит. Гласът му – дрезгав, топъл, жив – остава завинаги част от колективната памет на съвременната музика.