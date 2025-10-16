Новини
Нови разкрития за черното тото: Френските власти са искали ареста на мъжа на русата Златка

16 Октомври, 2025

Заедно с Карен са задържани и още трима мъже

Разгаря се скандалът с "черното тото", в което се оказва замесен и мъжът на плеймейтката Златка Райкова - Карен Хачатрян.

Софийска градска прокуратура (СГС), Национална следствена служба (НСлС) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП-МВР) дадоха подробности във връзка с европейските заповеди за разследване и в изпълнение на европейските заповеди за арести, издадени от френските власти, относно организирана престъпна група за корупционни практики и измами, свързани с оторизирани спортни мероприятия.

По настояване на френските власти са задържани четирима мъже с българско гражданство, някои от тях имат и друго, посочиха от прокуратурата и допълниха, че те нямат съдебно минало. Към момента все още няма уточнение за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации, поясниха от прокуратурата. По-рано беше обявено, че става въпрос за тенис мачове.

Един от задържаните е мъжът на Русата Златка - Карен, за чийто арест стана известно в сряда. На брифинга на прокуратурата и ГДБОП обаче имена не бяха споменати. Уточнено беше, че четиримата не са обвинени у нас. Всичко се пазело в конфиденциалност по искане на френските власти. Става въпрос за дейност, която е извършвана продължително, а не е еднократен акт - утежнено пране на пари.

От Френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалност и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие.

"В края на април е постъпила европейската заповед за разследване в координация с Евроджъст, предприети са още тогава мерки, планирани са множество действия по разследването, установяване на имущественото състояние на лицата, които са заподозрени. Предприети са действия при строга конфиденциалност", посочи говорителят на НСлС Мариан Маринов, цитиран от Нова.


