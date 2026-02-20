БНТ има нов генерален директор - Милена Милотинова

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Това реши Съветът за електронни медии след гласуване днес. Милотинова спечели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят на СЕМ Симона Велева, съобщават от БНТ.

Против гласуваха Пролет Велкова и Галина Георгиева, които дадоха гласовете си съответно за Невена Андонова и за сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков, допълват от БНР.

СЕМ вчера изслуша явилите се четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.