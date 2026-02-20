Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БНТ има нов генерален директор - Милена Милотинова

БНТ има нов генерален директор - Милена Милотинова

20 Февруари, 2026 12:20 3 015 86

  • бнт-
  • нов генерален директор-
  • милена милотинова

СЕМ я избра с три гласа "за"- подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят на съвета Симона Велева

БНТ има нов генерален директор - Милена Милотинова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Това реши Съветът за електронни медии след гласуване днес. Милотинова спечели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят на СЕМ Симона Велева, съобщават от БНТ.

Против гласуваха Пролет Велкова и Галина Георгиева, които дадоха гласовете си съответно за Невена Андонова и за сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков, допълват от БНР.

СЕМ вчера изслуша явилите се четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 36 гласа.
Подобни новини


  • 1 ахааа

    105 10 Отговор
    къде се изпокриха тиквата и прасето - от две седмици нищооо от тези два погана

    Коментиран от #14

    12:22 20.02.2026

  • 2 Кошлуков

    12 83 Отговор
    Беше доста успешен при това неочаквано .

    12:22 20.02.2026

  • 3 Честито, зрители!

    105 15 Отговор
    Най после БНТ се изчисти от един не кадърник!
    Успех и здраве на Милотинова!

    Коментиран от #58

    12:23 20.02.2026

  • 4 Това е добра нивина

    83 14 Отговор
    Вятъра на промяната задуха ину нас..

    12:23 20.02.2026

  • 5 Просто човек

    99 10 Отговор
    Най-накрая изгониха Кошлука…

    Коментиран от #53

    12:24 20.02.2026

  • 6 Румен

    17 12 Отговор
    Чий човек е ?

    Коментиран от #9

    12:24 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    31 30 Отговор
    Помните ли Милена Милотинаова 2000 г., когато показва отрязването на човешка глава на руски войник по време на войната в Чечня баш в централната емисия новини, когато Ганчо вечеря със семейството.

    Коментиран от #12, #52

    12:25 20.02.2026

  • 9 Лама Гюро

    14 17 Отговор

    До коментар #6 от "Румен":

    Наша е!

    12:25 20.02.2026

  • 10 Кудкудячките

    17 3 Отговор
    Потресени. Зарадвани искам да кажа.

    12:25 20.02.2026

  • 11 Защо никому неизвестен сем

    26 9 Отговор
    Трябва да назначава генералния секретар.

    Коментиран от #15

    12:27 20.02.2026

  • 12 Помним

    38 37 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Точно тая ненормалната соpoска бабичка четеше новината на фона на ужасяващите кадри. Сега може да почен да пуска във всички новинарски емисии подобни изврашения на бандеровците.

    Коментиран от #73

    12:27 20.02.2026

  • 13 Милена

    13 11 Отговор
    Радев има право на изяеления,всеки ден!

    12:27 20.02.2026

  • 14 КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ

    39 12 Отговор

    До коментар #1 от "ахааа":

    НОМЕРАТА ИМ КРАЙ НЯМАТ СЛЕД ВОТА ЗАМИНАВАТ ЗА РУСИЯ ИМАТ СМЕТКИ ДА ПЛАЩАТ ЧИЧО ВОВА ИМ Е СПРЕТНАЛ ГОЛАК.

    Коментиран от #21, #26

    12:28 20.02.2026

  • 15 А ТИ КОЙ ИСКАШ

    25 11 Отговор

    До коментар #11 от "Защо никому неизвестен сем":

    ДВЕТЕ ПРАСЕТА АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО

    12:29 20.02.2026

  • 16 Отстрелян гербаджия 😆

    43 8 Отговор
    На ред е 8-тото джудже Сарафа.

    12:30 20.02.2026

  • 17 Дичо

    22 7 Отговор
    Ало,ало говори Брюкселлл.

    12:30 20.02.2026

  • 18 нов генерален директор

    22 23 Отговор
    нова генерална калинка

    ставате смешни с ваште пълнежи

    Коментиран от #61

    12:31 20.02.2026

  • 19 Хаха

    25 8 Отговор
    Всички гербаджии е форумния трол ще си получат заслуженото.

    Коментиран от #62

    12:33 20.02.2026

  • 20 Приватизация

    12 4 Отговор
    на БНТ!Не си давам парите!

    12:33 20.02.2026

  • 21 точно

    20 9 Отговор

    До коментар #14 от "КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ":

    чичо вова да ги закопа и двамката ръка за ръка ще е най добре

    12:34 20.02.2026

  • 22 Трябваше

    17 11 Отговор
    Бареков!

    Коментиран от #28, #44

    12:35 20.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    8 13 Отговор
    Кошлука няма да се даде лесно. Познавам го от студентските години, когато се подвизаваше в Независиите студентски дружества. Аз им карах пиячката.

    12:36 20.02.2026

  • 24 бушприт

    14 7 Отговор
    БНТ има нова генерална директорка- Милена Милотинова.

    12:36 20.02.2026

  • 25 БНТ

    12 11 Отговор
    кой гледа?

    Коментиран от #27

    12:36 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мм да

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "БНТ":

    както и нова

    12:38 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    24 9 Отговор
    и четириматакандидат са от едно и също котило, това на Кошлуков, Милотинова я изхвърлиха от БНТ, че в централните новини се радваше на обезглавяването на руски войник в Чечения

    12:40 20.02.2026

  • 30 бушприт

    4 3 Отговор
    председателката на СЕМ - Симона Велева

    12:41 20.02.2026

  • 31 Нов конкурс

    16 7 Отговор
    между Бареков и Карбовски!

    12:43 20.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    30 7 Отговор
    И Милена и Кошлука бяха депутати от НДСВ. После се сритаха. Милена е по дибрият избор.

    12:45 20.02.2026

  • 33 Пенсионерка

    18 9 Отговор
    Наистина е изненада, защото Милотинова от 20 години си кюта спокойно май в някаква кабеларка. Но според мен това вече няма значение. Кой ли гледа трите национални телевизии??? Лично аз, не! Има толкова интересни неща за света по стотиците канали, че не си заслужава губене на време в гледане на манипулативни и опростачващи предавания. Но все пак, честита да и е голямата заплата и ако е мераклийка, достъп до активен “обществен” живот! Както правеха едни предишни директорки. Кошлуков поне не се вреше директно в медиите за щяло и нещяло! Та … пременил се Илия, и пак в тия!

    12:48 20.02.2026

  • 34 Бивш служител на БНТ

    26 13 Отговор
    В моя пост сутринта ви казах,че Милена Милотинова е най-интелигентната и най-достойната кандидатура за генерален директор на БНТ и сага много се радвам тя е избраната. Милена, ние всички честни българи сме с тебе, желая ти успех и крепко здраве! бг.

    12:49 20.02.2026

  • 35 Майко мила, къса памет

    17 8 Отговор
    Тая показа по БНТ 90- те години, как чеченци режат глави на маскалите!

    Коментиран от #37

    12:49 20.02.2026

  • 36 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    12:50 20.02.2026

  • 37 Ти не знаеш ли

    14 4 Отговор

    До коментар #35 от "Майко мила, къса памет":

    че племето помни като маймуните- 3 минути?

    12:51 20.02.2026

  • 38 Неможачите на дедоCopoc

    18 8 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината". Същото е положението и в телевизиите.

    Коментиран от #57

    12:55 20.02.2026

  • 39 Бат Венце Сикаджията

    7 12 Отговор
    Навремето като беше млада и на екран на нея си биех първите нижни.

    12:56 20.02.2026

  • 40 От Варна

    12 3 Отговор
    Някакви 5 случайника - СЕМ, избират човек за такава отговорна длъжност? И то пък все жени????”Такава им е всичката”, както казваше баба ми, отминавайки с пренебрежение някаква глупост!

    12:56 20.02.2026

  • 41 гост

    7 6 Отговор
    Скъпи гости, които четете коментарите, не се учудвайте на писанията на оплювачите! Те толкова могат!

    12:57 20.02.2026

  • 42 Пенчо доктора

    20 1 Отговор
    Кошлука беше като кърлеж,злепна на гостоприемника си и смуче ли смуче.Сега да ходи в ЖП при другото лице на демокрацията Панделиева.

    12:59 20.02.2026

  • 43 Тази я помня

    15 3 Отговор
    с отрязаната глава точно след Сънчо, таман си лягаха децата!

    Коментиран от #47, #49

    13:02 20.02.2026

  • 44 Българин

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Трябваше":

    Трябваше Бареков или Христо Грозен,любовника на Нахална.

    13:02 20.02.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Милена го тръшна. За сега. Кошлука ще и излезе изотзаде. Мисля, че няма да му се получи.

    13:03 20.02.2026

  • 46 Лего

    4 2 Отговор
    До сега не съм виждал име на мъж-Милотин.

    Коментиран от #48

    13:05 20.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лего":

    Същото е като Макавей.

    13:09 20.02.2026

  • 49 И аз помня тази отрязана глава

    14 7 Отговор

    До коментар #43 от "Тази я помня":

    Милотинова го пусна това видео по централните новини! Детето ми не можеше да спи месеци наред!
    Има нещо сбъркано в този СЕМ!

    Коментиран от #50

    13:09 20.02.2026

  • 50 Каквото племето с б ъ р к а н о

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "И аз помня тази отрязана глава":

    таквоз и СЕМ!

    13:12 20.02.2026

  • 51 И тая я въдвориха

    19 4 Отговор
    Като Надежда Гаражова Либийска.
    Ред е на Елена Попкрадлева.

    13:13 20.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да бе

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Просто човек":

    скоро ще научим за новото му поприще, агенцийка, борд, комисия, съветник. Винаги има по няколко хиляди €/месец не мъчени, бюджетни, за старите полит по.и.ри.

    Коментиран от #63

    13:14 20.02.2026

  • 54 Стенли

    11 6 Отговор
    Това добре но трябва да се спре тази словесна п мия по БНТ и БНР колко много българите мразят Русия и подкрепят безусловно" горката" Украйна защото осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи 😡👎

    13:17 20.02.2026

  • 55 Келеш

    6 3 Отговор
    Може би! Кошлуков демократчето няма чест да се признае!!! Та след врътките на Костадинова, Ботев и пак Кошлуков - Демокрация живей!!!

    13:17 20.02.2026

  • 56 пресолена

    7 1 Отговор
    ей то един мъж няма в тоя сем. какво стана с равенството? няма протести.....всичко е наред.....

    13:19 20.02.2026

  • 57 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Неможачите на дедоCopoc":

    Абе то положението в България съвсем заприлича на романа на Оруел 1984 както се казва само министерството на истината ни трябва 😁

    13:19 20.02.2026

  • 58 питам

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "Честито, зрители!":

    Кое му е некадърното. Че не беше диктатор в телевизията като Агов ли. От 35 г Кошлуков е най читавия директор. БНТ нямаше прекалена цензура както в бтв и НОВА.

    Коментиран от #64

    13:22 20.02.2026

  • 59 Български поборник

    4 10 Отговор
    Кушлука ще ми липсва . Само той успя да изгони Сидера от БНТ

    Коментиран от #69

    13:26 20.02.2026

  • 60 Стенли

    13 3 Отговор
    А и друго да кажа тази госпожа ще премахне ли новините на турски език едно време ни караха да гледаме всеки петък вечер новини на руски език в България официалния език е български и не трябва по националните медии да се говори на друг език освен български а който не го разбира няма да гледа и да няма право да гласува между другото чух че АСП поискали да се агитира на турски език само да кажа че това е една обида към България

    13:26 20.02.2026

  • 61 Уж ще си тръгва симеончо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "нов генерален директор":

    Пък ги пробутва ако тук там
    Няма срам
    Оплисква бабешките вестници редовно с някоя клюка за рода си без да го стопират
    То си зависи и от гл редакторки де

    13:28 20.02.2026

  • 62 Чул те Господ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Амин! Дано да доживеем!!!

    13:33 20.02.2026

  • 63 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Да бе":

    Директор на частното БДЖ.

    13:35 20.02.2026

  • 64 Зрител

    7 3 Отговор

    До коментар #58 от "питам":

    Беше човек и изпълняваше поръчки на силните на деня!
    Не беше обективен, а пристастен към определени партии и политици!

    13:37 20.02.2026

  • 65 Стара натегачка

    12 5 Отговор
    Доста посредствена и като журналист, и като личност. Винаги е следвала генералната линия, изключителна натегачка. Блазе на служителите в БНТ.

    13:37 20.02.2026

  • 66 Аква

    5 6 Отговор
    Браво, Милена! Гледах интервютата в СЕМ! ТИ заслужи достойно мястото! Дано и то да те заслужи.

    13:38 20.02.2026

  • 67 ПЕТРОХАН ГЕЙТ СЪБОРИ НАКРАЯ

    8 5 Отговор
    И ТАЯ КУКУВИЦА КОШЛУКОВ НЕИЗБРАН САМОНАЗНАЧИЛ СЕ ДИРЕКТОР БЕЗ ЖЕНА БЕЗ ДЕЦА............СИГУР Е ПОЛЗВОЛ И ТОЙ ,,,,БОНБОНИ ДЕТСКА РАДОСТ,,... БАС ЛОВЯ ЧЕ АРХИВИТЕ ОТ ХИЖАТА СА В НЯКОЙ СЕГА....

    13:41 20.02.2026

  • 68 буля Гена

    10 2 Отговор
    Най-после махнаха ченгето Кошлуков.Произведение на селянина от с.Веселиново който го изпрати на обучение в САЩ.Какво учи там не е ясно.Поживяха си с онази,говорителката на СДС-то.Та най-после го изритаха от телевизията значи.Браво!Дано Милотинова възвърне реномето и.Дано и тя не е замесена с ДС,ама надали.

    13:44 20.02.2026

  • 69 Шмайзер

    9 3 Отговор

    До коментар #59 от "Български поборник":

    Голяма загуба, ужас! Кошлука беше човек на Пеевски. Пусни една жалейка

    13:44 20.02.2026

  • 70 Тервел

    9 2 Отговор
    Най накрая изрязаха Дубайския тумор Кошлукофф.

    13:57 20.02.2026

  • 71 гнусна

    4 3 Отговор
    карабатаковска мисирска.....

    14:04 20.02.2026

  • 72 защо

    5 2 Отговор
    Три дами избраха четвърта за директор. Президент - дама, Председател на НС - дама, Председател на ЦИК - дама, сега на БНТ - пак дама, а има стотици държавни, европейски и световни организации борещи се за равноправие на жените!?!
    Егати времето, Егати справедливостта???

    14:15 20.02.2026

  • 73 капитана

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Помним":

    И какво помниш ? Група озверели джихадисти,спонсорирани от твоя Сорос,отрязаха главата на руско войниче !!! И същия този Сорос я изхвърли от БНТ! Да ти имам паметта!!!!

    14:20 20.02.2026

  • 74 поредната

    3 2 Отговор
    нищонеправеща калинка без 1 работен ден в живота си...

    14:27 20.02.2026

  • 75 Долу Кошлуков

    3 1 Отговор
    Браво на СЕМ, че свалиха дебила Емил Кошлуков,
    който се беше Самоопределил за Десидент,
    а сега за вечен директор за БНТ.

    14:27 20.02.2026

  • 76 Червената шапчица

    4 1 Отговор
    Милена Милотинова, в предаването си Брюксел 1 по ТВ България Он Еър, демонстрира омраза към Русия и голяма любов към Урсулите и Кая... Това ще прави и в БНТ... А по размера на диференциала е достигнала Деса Танева от Герб....

    14:29 20.02.2026

  • 77 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Поредната поръчкова и послушна кукла.....Всички знаем колко струваше като "джуркалистка".....Нмам думи!

    14:31 20.02.2026

  • 78 до №8 /честен ционист/

    2 3 Отговор
    Твърдението Ви, че Милена Милотинова е показала в новините отрязана глава на руснак е несъстоятелно, защото видео-режисьорът е този, който определя излъчваното съдържание на новините. Говорителката чете каквото и донесат и не взема решение, особено когато е в ефир. Така, че Вашето твърдение е не коректно и чиста клевета. Бивш служител на БНТ

    Коментиран от #83

    14:34 20.02.2026

  • 79 Куку

    2 3 Отговор
    Поредната руска матрьошка,прикриваща руските престъпления в Чечня!

    14:36 20.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Пожелавам и

    2 0 Отговор
    Да вади ножа и транжира тия де се навъдиха покрай ,,Дългото бедро" по време когато го размяташе из БНТ...

    14:45 20.02.2026

  • 82 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Най после ЛГБТ лидера Кошлуков- първи боен другар на Доган от Старозагорския затвор и кратуната от Банкя замина на бунището на историята. Той им осигуряваше подходяща пропаганда срещу добро финансиране от бюджета. Сега като намалят парите от бюджета ще изкарат Милотинова некадърна а Кошлуков велик телевизионер макар и с липса на стаж и незаконно окупиране на поста Генерален директор.

    14:45 20.02.2026

  • 83 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "до №8 /честен ционист/":

    Що за морал трябва да има човек, за да се съгласи, да чете текст пред няколко млн човека, докато показват как отделят главата от торса на нладо момче, все едно е някакъв добитък? И не ми излизай с небивалиците, че не е била запозната със съдържанието на емисията.

    14:50 20.02.2026

  • 84 Цвете

    1 2 Отговор
    ЧЕСТИТО. БРАВО, НА ДОБЪР ЧАС И ДА ВЯРВАМ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕ ИНТЕРЕСНА ТВ БНТ, ТЪЙ КАТО, БИВШИЯ ШУШУМИГА БАЯ СЕ БЕШЕ УВЛЯКЪЛ В СТАРИ АРХИВНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ОТ ДЕТСТВОТО НА БАБА МИ. ❤️🍀🇧🇬

    15:21 20.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Една мутра на важен пост по-малко! Очакваме БНТ да започне да работи за обществото, а не Борисов и Пеевски! Само да не залитне да работи само за Румен Радев, както я подхвана панорамата Бойко Василев.

    15:49 20.02.2026

Новини по градове:
