БНТ има нов генерален директор - Милена Милотинова

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Това реши Съветът за електронни медии след гласуване днес. Милотинова спечели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят на СЕМ Симона Велева, съобщават от БНТ.
Против гласуваха Пролет Велкова и Галина Георгиева, които дадоха гласовете си съответно за Невена Андонова и за сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков, допълват от БНР.
СЕМ вчера изслуша явилите се четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.
Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.
1 ахааа
Коментиран от #14
12:22 20.02.2026
2 Кошлуков
12:22 20.02.2026
3 Честито, зрители!
Успех и здраве на Милотинова!
Коментиран от #58
12:23 20.02.2026
4 Това е добра нивина
12:23 20.02.2026
5 Просто човек
Коментиран от #53
12:24 20.02.2026
6 Румен
Коментиран от #9
12:24 20.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
Коментиран от #12, #52
12:25 20.02.2026
9 Лама Гюро
До коментар #6 от "Румен":Наша е!
12:25 20.02.2026
10 Кудкудячките
12:25 20.02.2026
11 Защо никому неизвестен сем
Коментиран от #15
12:27 20.02.2026
12 Помним
До коментар #8 от "честен ционист":Точно тая ненормалната соpoска бабичка четеше новината на фона на ужасяващите кадри. Сега може да почен да пуска във всички новинарски емисии подобни изврашения на бандеровците.
Коментиран от #73
12:27 20.02.2026
13 Милена
12:27 20.02.2026
14 КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ
До коментар #1 от "ахааа":НОМЕРАТА ИМ КРАЙ НЯМАТ СЛЕД ВОТА ЗАМИНАВАТ ЗА РУСИЯ ИМАТ СМЕТКИ ДА ПЛАЩАТ ЧИЧО ВОВА ИМ Е СПРЕТНАЛ ГОЛАК.
Коментиран от #21, #26
12:28 20.02.2026
15 А ТИ КОЙ ИСКАШ
До коментар #11 от "Защо никому неизвестен сем":ДВЕТЕ ПРАСЕТА АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО
12:29 20.02.2026
16 Отстрелян гербаджия 😆
12:30 20.02.2026
17 Дичо
12:30 20.02.2026
18 нов генерален директор
ставате смешни с ваште пълнежи
Коментиран от #61
12:31 20.02.2026
19 Хаха
Коментиран от #62
12:33 20.02.2026
20 Приватизация
12:33 20.02.2026
21 точно
До коментар #14 от "КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ":чичо вова да ги закопа и двамката ръка за ръка ще е най добре
12:34 20.02.2026
22 Трябваше
Коментиран от #28, #44
12:35 20.02.2026
23 Данко Харсъзина
12:36 20.02.2026
24 бушприт
12:36 20.02.2026
25 БНТ
Коментиран от #27
12:36 20.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мм да
До коментар #25 от "БНТ":както и нова
12:38 20.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хмм
12:40 20.02.2026
30 бушприт
12:41 20.02.2026
31 Нов конкурс
12:43 20.02.2026
32 Данко Харсъзина
12:45 20.02.2026
33 Пенсионерка
12:48 20.02.2026
34 Бивш служител на БНТ
12:49 20.02.2026
35 Майко мила, къса памет
Коментиран от #37
12:49 20.02.2026
36 Последния Софиянец
12:50 20.02.2026
37 Ти не знаеш ли
До коментар #35 от "Майко мила, къса памет":че племето помни като маймуните- 3 минути?
12:51 20.02.2026
38 Неможачите на дедоCopoc
Коментиран от #57
12:55 20.02.2026
39 Бат Венце Сикаджията
12:56 20.02.2026
40 От Варна
12:56 20.02.2026
41 гост
12:57 20.02.2026
42 Пенчо доктора
12:59 20.02.2026
43 Тази я помня
Коментиран от #47, #49
13:02 20.02.2026
44 Българин
До коментар #22 от "Трябваше":Трябваше Бареков или Христо Грозен,любовника на Нахална.
13:02 20.02.2026
45 Данко Харсъзина
13:03 20.02.2026
46 Лего
Коментиран от #48
13:05 20.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 честен ционист
До коментар #46 от "Лего":Същото е като Макавей.
13:09 20.02.2026
49 И аз помня тази отрязана глава
До коментар #43 от "Тази я помня":Милотинова го пусна това видео по централните новини! Детето ми не можеше да спи месеци наред!
Има нещо сбъркано в този СЕМ!
Коментиран от #50
13:09 20.02.2026
50 Каквото племето с б ъ р к а н о
До коментар #49 от "И аз помня тази отрязана глава":таквоз и СЕМ!
13:12 20.02.2026
51 И тая я въдвориха
Ред е на Елена Попкрадлева.
13:13 20.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Да бе
До коментар #5 от "Просто човек":скоро ще научим за новото му поприще, агенцийка, борд, комисия, съветник. Винаги има по няколко хиляди €/месец не мъчени, бюджетни, за старите полит по.и.ри.
Коментиран от #63
13:14 20.02.2026
54 Стенли
13:17 20.02.2026
55 Келеш
13:17 20.02.2026
56 пресолена
13:19 20.02.2026
57 Стенли
До коментар #38 от "Неможачите на дедоCopoc":Абе то положението в България съвсем заприлича на романа на Оруел 1984 както се казва само министерството на истината ни трябва 😁
13:19 20.02.2026
58 питам
До коментар #3 от "Честито, зрители!":Кое му е некадърното. Че не беше диктатор в телевизията като Агов ли. От 35 г Кошлуков е най читавия директор. БНТ нямаше прекалена цензура както в бтв и НОВА.
Коментиран от #64
13:22 20.02.2026
59 Български поборник
Коментиран от #69
13:26 20.02.2026
60 Стенли
13:26 20.02.2026
61 Уж ще си тръгва симеончо
До коментар #18 от "нов генерален директор":Пък ги пробутва ако тук там
Няма срам
Оплисква бабешките вестници редовно с някоя клюка за рода си без да го стопират
То си зависи и от гл редакторки де
13:28 20.02.2026
62 Чул те Господ
До коментар #19 от "Хаха":Амин! Дано да доживеем!!!
13:33 20.02.2026
63 честен ционист
До коментар #53 от "Да бе":Директор на частното БДЖ.
13:35 20.02.2026
64 Зрител
До коментар #58 от "питам":Беше човек и изпълняваше поръчки на силните на деня!
Не беше обективен, а пристастен към определени партии и политици!
13:37 20.02.2026
65 Стара натегачка
13:37 20.02.2026
66 Аква
13:38 20.02.2026
67 ПЕТРОХАН ГЕЙТ СЪБОРИ НАКРАЯ
13:41 20.02.2026
68 буля Гена
13:44 20.02.2026
69 Шмайзер
До коментар #59 от "Български поборник":Голяма загуба, ужас! Кошлука беше човек на Пеевски. Пусни една жалейка
13:44 20.02.2026
70 Тервел
13:57 20.02.2026
71 гнусна
14:04 20.02.2026
72 защо
Егати времето, Егати справедливостта???
14:15 20.02.2026
73 капитана
До коментар #12 от "Помним":И какво помниш ? Група озверели джихадисти,спонсорирани от твоя Сорос,отрязаха главата на руско войниче !!! И същия този Сорос я изхвърли от БНТ! Да ти имам паметта!!!!
14:20 20.02.2026
74 поредната
14:27 20.02.2026
75 Долу Кошлуков
който се беше Самоопределил за Десидент,
а сега за вечен директор за БНТ.
14:27 20.02.2026
76 Червената шапчица
14:29 20.02.2026
77 Град Козлодуй
14:31 20.02.2026
78 до №8 /честен ционист/
Коментиран от #83
14:34 20.02.2026
79 Куку
14:36 20.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Пожелавам и
14:45 20.02.2026
82 Павел Пенев
14:45 20.02.2026
83 честен ционист
До коментар #78 от "до №8 /честен ционист/":Що за морал трябва да има човек, за да се съгласи, да чете текст пред няколко млн човека, докато показват как отделят главата от торса на нладо момче, все едно е някакъв добитък? И не ми излизай с небивалиците, че не е била запозната със съдържанието на емисията.
14:50 20.02.2026
84 Цвете
15:21 20.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Кой какъв е
15:49 20.02.2026