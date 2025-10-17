Врачка отряза и върна парите на жена, поискала да направи проклятие на бившия ѝ

Потребител на TikTok се обърнал към врачка с любовен проблем, но неочаквано била отрязана, пише Daily Mirror.

Американката Талула Роуз попаднала на жена, предлагаща магически услуги, в платформата Etsy. Тя се надявала, че "вещицата" може да направи проклятие на бившия ѝ партньор, но вместо това получила съвет да се погрижи за психичното си здраве.

„Тя отговори почти веднага. Беше дълго съобщение, в което се казваше, че няма да извършва никакви ритуали. Тя ме насочи към психолог“, каза Роуз.

Жената не само отказала молбата на клиентката, но и ѝ върнала парите, предлагайки ѝ да изучи темата за „лимеренцията“ и самочувствието.

Лимерансът е състояние на ума, което е резултат от романтични чувства към друг човек и обикновено включва натрапчиви, меланхолични мисли и/или трагични притеснения за обекта на привързаност, както и желание за създаване или поддържане на връзка с обекта на любов и чувствата да бъдат споделени.