Новини
Любопитно »
Врачка отряза и върна парите на жена, поискала да направи проклятие на бившия ѝ

Врачка отряза и върна парите на жена, поискала да направи проклятие на бившия ѝ

17 Октомври, 2025 08:46 809 4

  • врачка-
  • гадателка-
  • пари-
  • любов-
  • проклятие-
  • лимеренция-
  • талула роуз

Гадателката ѝ предложила да изучи темата за „лимеренцията“ и самочувствието

Врачка отряза и върна парите на жена, поискала да направи проклятие на бившия ѝ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Потребител на TikTok се обърнал към врачка с любовен проблем, но неочаквано била отрязана, пише Daily Mirror.

Американката Талула Роуз попаднала на жена, предлагаща магически услуги, в платформата Etsy. Тя се надявала, че "вещицата" може да направи проклятие на бившия ѝ партньор, но вместо това получила съвет да се погрижи за психичното си здраве.

„Тя отговори почти веднага. Беше дълго съобщение, в което се казваше, че няма да извършва никакви ритуали. Тя ме насочи към психолог“, каза Роуз.

Жената не само отказала молбата на клиентката, но и ѝ върнала парите, предлагайки ѝ да изучи темата за „лимеренцията“ и самочувствието.

Лимерансът е състояние на ума, което е резултат от романтични чувства към друг човек и обикновено включва натрапчиви, меланхолични мисли и/или трагични притеснения за обекта на привързаност, както и желание за създаване или поддържане на връзка с обекта на любов и чувствата да бъдат споделени.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ментално здрав

    4 0 Отговор
    Не всички врачки са като нашите. Тука не само магия, но и пистолет ще и дадат за пари.

    10:05 17.10.2025

  • 2 Хмм

    8 0 Отговор
    според Фройд в 90% от случаите несподелената любов се превръща в омраза, само 10% обичат истински и не искат да се случи нищо лошо на човека, когото обичат, дори да бъдат отхвърлени

    10:12 17.10.2025

  • 3 село

    1 0 Отговор
    Искам разяснение. Като не ще да прокълне бившия, означава ли че може омагьоса моята радиоточка. Тя не е бивша, а настояща. Или поне да й върже езика.

    11:24 17.10.2025

  • 4 Идън

    0 0 Отговор
    Лимеренцията е по- близо до желанието да обсебва човека- обекта на влюбването.И когато не може да го обсеби се появява неконтролируема ревност- стигаща до безумието да го прокълне и дори да го убие- за да не бъде той с друг партньор.Това не е любов- това е нарушена психика.Отело убива Дездемона от ревност- без тя да има вина.

    11:52 17.10.2025