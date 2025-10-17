Робърт де Ниро и Ал Пачино празнуват 50 години приятелство (СНИМКИ+ВИДЕО)

Двама от най-великите актьори на съвременното кино – Ал Пачино и Робърт Де Ниро – застанаха пред обектива за първата си съвместна рекламна кампания. Легендите, чиито имена отдавна са синоним на холивудската епоха на мащабното кино, се обединиха за проекта на италианската модна марка Moncler, озаглавен “Warmer Together“.

Снимките, заснети в Ню Йорк от прочутия фотограф Платон (известен с портретите си на Барак Обама, Дейвид Бауи и Джордж Клуни), представят актьорите в серия от черно-бели кадри – стилни, изчистени и едновременно пропити с носталгия и достойнство. В кадрите Пачино и Де Ниро позират облечени в черни якета от последната колекция на Moncler, символизиращи концепцията за физическа и емоционална топлина – основен мотив в кампанията.

Проектът, който включва и късометражни филми и кадри зад кулисите, изследва пет универсални теми – приятелство, уважение, доверие, връзка и топлина. „Warmer Together“ отдава почит не само на модата, но и на дългогодишното приятелство между двамата актьори, чиито кариери са се преплели през повече от половин век.

Робърт Де Ниро сподели кадри от фотосесията в платформата X (бивш Twitter) с кратък, но красноречив надпис: „Аз и най-добрият ми приятел“. Публикацията бързо привлече милиони реакции и стана вирусна, като фенове от цял свят я определиха като „урок по класа и история на киното в една снимка“.

Ал Пачино и Робърт Де Ниро са известни не само със забележителните си кариери, но и със своето професионално партньорство, което е дало на света едни от най-запомнящите се филми в историята на киното. Двамата се срещат за първи път на снимачната площадка на „Кръстникът II“ (1974), макар да нямат обща сцена. По-късно изправят героите си един срещу друг в култовия трилър „Жега“ (1995), отново си партнират в „Праведното убийство“ (2008) и се събират под режисурата на Мартин Скорсезе в „Ирландецът“ (2019).

Макар и прехвърлили 80-годишна възраст, и двамата актьори остават активни в професията и живота. През 2023 г. те отново попаднаха в заглавията на медиите — този път не заради киното, а заради лични радости. Ал Пачино стана баща на момченце на име Роман, плод на връзката му с продуцентката Нур Алфала, докато Робърт Де Ниро приветства на бял свят дъщеря си Джия, родена от връзката му с инструкторката по тай чи Тифани Чен.

Moncler „Warmer Together“ излиза официално този месец и вече се очаква да се превърне в една от най-обсъжданите модни колаборации на годината.