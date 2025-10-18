Чарли Хънам за преживяването, което променило живота му: „Животът е подготовка за смъртта“

Преди малко повече от шест месеца Чарли Хънам преживява нещо, което сам описва като „божествено пътуване“ – след като пие отвара с аяуаска. „Имах голямо преживяване, свързано със смъртта“, споделя актьорът в интервю за GQ, предава dir.bg.

След първоначалната паника, която го обзема, той започва да чува глас, който му повтаря отново и отново: „Животът е подготовка за смъртта. Животът е подготовка за смъртта.“

„Беше като приспивна песен, която ме освободи от пропастта, в която бях попаднал“, казва Хънам. Тогава актьорът осъзнал, че трябва да приеме мантрата на гласа присърце - да живее по-чисто, да обича и да помага на хората, които среща по пътя си.

Това преживяване обаче не идва случайно. Само няколко месеца преди духовното си пътешествие, 45-годишният актьор прекарва близо девет месеца в подготовка за роля, в която темата за смъртта присъства постоянно.

Хънам влиза в образа на Ед Гийн в третия сезон на антологичния сериал „Чудовище“ на Netflix – проект на носителя на „Еми“ Райън Мърфи. Историята проследява живота на тихия фермер от Уисконсин, известен като „Касапинът от Плейнфийлд“, който изработвал мебели и предмети от телата на своите жертви и от трупове, извадени от местно гробище.

Разкрит през 1957 г., случаят шокира следвоенна Америка и вдъхновява едни от най-известните филми в историята на киното – „Психо“ на Хичкок, „Тексаско клане“ и „Мълчанието на агнетата“. Именно чрез тях образът на Гийн се превръща в архетип на модерния злодей – реален човек, а не измислено чудовище.

С помощта на вълнуващото и смело изпълнение на Хънам – включващо пълна физическа и гласова трансформация, танцови сцени в сатенено бельо и дори момент на некрофилия – Райън Мърфи представя отново историята на Гийн за съвременната епоха на воайорството.

„Това беше тежък и пречистващ процес. В известен смисъл и аз преминах през собствена трансформация“, споделя Хънам. И ако ролята му в „Чудовище“ изследва тъмните страни на човешката психика, то опитът с аяуаска му напомня, че пътят към светлината често минава през най-дълбоката тъмнина.