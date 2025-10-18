Новини
Чарли Хънам за преживяването, което променило живота му: „Животът е подготовка за смъртта“

18 Октомври, 2025 14:58

Актьорът разкри как духовното преживяване е променило начина, по който гледа на живота и ролята си в сериала „Чудовище“.

Чарли Хънам за преживяването, което променило живота му: „Животът е подготовка за смъртта“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Преди малко повече от шест месеца Чарли Хънам преживява нещо, което сам описва като „божествено пътуване“ – след като пие отвара с аяуаска. „Имах голямо преживяване, свързано със смъртта“, споделя актьорът в интервю за GQ, предава dir.bg.

След първоначалната паника, която го обзема, той започва да чува глас, който му повтаря отново и отново: „Животът е подготовка за смъртта. Животът е подготовка за смъртта.“
„Беше като приспивна песен, която ме освободи от пропастта, в която бях попаднал“, казва Хънам. Тогава актьорът осъзнал, че трябва да приеме мантрата на гласа присърце - да живее по-чисто, да обича и да помага на хората, които среща по пътя си.

Това преживяване обаче не идва случайно. Само няколко месеца преди духовното си пътешествие, 45-годишният актьор прекарва близо девет месеца в подготовка за роля, в която темата за смъртта присъства постоянно.

Хънам влиза в образа на Ед Гийн в третия сезон на антологичния сериал „Чудовище“ на Netflix – проект на носителя на „Еми“ Райън Мърфи. Историята проследява живота на тихия фермер от Уисконсин, известен като „Касапинът от Плейнфийлд“, който изработвал мебели и предмети от телата на своите жертви и от трупове, извадени от местно гробище.

Разкрит през 1957 г., случаят шокира следвоенна Америка и вдъхновява едни от най-известните филми в историята на киното – „Психо“ на Хичкок, „Тексаско клане“ и „Мълчанието на агнетата“. Именно чрез тях образът на Гийн се превръща в архетип на модерния злодей – реален човек, а не измислено чудовище.

С помощта на вълнуващото и смело изпълнение на Хънам – включващо пълна физическа и гласова трансформация, танцови сцени в сатенено бельо и дори момент на некрофилия – Райън Мърфи представя отново историята на Гийн за съвременната епоха на воайорството.

„Това беше тежък и пречистващ процес. В известен смисъл и аз преминах през собствена трансформация“, споделя Хънам. И ако ролята му в „Чудовище“ изследва тъмните страни на човешката психика, то опитът с аяуаска му напомня, че пътят към светлината често минава през най-дълбоката тъмнина.


  • 1 Всичко което трябва да знаете

    2 0 Отговор
    Всички на тази земя са чудовища, ... Христос е разпнат между двата вида човеци, престъпник с добро сърце и престъпник с лош ум. Вчера си мислих, че ако можеш да направиш добро, каквото и да е, направи го не пропускай шансът си - защото това е депозит за бъдещето аз. Всяко действие се връща към източникът си. И само ВРЕМЕТО решава кога този бумеранг ще те застигне. Преди години провокирах атеисти, че "Бог е навсякъде в нас, и движи нашето сърце и ръце, и прави всичко. И това е времето".. Да дадеш риза от двете си ризи, а притчата за този който не инвестира и не слага поверените му стотинки, е като инвалид който има малко но може и него да инвестира в добро действие. Или притчата за дълговете, дето царят прощава на богатият дълговете, а той не прощава на неговите бедни длъжници. И прошката е действие, което те очаква в бъдеще. Христос е БЪДЕЩЕТО! Всяка мисъл пък посято действие. ПРОЧЕТЕТЕ БОЖИЯТА МОЛИТВА, тя показва в чистият смисъл това което е идеята на християнството. В Талмуда, ако се не лъжа, пише, че Бог е затворил нещо в някакви съдове, на Вакуумът ги е счупил. Вероятно квантите са просто порция време, балонче с време, съд с време, което пребивава в друга концентрация време.

    15:28 18.10.2025

  • 2 Сдухи

    0 0 Отговор
    Уикипедия: Аяуаската е известна със способността си да предизвиква силни ефекти, водещи до усещане за промяна на съзнанието с цел пречистване от всички негативни енергии и достигане на реално познание на вечната природа на душата и околния свят - Сдухи, свършват им се заниманията по земята от богатство и като се надрусат с каквото им падне, ама да звучи загадъчно и с мозък ставащ на пихтия, се сещат. ама някой път им е за последно. богатството е вредно за развитие на главата.

    15:52 18.10.2025

  • 3 лоза

    0 0 Отговор
    ...след като пие отвара с аляска. С лед от Аляска-руска водка.

    15:58 18.10.2025