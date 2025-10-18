Защо Дженифър Лопес вярва, че никога не е изпитвала истинска любов

Напоследък Дженифър Лопес говори открито за личния си живот и признава колко положително ѝ се е отразила раздялата ѝ с Бен Афлек. Дори наскоро двамата впечатлиха всички, появявайки се заедно на премиерата на „Kiss of the Spider Woman“ по червения килим.

В интервю за предаването на Хауърд Стърн по SiriusXM Лопес обсъди темата за любовта. Водещият я попита дали някога се е чувствала истински обичана.

Отговорът ѝ беше кратък и ясен – не, но тя има своята идея защо. Основната причина, според Дженифър, е, че самата тя не е обичала напълно себе си.

„Разбрах, че проблемът не е в това, че не съм обичана – а че другите не винаги имат възможност да дадат това, което искат да дадат“, споделя тя. „Всеки път ми предлагат всичко, което могат – пръстени, домове, брак… всичко, за което някога съм мечтала. Но…“

Дженифър Лопес допълва, че всички преживявания са ѝ помогнали да се научи да приема и обича себе си повече, откривайки вътрешна сила и самопознание.