Защо Дженифър Лопес вярва, че никога не е изпитвала истинска любов

Напоследък Дженифър Лопес говори открито за личния си живот и признава колко положително ѝ се е отразила раздялата ѝ с Бен Афлек. Дори наскоро двамата впечатлиха всички, появявайки се заедно на премиерата на „Kiss of the Spider Woman“ по червения килим.
В интервю за предаването на Хауърд Стърн по SiriusXM Лопес обсъди темата за любовта. Водещият я попита дали някога се е чувствала истински обичана.
Отговорът ѝ беше кратък и ясен – не, но тя има своята идея защо. Основната причина, според Дженифър, е, че самата тя не е обичала напълно себе си.
„Разбрах, че проблемът не е в това, че не съм обичана – а че другите не винаги имат възможност да дадат това, което искат да дадат“, споделя тя. „Всеки път ми предлагат всичко, което могат – пръстени, домове, брак… всичко, за което някога съм мечтала. Но…“
Дженифър Лопес допълва, че всички преживявания са ѝ помогнали да се научи да приема и обича себе си повече, откривайки вътрешна сила и самопознание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анакондьо
18:12 18.10.2025
2 Идиот
18:15 18.10.2025
3 ЩОТО
18:20 18.10.2025
4 Магаренцето
18:23 18.10.2025
5 Някои
18:55 18.10.2025
6 Когато някой я качи на седмото небе
Не е намерила човекът тази к.
Коментиран от #7
19:11 18.10.2025
7 Тебе
До коментар #6 от "Когато някой я качи на седмото небе":Чака! Търчи че размножителен орган мъжки не е виждала и чака ти да и покажеш!
19:17 18.10.2025