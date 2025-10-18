Новини
Защо Дженифър Лопес вярва, че никога не е изпитвала истинска любов

18 Октомври, 2025 18:06 756 7

  • дженифър лопес-
  • любов-
  • бен афлек

Певицата и актриса споделя откровено за личните си преживявания и важността на самоприемането

Защо Дженифър Лопес вярва, че никога не е изпитвала истинска любов - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Напоследък Дженифър Лопес говори открито за личния си живот и признава колко положително ѝ се е отразила раздялата ѝ с Бен Афлек. Дори наскоро двамата впечатлиха всички, появявайки се заедно на премиерата на „Kiss of the Spider Woman“ по червения килим.

В интервю за предаването на Хауърд Стърн по SiriusXM Лопес обсъди темата за любовта. Водещият я попита дали някога се е чувствала истински обичана.

Отговорът ѝ беше кратък и ясен – не, но тя има своята идея защо. Основната причина, според Дженифър, е, че самата тя не е обичала напълно себе си.

„Разбрах, че проблемът не е в това, че не съм обичана – а че другите не винаги имат възможност да дадат това, което искат да дадат“, споделя тя. „Всеки път ми предлагат всичко, което могат – пръстени, домове, брак… всичко, за което някога съм мечтала. Но…“

Дженифър Лопес допълва, че всички преживявания са ѝ помогнали да се научи да приема и обича себе си повече, откривайки вътрешна сила и самопознание.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анакондьо

    0 0 Отговор
    Ако беше, нямаше да си застрахова главното Дъ.

    18:12 18.10.2025

  • 2 Идиот

    2 0 Отговор
    Защото никога не е срещала мен

    18:15 18.10.2025

  • 3 ЩОТО

    0 0 Отговор
    Е ФРИГО

    18:20 18.10.2025

  • 4 Магаренцето

    2 0 Отговор
    Ела, бе душа! Ще те изстрелям в Космоса от кеф!

    18:23 18.10.2025

  • 5 Някои

    2 1 Отговор
    Хора не могат да обичат! Незнам защо! Но както е видно, нито парите, нито славата, нито секса могат да компенсират това. Или..... Бог не им дава най важното, за да разберат какво са загубили, след като са му поискали пари и слава!

    18:55 18.10.2025

  • 6 Когато някой я качи на седмото небе

    2 1 Отговор
    Ще му носи мед години след това.
    Не е намерила човекът тази к.

    Коментиран от #7

    19:11 18.10.2025

  • 7 Тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Когато някой я качи на седмото небе":

    Чака! Търчи че размножителен орган мъжки не е виждала и чака ти да и покажеш!

    19:17 18.10.2025