Новини
Любопитно »
Млада жена почина след татуировка от годеника си дни преди сватбата

Млада жена почина след татуировка от годеника си дни преди сватбата

20 Октомври, 2025 09:15 1 782 8

  • молодечно-
  • татуировка-
  • годеник-
  • сватба-
  • почина

Александра се почувствала зле малко след процедурата

Млада жена почина след татуировка от годеника си дни преди сватбата - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълнуващата подготовка за сватба в беларуския град Молодечно се превърна в неописуема драма, след като 21-годишната Александра почина само дни преди да се врече във вечна вярност на своя любим. Младата жена издъхна вследствие на тежка инфекция, развила се след татуировка, направена от нейния годеник, съобщава държавният телевизионен канал ОНТ.

По информация на медията, Александра се почувствала зле малко след процедурата, която се е състояла по-малко от две седмици преди дългоочакваната сватба. Въпреки високата температура и неразположението, тя не потърсила лекарска помощ, а разчитала единствено на парацетамол, за да облекчи симптомите. За съжаление, състоянието ѝ бързо се влошило и след два дни младата жена изпаднала в безсъзнание.

Лекарите, които се опитали да я спасят, установили, че Александра е развила сепсис – животозастрашаващо възпаление, което често е резултат от бактериална инфекция. Въпреки усилията на медицинския екип, трагедията не могла да бъде предотвратена.

Случаят разтърси местната общност и повдигна въпроси относно безопасността при татуиране, особено когато процедурата се извършва в домашни условия или от хора без необходимата квалификация. Експерти напомнят, че дори на пръв поглед безобидна татуировка може да доведе до сериозни усложнения, ако не се спазват стриктни хигиенни изисквания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 3 Отговор
    чат гпт пак се е престарал

    09:17 20.10.2025

  • 2 Пич

    23 1 Отговор
    Няма жена която да се е разкрасила с татуировка. Има жени които са се съсипали с татуировки! Особено ако е заприличала на вестник "Труд"!

    09:18 20.10.2025

  • 3 завод

    10 0 Отговор
    Жалко за жената!

    09:22 20.10.2025

  • 4 Иван

    19 0 Отговор
    Има нещо гламаво в хората с татуировки, особено в жените.

    09:24 20.10.2025

  • 5 кой се жени в тая беднотия

    3 8 Отговор
    а от татуировка не се умира . на 21 или на 61 е все едно . иначе щяха да ги забранят . да си хване друга .

    09:25 20.10.2025

  • 6 Баба Гошка

    8 2 Отговор
    И в Белорус ли вече се татуират кат панн дисчийки? Не вярвам много на таз клюкина, но ако е истина, Щом е разрешила да я даммгосва, толкоз й е бил акълеца и по-добре, че не се е възпроизвела, както и не е размножила откачаллника, дет я е погубил. Представете си след 20 години още 2-3 кат нея и любимия й да щъкат кат панаирджийски май муунии наляво и надясно.

    09:28 20.10.2025

  • 7 Настопроценти

    11 1 Отговор
    Мастилото в татуировките ще окаже влияние на кожата,рано или късно. То е там.

    09:28 20.10.2025

  • 8 Баба Гошка

    10 3 Отговор
    Жените се татуирват, за да отвлекат вниманието от грозния си сурратт и безформените си мазни телеса. Толкова много се мраззят и не могат да се гледат в огледалото, че имат нужда от декорация за разсейване. По- лесно е от ограничаване на яденето и тренировки.

    09:34 20.10.2025