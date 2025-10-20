Млада жена почина след татуировка от годеника си дни преди сватбата

Вълнуващата подготовка за сватба в беларуския град Молодечно се превърна в неописуема драма, след като 21-годишната Александра почина само дни преди да се врече във вечна вярност на своя любим. Младата жена издъхна вследствие на тежка инфекция, развила се след татуировка, направена от нейния годеник, съобщава държавният телевизионен канал ОНТ.

По информация на медията, Александра се почувствала зле малко след процедурата, която се е състояла по-малко от две седмици преди дългоочакваната сватба. Въпреки високата температура и неразположението, тя не потърсила лекарска помощ, а разчитала единствено на парацетамол, за да облекчи симптомите. За съжаление, състоянието ѝ бързо се влошило и след два дни младата жена изпаднала в безсъзнание.

Лекарите, които се опитали да я спасят, установили, че Александра е развила сепсис – животозастрашаващо възпаление, което често е резултат от бактериална инфекция. Въпреки усилията на медицинския екип, трагедията не могла да бъде предотвратена.

Случаят разтърси местната общност и повдигна въпроси относно безопасността при татуиране, особено когато процедурата се извършва в домашни условия или от хора без необходимата квалификация. Експерти напомнят, че дори на пръв поглед безобидна татуировка може да доведе до сериозни усложнения, ако не се спазват стриктни хигиенни изисквания.