Врачка казала на Светлана Василева, че има открадната сестра

20 Октомври, 2025 13:31 609 12

Блондинката вярва на астроложките, които ѝ предрекли както провалите, така и това, че 2026 ще ѝ бъде късметлийска година

Врачка казала на Светлана Василева, че има открадната сестра - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата плеймейтка Светлана Василева, която години наред държеше живота си далеч от медиите, сега разкри поредната семейна драма – твърди, че има открадната сестра, за чието съществуване научила преди години от врачка.

Първоначално не повярвала, но впоследствие майка ѝ Кунка потвърдила историята, която звучи като сценарий от трилър.

Това не е първото сензационно признание на Светлана за миналото ѝ. Преди време тя разказа, че чак в четвърти клас разбрала, че има двама братя и сестра, живеещи буквално в съседния вход. Децата знаели коя е, виждали я, но не я заговорили. Именно тя направила първата крачка към тях и впоследствие помогнала за възстановяване на връзката в разпокъсаното ѝ семейство.

След развода на майка ѝ с първия ѝ съпруг, част от децата останали при баща си, а години по-късно Светлана събрала всички отново. Но историята за "откраднатата сестра" хвърля нова сянка върху семейната сага, пише "Хотарена".

Майката на модела разказала, че когато родила първата си дъщеря, лекарите ѝ съобщили, че бебето е починало. Тя обаче не повярвала – убедена е, че детето е било откраднато и продадено, както често се случвало в онези години.

"Не ми показаха моето дете. Просто казаха, че е починало", споделя Кунка.

Историята изплувала, когато Светлана се преместила да живее в София и посетила врачка, която ѝ казала за "изгубената" сестра.

"Преди обичах да ходя при гледачки и астроложки. Сега – само при астролози. Това е наука. Врачките често са шарлатани, само гледат да ти вземат парите", признава Светлана.

Именно астроложка ѝ предсказала и развода с Христиан Гущеров, както и последвалите финансови проблеми. Тогава не повярвала – живеела в лукс, с къща, коли и пари, и не допускала, че животът ѝ ще се преобърне.

Преди брака си с Гущеров, Светлана също живеела в лукс благодарение на заможен партньор. Той ѝ купил апартамент, подарил ѝ автомобил и открил сметка с шестцифрена сума. Но когато новият ѝ любим изпаднал във финансова криза, тя му дала над 200 000 лева, които така и не си върнала.

"Накрая заложих апартамента си и останах без покрив", споделя блондинката.

С Христиан Гущеров преживяла втори фалит – лихвари прибрали почти всичко: бижута, дрехи, дори прибори за хранене. "Останахме с по два чифта обувки", казва тя.

Светлана вярва, че загубите ѝ са резултат от направена магия – не само върху нея, но и върху бившия ѝ съпруг. Докато чистела дома им, открила увит кичур коса и пръст зад картина – "зловеща находка", както я описва.

Днес тя посещава астроложка всяка седмица, записвайки въпросите си предварително. Вярва, че ще се възстанови финансово и че 2026 г. ще е нейната "късметлийска година".

"Сигурна съм, че ще си стъпя на краката. В живота си съм падала и ставала. Ще се оправя. Ако Илон Мъск е минал през фалити, и аз ще успея", казва тя с усмивка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Врачка ми каза

    8 0 Отговор
    да не чета за кифленски пълнежи от писарки
    а да коментирам смешните им заглавия

    13:34 20.10.2025

  • 2 По другите

    6 0 Отговор
    входове проверка ли е , може и там да има братя и сестри !

    13:35 20.10.2025

  • 3 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Команчи,кво да прайш!

    13:43 20.10.2025

  • 4 Врач

    5 0 Отговор
    Светлана имаше и магия за безплодие. По няколко дни и правех сеанси с вълшебна пръчка и всеки път след това успешно зачеваше от Гущера.

    13:46 20.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ф устата.

    13:57 20.10.2025

  • 6 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Вярно е това,и тя е простит.... като кака само че от евтините.

    14:01 20.10.2025

  • 7 А дали и е казала и за откраднатото

    4 0 Отговор
    Сиво вещество къде е и как да си го намери

    14:02 20.10.2025

  • 8 Само питам

    2 0 Отговор
    Тая Гущерова какво работи?

    Откъде пари да яде?

    Коментиран от #11

    14:07 20.10.2025

  • 9 Кукуруку

    3 0 Отговор
    Потрес! отчаяние, разпродажба

    14:12 20.10.2025

  • 10 глоги

    0 0 Отговор
    Майката на моделКАТА разказала,

    14:12 20.10.2025

  • 11 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Ти не я мисли нея, тя гладна не оди, всичко гълта.

    14:20 20.10.2025

  • 12 Мдада...

    1 0 Отговор
    При нея провалите са ясни и сигурни и без врачка.

    14:21 20.10.2025