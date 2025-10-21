Държавата дала петцифрена субсидия за концерта на Лили Иванова в "Арена 8888"

Легендата на българската поп музика Лили Иванова е взела държавна субсидия, с която е подпомогнала един от един от грандиозните си концерти в столицата преди две години, става ясно от нови разкрития в медиите.

Оказва се, че примата на родната сцена, чийто турнета се разпродават седмици преди датата и чиито билети струват по 200 лева средно, е получила 60 000 лева от Министерството на културата.

Средствата са били отпуснати за концерта ѝ в София на 14 декември 2023 г., с който тя закри националното си турне.

По данни от доклада за дейността на фондация "Лили Иванова", субсидията е използвана за заплащане хонорара на оркестъра на Софийската опера и балет, който участва в грандиозния концерт, пояснява "Уикенд".

67 музиканти под диригентството на Константин Добройков съпровождаха певицата в 17 песни, преаранжирани специално за симфоничен състав.

Публиката – около 15 000 зрители в "Арена 8888" – я аплодира правостояща в продължение на два часа. Шоуто бе впечатляващо, с изключителна визия, дело на режисьора Марвин Дайтман, известен от работата си с Роби Уилямс, Мадона и Евровизия.

Според информации фирмата на певицата "Ли 1" е реализирала над 3 млн. лева от продажбата на билети само за концерта в София. След приспадане на разходите за наем, техника, декори и хонорари, печалбата на Лили е около 2 милиона лева.

Въпреки това, 85-годишната звезда е решила да се възползва от държавното финансиране, отпуснато с подписа на тогавашния министър на културата Найден Тодоров.

Любопитното е, че Лили Иванова не го е споменала публично в благодарствените си обръщения към публиката, макар да благодари на директора на операта Пламен Карталов, който ѝ предложил оркестъра.

Мнозина в артистичните среди определят случая като "неетичен, но не и незаконен". "Ако държавата дава – защо да не вземе? Проблемът е, че така парите не стигат до младите и неизвестни артисти", коментират културни дейци пред изданието.

Скромните 60 000 лева, според тях, биха могли да осигурят сцена на десетки млади музиканти, които нямат спонсори и публичност.

В доклада на фондацията се уточнява, че Лили Иванова лично е добавила още 12 000 лева от собствени средства към хонорара на оркестъра. "Малко, но от сърце", шегуват се близки до певицата.

Иронично или не, след десетилетия на сцена примата продължава да печели рекордни суми, като същевременно се възползва от държавната подкрепа — ход, който макар да не е незаконен повдига въпроса за етиката в родния шоубизнес.