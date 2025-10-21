Новини
Любопитно »
Държавата дала петцифрена субсидия за концерта на Лили Иванова в "Арена 8888"

Държавата дала петцифрена субсидия за концерта на Лили Иванова в "Арена 8888"

21 Октомври, 2025 14:31 1 340 13

  • лили иванова-
  • субсидия-
  • държавна субсидия-
  • концерт-
  • турне-
  • певица

Министерство на културата е дало 60 000 лева за възнаграждения на оркестъра на Софийската опера и балет

Държавата дала петцифрена субсидия за концерта на Лили Иванова в "Арена 8888" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Легендата на българската поп музика Лили Иванова е взела държавна субсидия, с която е подпомогнала един от един от грандиозните си концерти в столицата преди две години, става ясно от нови разкрития в медиите.

Оказва се, че примата на родната сцена, чийто турнета се разпродават седмици преди датата и чиито билети струват по 200 лева средно, е получила 60 000 лева от Министерството на културата.

Средствата са били отпуснати за концерта ѝ в София на 14 декември 2023 г., с който тя закри националното си турне.

По данни от доклада за дейността на фондация "Лили Иванова", субсидията е използвана за заплащане хонорара на оркестъра на Софийската опера и балет, който участва в грандиозния концерт, пояснява "Уикенд".

67 музиканти под диригентството на Константин Добройков съпровождаха певицата в 17 песни, преаранжирани специално за симфоничен състав.

Публиката – около 15 000 зрители в "Арена 8888" – я аплодира правостояща в продължение на два часа. Шоуто бе впечатляващо, с изключителна визия, дело на режисьора Марвин Дайтман, известен от работата си с Роби Уилямс, Мадона и Евровизия.

Според информации фирмата на певицата "Ли 1" е реализирала над 3 млн. лева от продажбата на билети само за концерта в София. След приспадане на разходите за наем, техника, декори и хонорари, печалбата на Лили е около 2 милиона лева.

Въпреки това, 85-годишната звезда е решила да се възползва от държавното финансиране, отпуснато с подписа на тогавашния министър на културата Найден Тодоров.

Любопитното е, че Лили Иванова не го е споменала публично в благодарствените си обръщения към публиката, макар да благодари на директора на операта Пламен Карталов, който ѝ предложил оркестъра.

Мнозина в артистичните среди определят случая като "неетичен, но не и незаконен". "Ако държавата дава – защо да не вземе? Проблемът е, че така парите не стигат до младите и неизвестни артисти", коментират културни дейци пред изданието.

Скромните 60 000 лева, според тях, биха могли да осигурят сцена на десетки млади музиканти, които нямат спонсори и публичност.

В доклада на фондацията се уточнява, че Лили Иванова лично е добавила още 12 000 лева от собствени средства към хонорара на оркестъра. "Малко, но от сърце", шегуват се близки до певицата.

Иронично или не, след десетилетия на сцена примата продължава да печели рекордни суми, като същевременно се възползва от държавната подкрепа — ход, който макар да не е незаконен повдига въпроса за етиката в родния шоубизнес.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истина ти казвам

    13 4 Отговор
    До кога????

    14:34 21.10.2025

  • 2 Смех

    15 8 Отговор
    Ей, не се нагуши тази. Срам!

    14:34 21.10.2025

  • 3 Какво чудно има

    5 12 Отговор
    Лили е жива легенда и като всяко ретро, струва скъпо.

    Коментиран от #6

    14:36 21.10.2025

  • 4 Хипотетично

    6 13 Отговор
    Пейте и вие, завистници, и печелете колкото публиката оценява таланта ви. Лили е заслужила българска жива легенда.

    14:37 21.10.2025

  • 5 Праелно!

    4 5 Отговор
    Това са добре похарчени пари. Само Галена е малко недоволна.

    14:45 21.10.2025

  • 6 Да ти го напиша

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Какво чудно има":

    Да ,мумията се завръща...
    В древния Помпей пише, тук през далечната 64т.пр.хр,е пяла Лили Иванова..
    Пяла е със Орфей..
    Много пари тая дава ,за памперси със брюкселска дантела...

    Коментиран от #7

    14:53 21.10.2025

  • 7 Долу чалгата

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да ти го напиша":

    Явно си от чалгарската чета. Само там си служат с такива "красиви" изрази!

    Коментиран от #10

    14:57 21.10.2025

  • 8 на циганката софито кога

    1 0 Отговор
    кога софи маринова ще й бъдат дадени толкова пари

    14:59 21.10.2025

  • 9 Сила

    7 0 Отговор
    И на провинциалното недоразумение Любо Киров , и на Орлин Горанов , и на Васил Найденов , и на Графа и още ,и още , и още ....държавата дотира Симфоничния оркестър по този начин и затова всички тарикати в бранша се натискат да правят концерти с него ...не ви ли е ясна схемата още ??!

    15:01 21.10.2025

  • 10 Да ти го напиша

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Долу чалгата":

    Не слушам чалга маанета, и не слушам баба ти Лили Иванова. Алчна, самовлюбена дърта егоиска...
    И,от 1987 г,не живея в България...

    15:05 21.10.2025

  • 11 реалистъ

    2 3 Отговор
    Лили от години получава безплатно залите в София и другите големи градове, където кметовете са от ГЕРБ. Което не е редно, първо защото Лили е богата и билетите за концертите й са сред най-скъпите, второ е дискриминация спрямо нейни колеги, които трябва да плащат за залите.

    15:06 21.10.2025

  • 12 баба вуна

    0 2 Отговор
    Лили няма морал и за пари е готова на всичко. Десетилетия Славчо се гаври с нея в тъпото си шоу, но Лили отиде да се снима с министъра му на културата - Бачев, че да не би далаверата с безплатни зали и субсидии да секне.

    15:08 21.10.2025

  • 13 А тя знае ли

    0 0 Отговор
    Въпроса е кой е прибрал тези пари и дали Лили изобщо знае за това.

    15:16 21.10.2025