"Войната на семейство Бекъм": Бруклин няма намерение да се помири с родителите и братята си

22 Октомври, 2025 07:43 1 046 9

„Те са си изградили собствен свят и са много щастливи в него.", твърдят анонимни източници

"Войната на семейство Бекъм": Бруклин няма намерение да се помири с родителите и братята си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хора от вътрешния кръг разкриха нови подробности за войната на Бруклин Бекъм със семейството му, съобщи Us Weekly.

Анонимни източници съобщиха, че Бекъм и съпругата му Никола Пелц нямат непосредствени планове да се помирят с Дейвид и Виктория Бекъм, както и с останалата част от семейството.

„Те са си изградили собствен свят и са много щастливи в него. Искат нещата да си вървят по свой собствен път, вместо да се опитват да поправят неща, които все още предизвикват напрежение“, се казва в статията.

Източници, близки до двойката, също отбелязаха, че в семейството наистина е настъпил разрив. Най-големият син на Бекъм все още няма контакт с родителите или братята си Ромео и Круз. Не е ясно дали поддържа контакт със сестра си Харпър.

През април двойката поднови брачните си клетви на тържествена церемония, без да покани семейство Бекъм.



  • 1 Селянин

    5 1 Отговор
    Местя го...

    07:45 22.10.2025

  • 2 Пич

    8 1 Отговор
    Горната снимка показва че мацето се намира в своя собствен свят ! Бруклин е средство , не любим !

    07:59 22.10.2025

  • 3 Киро Шарнира

    7 1 Отговор
    Неблагодарник. Ако не бяха майка му и баща му, кой знае къде щеше да разнася пици.

    08:03 22.10.2025

  • 4 Мнение

    2 0 Отговор
    Ами какво, да се ожени за майка си ли, че тя не иска да го пусне да върви и да гради собствен живот и не уважава жена му, защото й е отнела "малкото момченце"?...

    08:09 22.10.2025

  • 5 Това се нарича

    1 0 Отговор
    Маъчина ревност и обсебеност.

    08:10 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 щъркел

    2 0 Отговор
    И ние какво да направим по този въпросъ?

    08:14 22.10.2025

  • 8 Табаков

    2 0 Отговор
    Много е готина мацката! Сладурана е. От моя тип жени.

    08:15 22.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.