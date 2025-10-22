"Войната на семейство Бекъм": Бруклин няма намерение да се помири с родителите и братята си

Хора от вътрешния кръг разкриха нови подробности за войната на Бруклин Бекъм със семейството му, съобщи Us Weekly.

Анонимни източници съобщиха, че Бекъм и съпругата му Никола Пелц нямат непосредствени планове да се помирят с Дейвид и Виктория Бекъм, както и с останалата част от семейството.

„Те са си изградили собствен свят и са много щастливи в него. Искат нещата да си вървят по свой собствен път, вместо да се опитват да поправят неща, които все още предизвикват напрежение“, се казва в статията.

Източници, близки до двойката, също отбелязаха, че в семейството наистина е настъпил разрив. Най-големият син на Бекъм все още няма контакт с родителите или братята си Ромео и Круз. Не е ясно дали поддържа контакт със сестра си Харпър.

През април двойката поднови брачните си клетви на тържествена церемония, без да покани семейство Бекъм.