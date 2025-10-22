Новини
Рецепта на деня: Пилешки "близалки" в бекон
  Тема: Какво да сготвя

22 Октомври, 2025 10:05

  • пилешки бутчета-
  • близалки-
  • бекон-
  • барбекю-
  • какво да сготвя

“Chicken Lollipops” произлизат от азиатската улична кухня и стават популярни като част от грил и барбекю културата

Рецепта на деня: Пилешки "близалки" в бекон - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • 6 бр. пилешки долни бутчета;
  • бекон (тънко нарязан) - 12 ленти;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • чесън на прах - 1/2 ч.л.;
  • пушен пипер - 1 ч.л.;
  • зехтин или олио - 1 с.л.;
  • дървени клечки или шишчета (по желание).

За поднасяне:

  • пикантен сос (чили, барбекю или бъфало сос);
  • чеснов сос.

Начин на приготвяне:

Кожата и месото в горната част на бутчето се изтеглят надолу към основата, за да се оформи „близалка“.

Месото се овкусява със сол, черен пипер, чесън и пушен пипер.

Всяко бутче се увива плътно с по 2 ленти бекон, като краят се фиксира с клечка.

Бутчетата се подреждат върху решетка или тава с хартия за печене и се пекат в предварително загрята фурна на 200°C около 35-40 минути, докато беконът стане златист и хрупкав. При желание се намазват с барбекю или пикантен сос в последните 10 минути за допълнителен вкус.

Пилешките близалки за възрастни се сервират топли с любими сосове и люти чушки, пише flagman.bg.


  • 1 Абе

    3 0 Отговор
    Наречете най добрите близалки с истинското им име! Не са пилешки, а курешки близалки! От курица (кокошка). Всяка жена знае рецептата как се готвят най добрите!

    10:12 22.10.2025