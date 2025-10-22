Рецепта на деня: Пилешки "близалки" в бекон

Необходими продукти:
- 6 бр. пилешки долни бутчета;
- бекон (тънко нарязан) - 12 ленти;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- чесън на прах - 1/2 ч.л.;
- пушен пипер - 1 ч.л.;
- зехтин или олио - 1 с.л.;
- дървени клечки или шишчета (по желание).
За поднасяне:
- пикантен сос (чили, барбекю или бъфало сос);
- чеснов сос.
Начин на приготвяне:
Кожата и месото в горната част на бутчето се изтеглят надолу към основата, за да се оформи „близалка“.
Месото се овкусява със сол, черен пипер, чесън и пушен пипер.
Всяко бутче се увива плътно с по 2 ленти бекон, като краят се фиксира с клечка.
Бутчетата се подреждат върху решетка или тава с хартия за печене и се пекат в предварително загрята фурна на 200°C около 35-40 минути, докато беконът стане златист и хрупкав. При желание се намазват с барбекю или пикантен сос в последните 10 минути за допълнителен вкус.
Пилешките близалки за възрастни се сервират топли с любими сосове и люти чушки, пише flagman.bg.
