Синът на Деси Слава проби в строителството

Синът на фолкзвездата Деси Слава - Майки, който тази година дебютира като рапър на сцената, започна и да ремонтира покриви, пише Телеграф. За това се похвали самият той в социалните мрежи.
"Ето че и една моя мечта се сбъдна благодарение не само на мен, ами и на моите съдружници, които ми помогнаха да повярвам в тази мечта!!!“, написа той в представяне на строителната си фирма.
Компанията на Майки извършва 5 вида дейности - хидроизолация на покриви, вътрешни ремонти - мазилка (машинно и на ръка), шпакловка (стени и тавани), боядисване, подови настилки (вътрешни и външни), вертикална планировка - бордюри, бехатон, паваж, озеленяване; ВиК - вътрешно и външно; както и керемиден покрив, става ясно от рекламата.
1 първо са пробили мама
12:34 22.10.2025
2 456
12:36 22.10.2025
3 ИВАН
Коментиран от #6
12:51 22.10.2025
4 Гост
12:54 22.10.2025
5 Механик
Как е пробил в строителството"? Съдейки по снимката му, вероятно бърка киреч или мъкне тухли.
12:58 22.10.2025
6 Механик
До коментар #3 от "ИВАН":Имам приятел от Бостън. Той има маймуна, а маймуната се казва Майки.
Толкова по случая с името на тоя .
12:59 22.10.2025
7 Карлос Друсар
13:00 22.10.2025
8 Строител
13:07 22.10.2025
9 Оффф
Коментиран от #10
13:26 22.10.2025
10 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "Оффф":Пенсионерите в селата не са инженери като теб и нямат такива изисквания. Достатъчно е да не тече при дъжд. И аз се замислям да пробвам.
13:48 22.10.2025
11 Всъщност
14:01 22.10.2025