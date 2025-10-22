Новини
Синът на Деси Слава проби в строителството

Синът на Деси Слава проби в строителството

22 Октомври, 2025 12:31

След като си пробва късмета в поп фолка, а и като инфлуенсър, Майки сега се е захванал и със строителство

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът на фолкзвездата Деси Слава - Майки, който тази година дебютира като рапър на сцената, започна и да ремонтира покриви, пише Телеграф. За това се похвали самият той в социалните мрежи.

"Ето че и една моя мечта се сбъдна благодарение не само на мен, ами и на моите съдружници, които ми помогнаха да повярвам в тази мечта!!!“, написа той в представяне на строителната си фирма.

Компанията на Майки извършва 5 вида дейности - хидроизолация на покриви, вътрешни ремонти - мазилка (машинно и на ръка), шпакловка (стени и тавани), боядисване, подови настилки (вътрешни и външни), вертикална планировка - бордюри, бехатон, паваж, озеленяване; ВиК - вътрешно и външно; както и керемиден покрив, става ясно от рекламата.


  • 1 първо са пробили мама

    11 3 Отговор
    а после рязъм пробив и в строителството

    12:34 22.10.2025

  • 2 456

    16 0 Отговор
    Това хубаво, но умее ли го да направи качествено или други са майсторите? Това са сложни занаяти ,които си имат доста тънкости

    12:36 22.10.2025

  • 3 ИВАН

    10 1 Отговор
    Хаха, ама че смешно име Майки, а татки няма ли, кой ще е таткиту.

    Коментиран от #6

    12:51 22.10.2025

  • 4 Гост

    8 1 Отговор
    Тука всички са строители и певци

    12:54 22.10.2025

  • 5 Механик

    7 1 Отговор
    Рапър-строител и "железна дъсчица", "ракия на прах" и пр...
    Как е пробил в строителството"? Съдейки по снимката му, вероятно бърка киреч или мъкне тухли.

    12:58 22.10.2025

  • 6 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИВАН":

    Имам приятел от Бостън. Той има маймуна, а маймуната се казва Майки.
    Толкова по случая с името на тоя .

    12:59 22.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    1 5 Отговор
    Кърти, чисти, извозва. За това е роден. И мен, ако не ме бяха набедили за спортист, и аз щях да съм тъй

    13:00 22.10.2025

  • 8 Строител

    11 0 Отговор
    Срамна работа няма !!!

    13:07 22.10.2025

  • 9 Оффф

    7 3 Отговор
    Ще прави покриви, а де! Ми той може ли да ми изчисли квадратурата на покрива? Ами ако е с неправилна форма? Ами как ще изчисли ъгъла по който трябва да построи скелето, технически грамотен ли е? Оффф, пази Боже, сляпо да прогледа!

    Коментиран от #10

    13:26 22.10.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оффф":

    Пенсионерите в селата не са инженери като теб и нямат такива изисквания. Достатъчно е да не тече при дъжд. И аз се замислям да пробвам.

    13:48 22.10.2025

  • 11 Всъщност

    1 0 Отговор
    Браво ! Момчето не чака на готови пари .

    14:01 22.10.2025