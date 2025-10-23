Новини
Млад чалга певец се оплака, че е бил прецакан от Биляниш (ВИДЕО)

23 Октомври, 2025 12:31 533 3

След като получила хонорара си за песента, певицата спряла да отговаря на съобщенията на колегата си

Млад чалга певец се оплака, че е бил прецакан от Биляниш (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младият попфолк изпълнител Денмаро, когото в бранша вече наричат „Малкият Джордан“, разкри неприятна история, свързана с неосъществен негов проект с певицата Биляниш. В подкаста на Ива Атанасова Poison Ivy той призна, че е финансирал изцяло планирана тяхна обща песен — като не само е поел всички разходи, но дори ѝ е дал личен хонорар предварително.

По думите му сумата била „доста солидна“, но след като получила парите, Биляниш не е съдействала по никакъв начин за реализацията на проекта. „Просто се покри. Не отговаряше. Бях оставен абсолютно сам“, твърди Денмаро.

Младият изпълнител сподели, че след това е изпаднал в тежко психологическо състояние: „Беше ми жесток удар. Депресирах се. Повярвах на човек, когото смятах за коректен артист“. Двамата все пак са записали песента и са я пуснали, но за Биляниш тя сякаш не съществува.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Хахахаха..... " Ден Маро " Хахахаха... Пфуу...

    12:40 23.10.2025

  • 2 Любопитен

    4 0 Отговор
    И певеца не знам, и певицата не я знам. Извън тяхното село някой чувал ли е за тях?

    12:45 23.10.2025

  • 3 баста на чалгата

    4 0 Отговор
    А нормалните българи са прецакани от натрапването на тази циганска простотия наречена чалга.

    12:46 23.10.2025