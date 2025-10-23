Новини
Любопитно »
Днес е Световният ден на пастата: празнуваме италианското кулинарно богатство

Днес е Световният ден на пастата: празнуваме италианското кулинарно богатство

23 Октомври, 2025 11:31 534 4

  • паста-
  • спагети-
  • макарони-
  • празник-
  • ден на пастата-
  • италия-
  • кулинар

Какво знаем и не знаем за любимата храна на милиони?

Днес е Световният ден на пастата: празнуваме италианското кулинарно богатство - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 25 октомври светът чества нещо повече от въглехидрати — празнува се Световният ден на пастата. Това не е просто повод да си сварите спагети. Това е признание към едно от най-емблематичните, обичани и универсални ястия в световната кулинария. Пастата е навсякъде — от гурме ресторанти в Рим до уюта на домашната кухня. Но знаете ли откъде идва тя, колко видове има и защо италианците не режат спагетите си?

Какво знаем за историята на пастата?

Широко разпространен мит твърди, че Марко Поло е донесъл пастата от Китай в края на XIII век. Истината е малко по-различна. Археологически находки доказват, че подобни тестени изделия са се приготвяли още в Древна Гърция и Рим. Латинската дума laganum се използвала за тънки тестени листове, подобни на лазаня. Така че — не, пастата не е китайски "импорт", а по-скоро еволюция на стари рецепти, преработени и съвършенствани от италианците през вековете.

На италиански "паста" означава всякакъв вид тестено изделие от твърда пшеница и вода (понякога с яйца), оформено в различни форми. В Италия има над 350 различни форми паста, а ако включим и различните местни наименования — броят надхвърля 600! От класическите спагети, пене и фусили до по-малко известните строчапрети, трофие и гарганели — всяка форма има своята логика и функция. Например, ригатоните са оребрени, за да задържат повече сос, а фарфалето (панделките) са идеални за леки сосове със зеленчуци.

В Италия рязането и чупенето на пастата се смята за кулинарно престъпление. Спагетите се усукват около вилица — най-често с помощта на лъжица — но никога не се режат. Според италианците всяка форма паста е създадена с определена дължина, дебелина и текстура, за да предложи оптимално изживяване. Рязането се приема като обида към майсторството на производителя.

Световният ден на пастата: как започва?

Първият Световен ден на пастата е отбелязан през 1998 г. по инициатива на Международната организация на производителите на паста (IPO) и Международния паста конгрес. Целта — да се популяризира здравословната роля на пастата в съвременната диета и да се насърчи културният ѝ обмен. Днес празникът се отбелязва в десетки страни, с фестивали, готварски демонстрации и, разбира се, много дегустации.

Забавни факти за пастата:

  • Италия е световният лидер по консумация на паста – средностатистическият италианец изяжда около 23 кг паста годишно.

  • Световният рекорд за най-дълга паста е поставен в Япония през 2010 г. – цели 3,776 метра непрекъсната юфка!

  • Формата има значение – шеф-готвачите не случайно подбират вида паста според соса. Лесно течащи сосове вървят с тънка паста, тежки месни – с къси и дупчести форми.

  • Има музей на пастата – в Рим се намира Museo Nazionale delle Paste Alimentari – единственият музей, посветен изцяло на тестеното изкуство.

  • Паста може да се яде и сладка – в Сицилия и Калабрия ще ви сервират паста със захар, канела и стафиди.

Защо пастата е толкова универсална?

Една от причините за глобалния успех на пастата е нейната простота. Основни съставки, бърза подготовка и почти безкрайни възможности за комбинации. Но пастата е и културен символ — тя събира хората на масата, независимо от произхода им. Може да е вечеря за двама или голямо семейно тържество. А най-хубавото? Всеки може да я приготви.

На Световния ден на пастата няма нужда от сложни рецепти или изискани техники. Достатъчно е да си сварите любимата форма, да я полеете със сос по избор и да ѝ се насладите както подобава. И не забравяйте – никога, ама никога не я сервирайте с кетчуп. Италианците просто не биха ви простили това.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 паста с сосове

    1 0 Отговор
    вариш и изцеждаш . 50 минутки . от пакет са около 2 кг спагети . или ювка . пържиш сос . бял лук , доматки , сол , чесън , 600-700 грама кайма , ронена чубрица , чер пипер смлян . запържва се . не е диетично . дебелее се . 25 минути . смесва се . общо около 4 кг храна . около 10 порции . може пиле и скариди . вари се пилешкото - гърди около 40 минутки със сол . мусолини е ял спагети . с вино .

    11:42 23.10.2025

  • 2 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Даже прасеттата вече отказват да я ядат. Сега ще ви я изфабрикуват от украинска индустриална пшеница. А за капак на дъщеря ми в частното училище със задължителен обяд на цена 170 евро на месец и 10 месеца предплатени (всички ваканции, празници и почивки не се приспадат) при платен рацион над 10 евро средно за обяд, всяка седмица й сервираха паста с доматен сос. Промити воднисти супи и я задължаваха учителките да си изяде всичко, сипано в коритцето! Затуй спря да влиза в стола, нищо, че беше предплатено! Доматите са китайски. Който си мисли, че купува италиански доматен сос, да си пусне документалния филм за мръсния доматен бизнес и как италианците го подариха на китайците. Внасят пюрето от китай и му слагат малко сол и ви го продават за италианско, произведено в Европа! Да ви е сладко!

    12:02 23.10.2025

  • 3 Файърфлай

    0 1 Отговор
    Аз под "паста" разбирам сладкарско изделие,малка тортичка.Това на снимките са варени макарони...

    12:26 23.10.2025

  • 4 Меню за Хелоуин

    0 0 Отговор
    1. Супа от 🎃 и джинджифил.
    2. Паста със сос от 🎃 и пармезан.
    3. Печена 🎃 с орехи. ;)

    12:55 23.10.2025