Брижит Бардо опроверга слух, че е починала

Кино легендата Брижит Бардо бе принудена публично да опровергае слуховете за собствената си смърт, след като френски инфлуенсър разпространи фалшива информация в социалните мрежи, че актрисата е починала в болница в Южна Франция.

Съобщението предизвика лавина от объркване и реакции в медиите и онлайн пространството, преди самата Бардо да публикува гневно изявление в профила си в X (бившия Twitter): „Не знам кой е идиотът, който пусна тази фалшива новина за смъртта ми тази вечер, но знайте, че съм добре и че нямам намерение да се отказвам.“

Дезинформацията бе публикувана в сряда от Акабабе – популярен френски инфлуенсър, фокусиран върху знаменитости. Истинското му име е Анис Зитуни, на 27 години. В постове в X и Instagram той обяви, че разполага с „ексклузивна информация“, според която Бардо е починала и ковчегът ѝ вече е бил поръчан в Сен-Пол-дьо-Жара, в департамента Ариеж.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

„Една икона си отиде, оставяйки незабравимо наследство и вечен отпечатък в сърцата на французите“, написа Зитуни. Публикацията бързо се разпространи, преди да бъде опровергана от самата Бардо.

91-годишната актриса и активистка за правата на животните е била наскоро хоспитализирана в частна клиника в Тулон, близо до дома ѝ в Сен Тропе, където е претърпяла операция, свързана с неуточнено здравословно състояние. Според френския вестник Le Parisien, Бардо е прекарала около три седмици в болницата, преди да бъде изписана в началото на октомври.

Макар и в деликатно здраве, близки до нея уверяват, че състоянието ѝ е стабилно и че тя се възстановява спокойно у дома. Няма официална информация за естеството на заболяването, но според France Info, не става дума за животозастрашаващо състояние към момента.

Инфлуенсърът Зитуни до момента не е публикувал извинение, въпреки че публикациите му продължават да се обсъждат в медиите и онлайн.

Правни експерти във Франция вече обсъждат възможността за съдебна отговорност при разпространение на фалшиви новини, особено когато те касаят здравословното състояние или живота на публични личности. Юристи, цитирани от BFMTV, припомнят, че подобни действия могат да се квалифицират като „разпространение на фалшива тревога“, което е наказуемо според френското законодателство.

Брижит Бардо, родена през 1934 г., остава една от най-емблематичните фигури на френското кино. Тя се оттегли от актьорството през 70-те години и оттогава посвещава живота си на активизъм в защита на животните чрез своята фондация Fondation Brigitte Bardot. Въпреки редките си публични прояви, Бардо остава фигура с огромно влияние във Франция и извън нея.