Тоалетът на Биляниш не побра гърдите ѝ на финала на "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

Фолк певицата Биляниш постави скандален завършек на тазгодишния сезон на "Къщата на инфлуенсърите". Красавицата пя на финала на предаването с изскочили навън голи гърди, пише Марица.
Гафът се случиа на сцената на "Арена 8888" пред очите на многобройните зрители. Изпълнителката излезе пред публиката, облечена в черно разголено боди с вериги, дълъг шлифер в същия десен и секси дълги ботуши. Но докато пее и танцува на песента "Сипвай", гърдите на Биляна излизат навън, но за щастие тя бе заложила на сигурното - лепенки за зърна. Изпълнителката обаче не изпита срам от ситуацията, или дори не забеляза, и продължи изпълнението си, което се превърна в абсолютен стриптийз.
Според фенове в мрежата провокацията е абсолютно умишлена с цел привличане на внимание. Ето някои коментарите по адрес на Биляниш в ТикТок: "Билянче, прибери си красотичките", "Ето това обобщава качеството на този сезон на т.нар риалити" "Завиждам на оператора", са само част от звучните писания по адрес на чалгаджийката.
@bulgarian__thingss Биляниш🔥#viral #bulgaria #tiktok #foryou #foryoupage ♬ original sound - Bulgarian Things🇧🇬
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 604
16:39 23.10.2025
3 Баш Батка
16:40 23.10.2025
4 Тоалетът на Биляниш не побра гърдите ѝ
сега правят силиконови вимета скъпо ама
мераклийките си кихат и техните баламурници
16:40 23.10.2025
5 Никакъв
До коментар #1 от "Шпек":Шпек не си, ако 17 ги мислиш за много. Аз съм още десет плюс.
16:54 23.10.2025
6 На теб
17:30 23.10.2025
7 баста на чалгата
17:54 23.10.2025