Тоалетът на Биляниш не побра гърдите ѝ на финала на "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

23 Октомври, 2025 16:31 1 887 7

Силиконовият бюст на певицата изскочи от бодито ѝ

Тоалетът на Биляниш не побра гърдите ѝ на финала на "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Биляниш постави скандален завършек на тазгодишния сезон на "Къщата на инфлуенсърите". Красавицата пя на финала на предаването с изскочили навън голи гърди, пише Марица.

Гафът се случиа на сцената на "Арена 8888" пред очите на многобройните зрители. Изпълнителката излезе пред публиката, облечена в черно разголено боди с вериги, дълъг шлифер в същия десен и секси дълги ботуши. Но докато пее и танцува на песента "Сипвай", гърдите на Биляна излизат навън, но за щастие тя бе заложила на сигурното - лепенки за зърна. Изпълнителката обаче не изпита срам от ситуацията, или дори не забеляза, и продължи изпълнението си, което се превърна в абсолютен стриптийз.

Според фенове в мрежата провокацията е абсолютно умишлена с цел привличане на внимание. Ето някои коментарите по адрес на Биляниш в ТикТок: "Билянче, прибери си красотичките", "Ето това обобщава качеството на този сезон на т.нар риалити" "Завиждам на оператора", са само част от звучните писания по адрес на чалгаджийката.

@bulgarian__thingss Биляниш🔥#viral #bulgaria #tiktok #foryou #foryoupage ♬ original sound - Bulgarian Things🇧🇬


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 604

    12 1 Отговор
    Дъ иебвэ мъмътъ ви чалгарска...селяндурий...тва ли е европата ве...мерси нямаше нуждъ!

    16:39 23.10.2025

  • 3 Баш Батка

    4 3 Отговор
    Това не е случайно, просто така е модерно. Вижте на запад как е. Има какво да показва, показва го. Не като масовите макдонълдс любителки дето изяждат по 2 шоколада на ден и са по 80 литра.

    16:40 23.10.2025

  • 4 Тоалетът на Биляниш не побра гърдите ѝ

    3 1 Отговор
    не завиждай писарке
    сега правят силиконови вимета скъпо ама
    мераклийките си кихат и техните баламурници

    16:40 23.10.2025

  • 5 Никакъв

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шпек":

    Шпек не си, ако 17 ги мислиш за много. Аз съм още десет плюс.

    16:54 23.10.2025

  • 6 На теб

    2 0 Отговор
    Евтин пиар

    17:30 23.10.2025

  • 7 баста на чалгата

    2 0 Отговор
    Чалгарска простотия и вулгарност.

    17:54 23.10.2025