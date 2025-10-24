Новини
Как изглежда и се облича съпругата на дубайски милиардер, която харчи по 200 000 долара на ден

24 Октомври, 2025 09:43 1 672 13

Потребителите в социалните мрежи обожават да наблюдават дубайската домакиня, а хейтърите се чудят – къде свършва любовта и започва чистата сметка

Как изглежда и се облича съпругата на дубайски милиардер, която харчи по 200 000 долара на ден - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историята на Линда Андраде е почти готов сценарий за риалити шоу: обикновено момиче от Калифорния, което някога се е чудило как да плати наема си, днес отсяда в луксозни хотели, пазаруването ѝ се побира в куфари, демонстративно харчи стотици хиляди долари на ден, пише woman.bg.

Потребителите в социалните мрежи обожават да наблюдават дубайската домакиня, а хейтърите се чудят – къде свършва любовта и започва чистата сметка.

Но изглежда, че Линда отдавна е намерила собствената си формула за щастие и дори не смята да се оправдава нито пред фенове, нито пред критици. Линда уверява, че не е измамила никого, а просто винаги е мечтала за лукс и е срещнала мъж, способен да ѝ го осигури.

Андраде не крие, че животът ѝ се състои от скъпи чанти, пътешествия, изискани бижута и безкрайни посещения на салони за красота. И съдейки по съдържанието в социалните мрежи, дори заради кърменето тя не е готова да се откаже от процедура за 5000 долара, ако вече има записан час.


Когато Линда се запознава с Рики Андраде, за милиони не е ставало и дума: той миел чинии в закусвални и се опитвал да спечели първите си пари от криптовалута. А тя била просто 16-годишно момиче, случайно озовало се в Дубай.

„Срещнахме се, когато той нямаше нищо“, обича да повтаря Линда, парирайки предварително обвиненията на аудиторията в меркантилност.

Съдбата обаче се разпорежда още по-красиво: Рики забогатява, а Линда се превръща в негова богиня, както той самият я нарича.

Линда редовно разказва как харчи пари, като съпругата на дубайския милиардер го прави с увереност и дори наглост, които гарантирано предизвикват буря от емоции.

„Веднъж в сряда похарчих 216 789 долара“, тя поднася информацията така, сякаш става дума за кафе за из път.

Слабостите на Линда са ресторанти, хотели, бижута и луксозен шопинг, при който сметката лесно надхвърля 300 000 долара. Веднъж тя оставила в ресторант сума, съпоставима с цената на апартамент, и дори не си направила труда да уточни какво точно е поръчала.

Рики от своя страна не изостава: подарява на любимата си златни бижута за 200 000 долара, дава ѝ 52 000 за развлечения, купува суперавтомобили, яхти и проявява „дребни“ жестове на внимание, за които повечето от нас дори не са мечтали. Хейтърите се смеят: създава се усещане, че те имат връзка с банковите си сметки, а не помежду си.

Най-шумният епизод, развълнувал аудиторията, е списъкът с условия, които Линда поставя преди раждането на наследника си. Андраде предварително поискала нови пръстени с цветни диаманти, имение, инвестиционен апартамент, McLaren 720s, G-класа „като мамамобил“ и яхта, кръстена на нея. Мислите, че това е всичко? Грешите. Плюс Rolex за всеки триместър и свежи рози всеки ден.

Списъкът звучал като шега, но съдейки по съдържанието в мрежата, мъжът ѝ е приел всичко на сериозно. Линда родила и продължила да живее в естетиката на богатството и лукса.

Външно Линда може да бъде определена като концентрат на карикатурния „дубайски лукс“: прилепнали рокли, деколтета, перфектна прическа и бижута, способни да заслепят. Тя изобщо не се стреми към изтънченост, защото целта на Андраде е да произвежда ефект. И трябва да се признае, че се справя безупречно с поставената задача.


  • 1 цумбрум

    8 2 Отговор
    Аз откъде да знам,как изглежда? Не съм я срещал въобще.

    09:47 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хоминид

    10 0 Отговор
    Линда отдавна е намерила собствената си формула за щастие - срещнал я е батко-банкоматко и толкоз.

    09:50 24.10.2025

  • 4 Всичко се знае

    4 0 Отговор
    Цървула и чергарската с дипломатичен червен номер 1000 кола БМВ от пасмината на Сорос ще броят жълти стотинки 💯🎊🎊🎊🎊🎊🎊🥳

    09:50 24.10.2025

  • 5 Пич

    12 2 Отговор
    Хахаха...... ето пример , че и милиардер може да е много тъп , особено ако е мъж !!! Жена милиардер никога няма да направи нещо толкова глупаво !

    09:52 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хейт

    6 1 Отговор
    200 000 на ден и още си изглежда като пробита пластмасова кофа!

    09:53 24.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кака ви кифла чудило как да плати наема

    5 0 Отговор
    и открило че с голото котенце напред открива тлъстия шаран

    тва е най големия бизнес
    да кълват на засукани мифли

    Коментиран от #12

    10:03 24.10.2025

  • 10 женски

    3 0 Отговор
    маймунджилъци
    Все парАта гонят златотърсачките, а ми плямпат за любов.

    Е, мерси значи.

    10:06 24.10.2025

  • 11 батВесо

    4 0 Отговор
    Тия както харчат нищо чудно след няколко години да ровят в кофите за парче хляб...

    10:07 24.10.2025

  • 12 писарке що не казваш тоз човечец

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "кака ви кифла чудило как да плати наема":

    как става от въздуха милиардер от мияч на чинии?

    само цъкнала поредния кьорфишек:
    Рики забогатява

    10:08 24.10.2025

  • 13 Дика

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ххх":

    Нашия Шерминатор ако го прочете това се гътне от завист.

    10:16 24.10.2025