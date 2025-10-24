Как изглежда и се облича съпругата на дубайски милиардер, която харчи по 200 000 долара на ден

Историята на Линда Андраде е почти готов сценарий за риалити шоу: обикновено момиче от Калифорния, което някога се е чудило как да плати наема си, днес отсяда в луксозни хотели, пазаруването ѝ се побира в куфари, демонстративно харчи стотици хиляди долари на ден, пише woman.bg.



Потребителите в социалните мрежи обожават да наблюдават дубайската домакиня, а хейтърите се чудят – къде свършва любовта и започва чистата сметка.



Но изглежда, че Линда отдавна е намерила собствената си формула за щастие и дори не смята да се оправдава нито пред фенове, нито пред критици. Линда уверява, че не е измамила никого, а просто винаги е мечтала за лукс и е срещнала мъж, способен да ѝ го осигури.



Андраде не крие, че животът ѝ се състои от скъпи чанти, пътешествия, изискани бижута и безкрайни посещения на салони за красота. И съдейки по съдържанието в социалните мрежи, дори заради кърменето тя не е готова да се откаже от процедура за 5000 долара, ако вече има записан час.

Когато Линда се запознава с Рики Андраде, за милиони не е ставало и дума: той миел чинии в закусвални и се опитвал да спечели първите си пари от криптовалута. А тя била просто 16-годишно момиче, случайно озовало се в Дубай.



„Срещнахме се, когато той нямаше нищо“, обича да повтаря Линда, парирайки предварително обвиненията на аудиторията в меркантилност.



Съдбата обаче се разпорежда още по-красиво: Рики забогатява, а Линда се превръща в негова богиня, както той самият я нарича.

Линда редовно разказва как харчи пари, като съпругата на дубайския милиардер го прави с увереност и дори наглост, които гарантирано предизвикват буря от емоции.



„Веднъж в сряда похарчих 216 789 долара“, тя поднася информацията така, сякаш става дума за кафе за из път.



Слабостите на Линда са ресторанти, хотели, бижута и луксозен шопинг, при който сметката лесно надхвърля 300 000 долара. Веднъж тя оставила в ресторант сума, съпоставима с цената на апартамент, и дори не си направила труда да уточни какво точно е поръчала.



Рики от своя страна не изостава: подарява на любимата си златни бижута за 200 000 долара, дава ѝ 52 000 за развлечения, купува суперавтомобили, яхти и проявява „дребни“ жестове на внимание, за които повечето от нас дори не са мечтали. Хейтърите се смеят: създава се усещане, че те имат връзка с банковите си сметки, а не помежду си.

Най-шумният епизод, развълнувал аудиторията, е списъкът с условия, които Линда поставя преди раждането на наследника си. Андраде предварително поискала нови пръстени с цветни диаманти, имение, инвестиционен апартамент, McLaren 720s, G-класа „като мамамобил“ и яхта, кръстена на нея. Мислите, че това е всичко? Грешите. Плюс Rolex за всеки триместър и свежи рози всеки ден.



Списъкът звучал като шега, но съдейки по съдържанието в мрежата, мъжът ѝ е приел всичко на сериозно. Линда родила и продължила да живее в естетиката на богатството и лукса.



Външно Линда може да бъде определена като концентрат на карикатурния „дубайски лукс“: прилепнали рокли, деколтета, перфектна прическа и бижута, способни да заслепят. Тя изобщо не се стреми към изтънченост, защото целта на Андраде е да произвежда ефект. И трябва да се признае, че се справя безупречно с поставената задача.