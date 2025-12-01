Мис България 2025 няма нито една корекция или операция (СНИМКИ)

Само седмица след като спечели титлата „Мис България“, Симона Бакърджиева продължава да усеща вълнението от победата и най-вече подкрепата на хората около себе си, пише Хот Арена.

„Имаше няколко лоши коментара и нападки по отношение на зъбите ми – че били изкуствени. Искам да кажа, че зъбите ми са мои и нямам пластични операции“, споделя откровено волейболистката.

Симона категорично посочва, че зъбите, носът и косата ѝ са естествени, без никакви корекции. „Не съм против интервенциите, просто аз нямам. Напълно естествена съм – само косата ми е изрусена. Красотата, дали ще е естествена или с подобрения, не трябва да бъде съденa. И двата пътя са правилни за човека, който ги е избрал. Аз подкрепям хората да се чувстват добре.“

Въпреки негативните коментари, които така или иначе не са много, тя получава огромна човешка подкрепа. „Всички ме посрещат много топло – в университета, в отбора, в семейството. Горди са с мен и се радват, че успявам да съчетавам всичко“, казва Симона.

По съвет на една от предишните Мис България – Наталия Гуркова – Симона се опитва да не чете коментарите. „Но аз четох“, признава тя с усмивка. „И масово са много позитивни, което ме радва. Прави ми впечатление обаче, че има няколко човека, които активно изразяват лошото си мнение за мен. Странно ми е, сравняват ме с другите участнички. Не искам да обвинявам никого – нямам доказателства. Но и не ме интересува. Аз съм такава, каквато съм, и се харесвам.“

„В някои коментари пише, че зъбите не са мои или че носът ми е опериран. Не е истина – зъбите са си мои, нямам фасети, нямам ринопластика, нямам екстеншъни. Напълно естествена съм – само косата ми е изрусена.“

Тя подчертава, че не е против подобренията, но за себе си не смята, че има нужда от тях: „Още съм много млада и не съм мислила за интервенции. На този етап не мисля за това. Най-важното е всичко да бъде естетически подбрано.“

„182 см съм висока. Хубаво е да си висок – дрехите стоят по-хубаво, но понякога е мъка. Повечето панталони са ми къси, купувам по-големи дрехи и после ги преправям“, добавя Симона с усмивка.

„Харесвам се, добър човек съм, но имам и много други добродетели“, казва новата Мис България.

Още преди да стане Мис България, Симона се занимава с благотворителност, а титлата ѝ дава още по-голяма възможност да мотивира хората.

„Със сигурност съм съпричастен и състрадателен човек. Много ме натъжава, когато видя бездомни животни. Помагам с каквото мога – дали ще оставя вода за животните, или ще помогна на възрастен човек да пресече улицата. Родителите ми са ме възпитали така. Те са ме направили такава, каквато съм.“

От малка участва в благотворителни базари – рисува картички и картини. Като по-голяма помага след земетресенията в Турция и в центрове за деца от Украйна. „С малките стъпки стават големи промени.“

Не очаквала да спечели – искала само да изживее емоцията. Това е първият конкурс, на който се явява.

Като дете била артистична, но благодарение на училищна програма се насочва към спорта. „Имахме избираем спорт – четири различни спорта годишно. На мен ми се падна волейболът. Тогава играех тенис и не исках да пробвам. Но с влизането в залата всичко се промени – много ми хареса. На следващия ден исках пак да отида. Така започнах да тренирам всеки ден. Бях в трети клас, а сега съм четвърти курс. Целият ми съзнателен живот е в залата.“

Днес играе за волейболен клуб „Славия“. Симона има 11 медала, които държи в специален кът в стаята си. Там е и короната от конкурса, както и снимки и спомени от всички тези емоционални моменти.

„Спортът ме научи на упоритост – там нищо не се дава даром. Научи ме да съм точна, дисциплинирана и организирана.“

В момента учи в УНСС – Европейска политика и икономика. „Избрах специалността, защото е обширна, не поставя рамки и дава много възможности. Има икономика, политика, история – а аз много обичам литература и история.“

В училище е била отличничка – завършила е с успех 5.95, с единствена петица по математика. В университета има успех над 5.70.

Симона се грижи за себе си, но без фанатизъм. „Не седя пред огледалото, но е важно да си чист и поддържан. Това са хигиенни навици.“

Тренира всеки ден, понякога и по два пъти. Обича пилатес. Споделя, че здравословен проблем е променил храненето ѝ – откриват ѝ инсулинова резистентност:

„Сладките за мен приключват. Не трябва да ям захар, бяло брашно, леки въглехидрати. Храня се с риба, морски дарове, салати, зеленчуци. Много рядко – ориз. Насърчих много хора да си направят изследвания.“

Когато е в София, Симона обича да остава у дома. „Пускам си приятна светлина – лилава или синя, паля ароматна свещ и си играя с кученцето ми на дивана“, споделя тя.

Фенка е на пътешествията – другият начин да се отпусне. Влюбена е в Панагюрище, родния край на семейството ѝ. Обича Пловдив и Велико Търново. Пътувала е в Испания, Австрия, Египет, Италия и Турция. „Много обичам Истанбул – красиво място е.“

Освен спортните си таланти, Симона обича да рисува. Така се ражда и пътят към модата.

„Реших да си направя рокля по моя рисунка. След това я ушихме и много ми хареса процесът – успокоява ме. Така стигнах до идеята да създам собствен бранд.“

Вече има лятна колекция с ленени рокли и плажни модели, а есенната включва сетове с акцент върху рисунки, изчистени форми и подплънки „Като малка рисувах цветя. Много обичам цветя.“