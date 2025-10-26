Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Вегетарианско къри с карфиол
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Вегетарианско къри с карфиол

26 Октомври, 2025 10:05 492 6

  • къри-
  • карфиол-
  • картофи-
  • какво да сготвя-
  • вегетарианско

Лесно и бързо за приготвяне ястие за любителите на карфиол

Рецепта на деня: Вегетарианско къри с карфиол - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • лук - 1 глава;
  • картофи - 3 бр.;
  • домати - 2 бр.;
  • карфиол - 1 глава или 1 пакет замразен;
  • кимион - 1 ч.л.;
  • къри - 1 ч.л.;
  • сол;
  • олио;
  • магданоз.

Начин на приготвяне:

Лукът и доматите се нарязват на дребно, а картофите на кубчета.

В сгорещено олио се запържва лукът с кимиона.

Добавят се доматите и се бърка няколко минути.

Слагат се картофите, къри и сол. Налива се малко вода и се оставя да заври. След това се намалява котлонът и се оставя да къкри, докато омекнат картофите.

Когато това стане, се добавя карфиолът и се оставя зеленчуковото къри до готовност на всички зеленчуци.

Накрая се доовкусява със сол, ако има нужда, и вегетарианското къри с карфиол се поръсва с магданоз, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 6 Отговор
    Това няма как да не ви причини болки в корема ! Или болки в главата , ако мъжът ви е по твърд , а му го сготвите !

    Коментиран от #2

    10:08 26.10.2025

  • 2 ичке

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    все твърдо ти е в главата

    Коментиран от #5

    10:11 26.10.2025

  • 3 Една

    4 2 Отговор
    чаена лъжичка кимион ще омирише цялата манджа яко , барабар с кухнята .

    10:17 26.10.2025

  • 4 985

    4 2 Отговор
    Включваш телевизора в неделя сутрин и се чудиш кой канал да гледаш или по-точно кой п€д€р@с да гледаш ,😀😀😀

    10:18 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.