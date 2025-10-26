Рецепта на деня: Вегетарианско къри с карфиол

Необходими продукти:

лук - 1 глава;

картофи - 3 бр.;

домати - 2 бр.;

карфиол - 1 глава или 1 пакет замразен;

кимион - 1 ч.л.;

къри - 1 ч.л.;

сол;

олио;

магданоз.

Начин на приготвяне:

Лукът и доматите се нарязват на дребно, а картофите на кубчета.

В сгорещено олио се запържва лукът с кимиона.

Добавят се доматите и се бърка няколко минути.

Слагат се картофите, къри и сол. Налива се малко вода и се оставя да заври. След това се намалява котлонът и се оставя да къкри, докато омекнат картофите.

Когато това стане, се добавя карфиолът и се оставя зеленчуковото къри до готовност на всички зеленчуци.

Накрая се доовкусява със сол, ако има нужда, и вегетарианското къри с карфиол се поръсва с магданоз, пише gotvach.bg.