Рецепта на деня: Вегетарианско къри с карфиол

Необходими продукти:
- лук - 1 глава;
- картофи - 3 бр.;
- домати - 2 бр.;
- карфиол - 1 глава или 1 пакет замразен;
- кимион - 1 ч.л.;
- къри - 1 ч.л.;
- сол;
- олио;
- магданоз.
Начин на приготвяне:
Лукът и доматите се нарязват на дребно, а картофите на кубчета.
В сгорещено олио се запържва лукът с кимиона.
Добавят се доматите и се бърка няколко минути.
Слагат се картофите, къри и сол. Налива се малко вода и се оставя да заври. След това се намалява котлонът и се оставя да къкри, докато омекнат картофите.
Когато това стане, се добавя карфиолът и се оставя зеленчуковото къри до готовност на всички зеленчуци.
Накрая се доовкусява със сол, ако има нужда, и вегетарианското къри с карфиол се поръсва с магданоз, пише gotvach.bg.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
10:08 26.10.2025
2 ичке
До коментар #1 от "Пич":все твърдо ти е в главата
Коментиран от #5
10:11 26.10.2025
3 Една
10:17 26.10.2025
4 985
10:18 26.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.