Галена разказа за инцидента със сина ѝ, заради който за малко да отмени грандиозния концерт

Фолкзвездата Галена преживяла истински ужас само час и половина преди да излезе на сцена в Арена 8888. Това стана ясно от самата нея в скорошно тв интервю в "120 минути" по bTV.

Припомняме, че малкият ѝ син Алекс е претърпял инцидент зад кулисите – момент, който едва не я е сринал емоционално преди най-големия ѝ концерт. Галена дори планирала да отмени концерта в последния момент.

"Спъна се във всички кабели, залата беше тъмна. Малко дете е – не може да стои на едно място. Спъна се, разби си устата, зъбчето хвръкна. На мен ми се подкосиха краката", сподели звездата. Тя признава, че за миг си е помислила, че няма да успее да излезе на сцената.

"Но се събрах. Мобилизирах се заради него."

Певицата говори и за различните характери на двамата си сина: "Големият – Стефан – е много различен. Не обича светлините, камерите. Той е Рак – спокоен, затворен. А Алекс обича да се хвали, че съм му майка. И двамата са добри ученици и много отговорни – никога не са ме разочаровали."

Галена припомни и трудния период, през който преминава преди година – момент, за който дълго мълчеше.

"Положението ми беше много лошо – безброй участия, безсънни нощи… Лекарят беше категоричен: или операция, или спирам да пея." Тя не искала дори да говори за рисковете.

"Винаги съм била оптимист. Не съм го питала какво може да се случи. Доверих му се напълно."

След интервенцията певицата трябвало да мълчи 14 дни.

"За мен това беше почивка – а аз съм много приказлива. Вкъщи беше странно да мълча, но се справих", смее се тя.

Днес Галена е напълно възстановена и никак не е забавила темпото си.

"Предпочитам да нямам тотален хит, но да не обиждам в песните си. Ние възпитаваме. Ще пея това, което обичам, и което докосва хората.", осъзнава поп фолк звездата за съдържанието на песните си.