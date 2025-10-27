Новини
Емили Тротинетката иска тройна сватба, на която да бъде "малката булка"

27 Октомври, 2025 13:59

Трансмомичето иска да бъде част от брака на любовния си триъгълник с Тихомир и Елизабет

Емили Тротинетката иска тройна сватба, на която да бъде "малката булка" - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната Емили Тротинетката се стяга за мечтана тройна сватба! От три години блондинката от Плевен живее под един покрив с бившия културист и участник във "Фермата" Тихомир Рангелов, а от две – и с тяхната обща приятелка, 32-годишната столичанка Елизабет "Тейлър" Зарева.

Тримата не крият своята нестандартна любовна връзка и дори я наричат "любовното трио". Самата Емили пък често превръща триъгълника в многоъгълник, като не спира да обявява, че иска "свобода и право да се вижда с приятелки лесбийки в България и чужбина".

След операцията за смяна на пола в белградска клиника през май, Емили вече е "100% жена" – по нейните думи. И щом е жена, булчинската рокля ѝ се полага!, пише "България днес".

"Ще бъда малката булка на сватбата!", заяви тя със смях, но и с категоричен тон като и публикува своя снимка с булчинска рокля.

Първоначално идеята била Тихомир и Елизабет да сключат граждански брак, а Емили да бъде шаферка. Но след трансформацията си 24-годишната инфлуенсърка решила, че няма да се задоволи с втори план.

Как обаче Тихомир ще се врече във вечна вярност на две булки едновременно, остава мистерия, дори и за сценаристите на "Съдебен спор".

Любовта в тяхното "семейство Адамс" далеч не е само романтика. Източници разкриват, че при всяка по-сериозна кавга между Тихомир и Елизабет летят мебели, чинии и думи, които не се излъчват по телевизията. Елизабет неведнъж е напускала апартамента във Варна, но всеки път се е връщала "след бурята". Сега екскултуристът ѝ обещал, че официално ще узаконят връзката си, но от реакцията на Емили личи, че плановете могат бързо да се пренапишат.

"Ако Елизабет пак избяга – ще я заместя пред олтара. Имам вече всички документи, че съм биологична жена, така че няма пречка да се венчаем!", казва Емили.

Мнозина подозират, че "тройната сватба" може да се окаже просто добре режисиран рекламен ход – нещо, което Емили владее перфектно. Все пак, в началото на милениума подобни показни венчавки и "нестандартни бракове" вече се превърнаха в популярен пиар трик и сред родните звезди.

Предстои да разберем как ще се развие любовният триъгълник и дали някой ъгъл няма да отпадне в хода на сватбата.


  • 1 честен ционист

    12 2 Отговор
    В новите шофьорски книжки има и пол Х, както ви думах преди 10 год.

    14:01 27.10.2025

  • 2 Емили с Тротинетката

    12 2 Отговор
    С Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #20

    14:02 27.10.2025

  • 3 само питам

    26 0 Отговор
    маро, що ни занимаваш сПЕДЕРАСТИ?

    Коментиран от #19

    14:02 27.10.2025

  • 4 Еее,ха

    14 0 Отговор
    Е това " семейство Адамс" най ми хареса.😅

    14:02 27.10.2025

  • 5 Трол

    12 0 Отговор
    Тия не са никакво любовно трио, ами Емилито им мие чиниите, пере им дрехите и им чисти с прахосмукачка.

    14:02 27.10.2025

  • 6 само питам

    25 0 Отговор
    абе тия какво работят че имат пари да плащат на мара да ги рекламира?

    14:02 27.10.2025

  • 7 оня с коня

    18 0 Отговор
    Маро, тъпа Маро, сваляй очилата и отивай в кабинета на Милен, чака те да му ду хаш

    14:03 27.10.2025

  • 8 все пак ми е важно?

    6 0 Отговор
    емил с тротонетката вдигал ли е самолета със 100км/ч по някоя магистрала скоро ?

    14:04 27.10.2025

  • 9 нали вече е 100% жена ама?

    14 0 Отговор
    абе някой знае ли от къде да взели новаПУТКА да му пришият на тояПЕДАЛ?

    Коментиран от #11

    14:05 27.10.2025

  • 10 Диви селяндури

    15 1 Отговор
    За кога са важни вестите за тези боклуци?

    Коментиран от #12

    14:05 27.10.2025

  • 11 само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "нали вече е 100% жена ама?":

    питаш за един приятел ББ ли? че и него скоро ще го правят булка на шиши

    14:05 27.10.2025

  • 12 голям смях

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Диви селяндури":

    за поколението дето слуша чалга как за кого, само дето това поколение е неграмотно и гледа само тик-ток

    14:06 27.10.2025

  • 13 Стенли

    11 0 Отговор
    Факти като коментирам какво ни чака след Нова година веднага ме триете но ей такива глупости да публикувате да отвличат вниманието на хората от проблемите сте царе

    14:09 27.10.2025

  • 14 Чочо

    2 0 Отговор
    Е,,и......кво от това!

    14:17 27.10.2025

  • 15 Механик

    8 0 Отговор
    Да ти кръцнат черавцето не те прави биологична жена. Оставаш си обикновен ев.нух.

    14:24 27.10.2025

  • 16 хи хи

    2 0 Отговор
    Любимката на родните КАТаджий🤮 фиуууу

    14:25 27.10.2025

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Колтористът и Тейлар убаво ми Емили кво им прави,ближе им артъкът ли!?

    14:25 27.10.2025

  • 18 Кремък

    6 0 Отговор
    После да не питате защо джендърлясалия ЕСго е страх от Путин.
    Защото ей такива герои (героини) вместо на първа страница ще са на първа линия в Колонията.

    14:26 27.10.2025

  • 19 Да,да

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Няма денем, няма нощем. Живеем с проблемите на велосипедистите.

    14:35 27.10.2025

  • 20 Хаха хаха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":

    Ще бъде идеалният тъпоъгълник!

    14:41 27.10.2025

  • 21 Гнусни

    0 0 Отговор
    педеласи!!!

    14:59 27.10.2025

  • 22 Роко

    0 0 Отговор
    Този Тишо мен ме беше изумил за силата на химията в клипвете си където стана за нула време от кльощава жена до напомпана батка. Сега разбирате ли тея химици колко лесно стават релефни мутанти и разправят че всичко било заради тренировките. Абсолюти лъжци!

    15:06 27.10.2025

  • 23 гошо кмета

    0 0 Отговор
    Гнусни пе.......ли

    15:07 27.10.2025