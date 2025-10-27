Емили Тротинетката иска тройна сватба, на която да бъде "малката булка"

Скандалната Емили Тротинетката се стяга за мечтана тройна сватба! От три години блондинката от Плевен живее под един покрив с бившия културист и участник във "Фермата" Тихомир Рангелов, а от две – и с тяхната обща приятелка, 32-годишната столичанка Елизабет "Тейлър" Зарева.

Тримата не крият своята нестандартна любовна връзка и дори я наричат "любовното трио". Самата Емили пък често превръща триъгълника в многоъгълник, като не спира да обявява, че иска "свобода и право да се вижда с приятелки лесбийки в България и чужбина".

След операцията за смяна на пола в белградска клиника през май, Емили вече е "100% жена" – по нейните думи. И щом е жена, булчинската рокля ѝ се полага!, пише "България днес".

"Ще бъда малката булка на сватбата!", заяви тя със смях, но и с категоричен тон като и публикува своя снимка с булчинска рокля.

Първоначално идеята била Тихомир и Елизабет да сключат граждански брак, а Емили да бъде шаферка. Но след трансформацията си 24-годишната инфлуенсърка решила, че няма да се задоволи с втори план.

Как обаче Тихомир ще се врече във вечна вярност на две булки едновременно, остава мистерия, дори и за сценаристите на "Съдебен спор".

Любовта в тяхното "семейство Адамс" далеч не е само романтика. Източници разкриват, че при всяка по-сериозна кавга между Тихомир и Елизабет летят мебели, чинии и думи, които не се излъчват по телевизията. Елизабет неведнъж е напускала апартамента във Варна, но всеки път се е връщала "след бурята". Сега екскултуристът ѝ обещал, че официално ще узаконят връзката си, но от реакцията на Емили личи, че плановете могат бързо да се пренапишат.

"Ако Елизабет пак избяга – ще я заместя пред олтара. Имам вече всички документи, че съм биологична жена, така че няма пречка да се венчаем!", казва Емили.

Мнозина подозират, че "тройната сватба" може да се окаже просто добре режисиран рекламен ход – нещо, което Емили владее перфектно. Все пак, в началото на милениума подобни показни венчавки и "нестандартни бракове" вече се превърнаха в популярен пиар трик и сред родните звезди.

Предстои да разберем как ще се развие любовният триъгълник и дали някой ъгъл няма да отпадне в хода на сватбата.