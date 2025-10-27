Новини
Любопитно »
Възбуждат ли се жените от мъже с власт?

Възбуждат ли се жените от мъже с власт?

27 Октомври, 2025 20:31 987 19

  • мъже-
  • жени-
  • власт-
  • възбуждат-
  • секс

Истинската привлекателност идва, когато властта е съчетана с човечност и уважение

Възбуждат ли се жените от мъже с власт? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Въпросът дали жените се възбуждат от мъже с власт е стар колкото самото човечество. От древните владетели и полководци до съвременните лидери в бизнеса и политиката, мъжете с влияние винаги са привличали вниманието на жените. Но защо това е така? Отговорът не е еднозначен – той се крие на границата между биологията, психологията и социалните фактори, пише trafficnews.bg.

От еволюционна гледна точка, жените (както и мъжете) са програмирани да търсят партньори, които увеличават шансовете за оцеляване и благополучие на потомството. Властта е сигнал за ресурси, сигурност и способност за защита.

Дори когато говорим за съвременния свят, където физическата защита не е водеща, мозъкът продължава да реагира на знаци за статус и контрол над средата – това подсъзнателно се възприема като маркер за “качествен ген” и стабилност.

Не толкова самата власт възбужда жените, колкото качествата, които я съпътстват – увереност, решителност, харизма и самоконтрол. Мъжът, който умее да води, често излъчва енергия на сигурност и емоционална зрялост – качества, които създават чувство на доверие и възхищение.

Тази динамика е тясно свързана с т.нар. “алфа поведение” – не задължително агресивно, а спокойно, стабилно и уверено. Властта само подчертава тези черти.

Обществото усилва този биологичен механизъм. Медии, кино и литература често представят мъжа с власт като символ на успеха и желанието – от мистър Дарси до модерни корпоративни лидери.

Съществува и елемент на социален престиж: връзката с влиятелен мъж може да повиши статуса на жената в нейната среда. Това обаче не е циничен интерес, а по-скоро форма на социална стратегия, вкоренена дълбоко в човешката психика.

Важно е да подчертаем, че не всички жени реагират по един и същ начин. Някои ценят повече емоционалната интелигентност или чувството за хумор, отколкото властта и статуса. Освен това власт без емпатия често се възприема като арогантност, което може да отблъсне.

Истинската привлекателност идва, когато властта е съчетана с човечност и уважение.

Да, много жени се възбуждат от мъже с власт – но не заради самата власт, а заради това, което тя символизира: увереност, компетентност, сигурност и социална стойност. Тази реакция е резултат от милиони години еволюция, подсилена от културни и личностни фактори.

В крайна сметка, не титлата или парите възбуждат, а начинът, по който мъжът ги носи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    7 2 Отговор
    Аз преди време бех Директор на малка държавна Фирма и
    всички се възбуждаха по мен особено една счетоводителка,

    дето още и изплащам един кредит.

    20:33 27.10.2025

  • 2 Шиши

    4 2 Отговор
    От мен най-много.

    20:35 27.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Само мисирките.

    20:36 27.10.2025

  • 4 Богат мъж

    5 1 Отговор
    На кой му пука от какво се възбуждат? Възбудени или не възбудени, правят каквото казвам. Номерата си играят при бедняците!

    Коментиран от #6

    20:42 27.10.2025

  • 5 БеГемот

    8 2 Отговор
    Ми така е затова Шиши е българският секссимвол след падението и увисването на топките на генерал лейтенант кмет премиер футболист тенисист и хонгилдон на Република България мистър Хелоуин от зайчарника в Банкя....

    20:53 27.10.2025

  • 6 Вие

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Богат мъж":

    Не за първи път показвате незачитането си към жените и третирането им като човешки същества ! Може да ми вярвате че горчиво ще съжалявате , защото съм минал по вашия път !

    Коментиран от #11

    20:56 27.10.2025

  • 7 Симо

    3 1 Отговор
    Значи много малка част действително се възбуждат. Останалите просто се пласират, възползват от ситуацията и то с .... отвращение , ха, ха.

    20:58 27.10.2025

  • 8 Пачкаааа

    3 0 Отговор
    от власт не, ама кълве на пари, като види пачките и мисли, че ще има и на нея.

    20:58 27.10.2025

  • 9 Мъж

    3 1 Отговор
    Умните мъже сме направени за умни жени и жени които ни уважават а не за свръх глупави селяндурки

    Коментиран от #18

    21:01 27.10.2025

  • 10 Сила

    2 2 Отговор
    В БГ то много мъже се възбуждат ....от мъже с власт !!!

    21:01 27.10.2025

  • 11 Заможен а не богат

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Вие":

    Аз лично ви казвам че няма да съжалявам защото ще си дигна чукалата и отивам в сащ. Българката е направена да тъне в забрава 🎊🥳🎊🥳🎊🥳🤣

    21:06 27.10.2025

  • 12 Тошко

    3 2 Отговор
    Не, само от такива с дебели портмонета! Подмокрят се от далече!

    21:09 27.10.2025

  • 13 Мъж

    1 1 Отговор
    Отворете профила е фб на Анита от почивка чуйте какви руски фашистки песни е сложила за фон на видеата и с снимки 🤣🥳🤣🥳🤣🥳🤣🎊🎊🎊

    Коментиран от #14

    21:13 27.10.2025

  • 14 Мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мъж":

    Фашистите ще ги познаете не само по действията си ами и по музика , комунистически фашисти 🎊🤣🥳😂😂🥳🎊

    21:17 27.10.2025

  • 15 Факт

    1 0 Отговор
    Само те могат да кажат. Но по-скоро не!

    21:21 27.10.2025

  • 16 Качалин

    0 1 Отговор
    С власт!!! Един сладоледаджия (преди 90-та година) в един малък град има много наследници, ама много! Пак там има доста безработни с часовници от по 2-3000 лева! Докато мъжете се доказват колко са можещи, жените им се радват на други неща!
    Няма да казвам града!

    21:25 27.10.2025

  • 17 Тити

    0 2 Отговор
    Има ли власт има и пари а на всички е ясно от какво се възбуждат от мириса на пари и лукс.

    21:31 27.10.2025

  • 18 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мъж":

    Свръхглупави е цяла дума, умнико!

    21:32 27.10.2025

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всъщност няколко се изказаха. Тук!

    21:36 27.10.2025