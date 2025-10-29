Новини
Фолк звездата Мая се завръща на сцената, но без Магапаса

29 Октомври, 2025 16:59 948 11

Певицата, която заживя с САЩ, иска отново да се пробва в чалгата

Фолк звездата Мая се завръща на сцената, но без Магапаса - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от популярните звезди на българския попфолк от 90-те години на миналия, Мая — позната и от култовия ѝ дует с бившата ѝ половинка Магапаса — подготвя нов самостоятелен проект.

След дълги години отсъствие от музикалната сцена, през което живееше извън страната, певицата се връща с песен в класическия си попфолк стил, но с модерно звучене и актуални ритми, пише plovdiv24.bg.

Мая е известна с емоционалните си вокали и хитовете, които я утвърдиха в жанра. Новият ѝ сингъл се очаква да бъде или романтична песен, или забавен купонен хит, като запазва характерната ѝ мелодичност и текстова дълбочина.

Кариерата ѝ започва през 1996 г., когато подписва договор с музикалната компания Пайнер. Първата ѝ записана песен е кавър на култовата попфолк песен "Радка-пиратка“, който се превръща в първия ѝ хит.

През 1994 г. тя се запознава с творческата си половинка Магапаса. Двамата живеят заедно 12 години и създават десетки хитове. Заедно имат издадени седем албума, а Мая има и един самостоятелен албум. След раздялата с него и края на музикалната си кариера заминава да живее в Лас Вегас, САЩ, но сега родината изглежда, че отново я зове за втори опит.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Ще има баклава значи

    17:01 29.10.2025

  • 2 Аре бегай

    9 0 Отговор
    Ми тя стара, бе!

    17:08 29.10.2025

  • 3 баба вуна

    9 2 Отговор
    Мая без Магапаса е като сирене, направено без мляко.

    17:10 29.10.2025

  • 4 баста на чалгата

    6 0 Отговор
    Хайде нЕма нужда ...

    17:16 29.10.2025

  • 5 Мдаа

    4 0 Отговор
    Свършили са кинтите у Щатско и както казваше Ицо Хазарта, преди да иде у парламенто - имаш нов проект, демек си архитект - респект!

    17:18 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    4 0 Отговор
    Да стои в САЩ ,там има повече фенове да мятат н€гърска чалга

    17:34 29.10.2025

  • 8 Голия

    4 0 Отговор
    огладнял е дър тия зад ник

    17:38 29.10.2025

  • 9 хапчетата марче

    0 0 Отговор
    я пак заживяла със сащ!?!?!?

    17:49 29.10.2025

  • 10 тинтири-минтири

    0 0 Отговор
    Баба Слафка и тя щяла да се завръща. Уж...😏

    18:01 29.10.2025

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    в последно време доста пенсионирани чалгаджийки от миналото се опитват пак да пропеят - Петра, Кати... сега и тая. Последно четох преди години за нея, че работи като крупие в казино. ЯВно като одъртеят и им спира кранчето, спонсора им ги гони и сега ... глад.

    18:10 29.10.2025