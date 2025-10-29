Фолк звездата Мая се завръща на сцената, но без Магапаса

Една от популярните звезди на българския попфолк от 90-те години на миналия, Мая — позната и от култовия ѝ дует с бившата ѝ половинка Магапаса — подготвя нов самостоятелен проект.

След дълги години отсъствие от музикалната сцена, през което живееше извън страната, певицата се връща с песен в класическия си попфолк стил, но с модерно звучене и актуални ритми, пише plovdiv24.bg.

Мая е известна с емоционалните си вокали и хитовете, които я утвърдиха в жанра. Новият ѝ сингъл се очаква да бъде или романтична песен, или забавен купонен хит, като запазва характерната ѝ мелодичност и текстова дълбочина.

Кариерата ѝ започва през 1996 г., когато подписва договор с музикалната компания Пайнер. Първата ѝ записана песен е кавър на култовата попфолк песен "Радка-пиратка“, който се превръща в първия ѝ хит.

През 1994 г. тя се запознава с творческата си половинка Магапаса. Двамата живеят заедно 12 години и създават десетки хитове. Заедно имат издадени седем албума, а Мая има и един самостоятелен албум. След раздялата с него и края на музикалната си кариера заминава да живее в Лас Вегас, САЩ, но сега родината изглежда, че отново я зове за втори опит.