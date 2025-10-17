Историческо посещение: Крал Чарлз III ще се срещне за молитва с папа Лъв XIV във Ватикана

Крал Чарлз III ще направи историческо посещение във Ватикана следващата седмица, съобщи Бъкингамският дворец. Монархът, който продължава лечението си от рак, и кралица Камила ще проведат двудневна държавна визита, по време на която ще се срещнат с новия глава на Римокатолическата църква — папа Лъв XIV.

Това ще бъде първата среща между британски монарх и новоизбрания папа, роден в САЩ, след избирането му през май 2025 г., както и първият път от XVI век, когато глава на Англиканската църква и римски понтифик ще се помолят заедно публично. Съвместната молитва ще се проведе в Сикстинската капела, където двамата духовни лидери ще участват в специална служба, посветена на темите за опазване на природата и междуверския диалог.

Събитието е определяно от Бъкингамския дворец като „значим момент в отношенията между Римокатолическата и Англиканската църква“. В официално изявление дворецът подчертава, че визитата ще бъде и отражение на Юбилейната година във Ватикана, чиято тема е „Поклонници на надеждата“.

Историческият контекст придава допълнително значение на срещата – от 1534 г., когато Хенри VIII прекъсва връзките с Рим и създава Англиканската църква, британски монарх не е участвал в обща молитва с папа.

По време на визитата папа Лъв XIV ще удостои крал Чарлз с титлата „Кралски брат (Royal Confrater)“ на абатството „Св. Павел извън стените“, едно от четирите главни папски светилища в Рим. В чест на монарха в базиликата ще бъде поставен специален трон, украсен с кралския герб, който ще остане там като символ на приятелството между Ватикана и британската корона и ще бъде използван от неговите наследници при бъдещи визити.

Кралската двойка ще бъде придружена от британска делегация, която ще участва в редица събития, целящи засилване на междурелигиозния диалог, опазването на околната среда и социалната ангажираност на религиозните институции. Кралица Камила ще посети Папската капела „Св. Павел“, където се намират последните стенописи на Микеланджело, както и ще се срещне с деца от хора на кралската капела в Лондон и хора на параклиса „Сейнт Джордж“ във Уиндзор, които ще пеят по време на службата в Сикстинската капела.

След срещата си с папата в Апостолическия дворец, кралят и кралицата ще посетят Папската базилика и абатството „Св. Павел извън стените“, където се намира гробът на апостол Павел.

От британското Министерство на външните работи и развитието посочват, че визитата идва в „ключов момент на глобална нестабилност и конфликти“, и ще допринесе за укрепване на дипломатическите отношения между Обединеното кралство и Светия престол.

„Католическата църква е най-голямата християнска деноминация и един от най-влиятелните доставчици на образование и здравеопазване в света. Посещението на краля ще затвърди сътрудничеството с тази ключова институция по въпроси като мира, сигурността и климатичните промени,“ заяви говорител на британското външно министерство.

Кралската визита във Ватикана ще завърши с посещение на Папския колеж „Беда“, където се обучават католически свещеници от различни страни. Междувременно кралица Камила ще се срещне с шест католически сестри от Международния съюз на генералните настоятелки, които работят в подкрепа на жените, мира и борбата срещу сексуалното насилие и трафика на хора.

Посещението е определяно като историческа стъпка към сближаване между Англиканската и Римокатолическата църква и се очаква да постави основите на по-задълбочено сътрудничество между Лондон и Ватикана в областта на хуманитарните и екологичните каузи.