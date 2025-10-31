Рецепта на деня: Механджийски кюфтета с картофи на фурна

Необходими продукти:

картофи - 1 кг;

кайма - 750 г смес;

лук - 1 глава;

хляб - 1 филия;

кашкавал - 200 г;

топено сирене - 200 г;

чушки - 2 бр. червени, печени;

самардала;

чубрица;

сол;

черен пипер.

Начин на приготвяне:

Нарежете картофите на колелца, овкусете ги с подправките и разбъркайте добре. Изсипете ги в тавичка и сипете малко олио и вода.

Запечете ги за двайсетина минути на 200 градуса, като ги разбърквате от време на време.

През това време замесете каймата с лука, хляба и нарязаните на ситно чушки.

Оформете рулца, направете вдлъбнатинка и поставете парче кашкавал и топено сирене.

Наредете готовите кюфтета върху картофите и допечете да готовност. Поръсете готовото ястие с пресен магданоз, пише gotvach.bg.