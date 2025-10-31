Рецепта на деня: Механджийски кюфтета с картофи на фурна

Необходими продукти:
- картофи - 1 кг;
- кайма - 750 г смес;
- лук - 1 глава;
- хляб - 1 филия;
- кашкавал - 200 г;
- топено сирене - 200 г;
- чушки - 2 бр. червени, печени;
- самардала;
- чубрица;
- сол;
- черен пипер.
Начин на приготвяне:
Нарежете картофите на колелца, овкусете ги с подправките и разбъркайте добре. Изсипете ги в тавичка и сипете малко олио и вода.
Запечете ги за двайсетина минути на 200 градуса, като ги разбърквате от време на време.
През това време замесете каймата с лука, хляба и нарязаните на ситно чушки.
Оформете рулца, направете вдлъбнатинка и поставете парче кашкавал и топено сирене.
Наредете готовите кюфтета върху картофите и допечете да готовност. Поръсете готовото ястие с пресен магданоз, пише gotvach.bg.
