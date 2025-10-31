Новини
Рецепта на деня: Механджийски кюфтета с картофи на фурна

31 Октомври, 2025 10:05 641 0

Ястие, което ще стане любимо на цялото семейство

Рецепта на деня: Механджийски кюфтета с картофи на фурна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 1 кг;
  • кайма - 750 г смес;
  • лук - 1 глава;
  • хляб - 1 филия;
  • кашкавал - 200 г;
  • топено сирене - 200 г;
  • чушки - 2 бр. червени, печени;
  • самардала;
  • чубрица;
  • сол;
  • черен пипер.

Начин на приготвяне:

Нарежете картофите на колелца, овкусете ги с подправките и разбъркайте добре. Изсипете ги в тавичка и сипете малко олио и вода.

Запечете ги за двайсетина минути на 200 градуса, като ги разбърквате от време на време.

През това време замесете каймата с лука, хляба и нарязаните на ситно чушки.

Оформете рулца, направете вдлъбнатинка и поставете парче кашкавал и топено сирене.

Наредете готовите кюфтета върху картофите и допечете да готовност. Поръсете готовото ястие с пресен магданоз, пише gotvach.bg.


