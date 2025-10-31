Фолк певицата Дебора е под домашен арест, но пуска снимки от Истанбул

В средата на юли бургаският съд пусна Дебора под домашен арест с електронна гривна, след като тя обжалва решението за задържане под стража. Малко по-късно обаче брюнетката публикува сторита от Истанбул, без да се замисли да отбележи точното си местоположение.
На 9 юли 2025 г. Дебора бе хваната да шофира с 3,14 промила алкохол, докато на задната седалка се возел нейният 6-годишен син. Това е третият ѝ случай на шофиране в нетрезво състояние – след нарушенията през 2016 и 2024 г.
Семейството от Молдова, чийто автомобил Дебора ударила, твърди, че е било притискано да не говори публично за инцидента. Макар да няма пострадали, случаят предизвика обществено възмущение.
Въпреки многократните нарушения и условната присъда от миналата година, Дебора продължава да е на свобода, напомняйки на скандалния случай с актьора Явор Бахаров. Докато институциите не са направили нищо по въпроса, фолк певицата явно си живее живота – далеч от България и от закона, пише Марица.
1 Трол
16:34 31.10.2025
2 Има ли
Коментиран от #21
16:35 31.10.2025
3 Донко
16:36 31.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1300 години беге
16:37 31.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:37 31.10.2025
7 Спецназ
дано си ги намери и да не се връща ако може
такива помии да не ги храним даже и у Затвора.
ГНУС Баце!!
16:38 31.10.2025
8 Тони
16:40 31.10.2025
9 кажете си че законите се прилагат
16:40 31.10.2025
10 Данко Харсъзина
16:40 31.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
16:43 31.10.2025
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #15
16:54 31.10.2025
14 Оставете Дебора на мира
Какъв рев каква щуротия срещу девойката мила.
Коментиран от #17, #25
16:57 31.10.2025
15 Линда
До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":+ още. какво значи ?
17:01 31.10.2025
16 ха, ха, ха...
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Е този "на когото трябва" трябва да е бил много зле, щом е изпаднал толкова.
17:09 31.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Оставете Дебора на мира":Математика за първи клас -
" + още нещо" ❗
Сега да не питаш "твоя минус какво значи",
ами тире е 😉
17:10 31.10.2025
18 Дано в турция да направи катастрофа
17:11 31.10.2025
19 ООрана държава
17:17 31.10.2025
20 Гост
17:17 31.10.2025
21 Герп боклуци
До коментар #2 от "Има ли":И митничарите дремат
17:18 31.10.2025
22 АМИ ФИКИ. ОТ ФАМИЛИЯТА
17:33 31.10.2025
23 Мераклия
17:43 31.10.2025
24 Няма къде да се скрие
17:55 31.10.2025
25 Една бира
До коментар #14 от "Оставете Дебора на мира":Плюс още нещо, плюс едно ПТП. Трябва да убие някого ли, че да имаме право да се обаждаме?
17:58 31.10.2025