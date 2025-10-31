Фолк певицата Дебора е под домашен арест, но пуска снимки от Истанбул

В средата на юли бургаският съд пусна Дебора под домашен арест с електронна гривна, след като тя обжалва решението за задържане под стража. Малко по-късно обаче брюнетката публикува сторита от Истанбул, без да се замисли да отбележи точното си местоположение.

На 9 юли 2025 г. Дебора бе хваната да шофира с 3,14 промила алкохол, докато на задната седалка се возел нейният 6-годишен син. Това е третият ѝ случай на шофиране в нетрезво състояние – след нарушенията през 2016 и 2024 г.

Семейството от Молдова, чийто автомобил Дебора ударила, твърди, че е било притискано да не говори публично за инцидента. Макар да няма пострадали, случаят предизвика обществено възмущение.

Въпреки многократните нарушения и условната присъда от миналата година, Дебора продължава да е на свобода, напомняйки на скандалния случай с актьора Явор Бахаров. Докато институциите не са направили нищо по въпроса, фолк певицата явно си живее живота – далеч от България и от закона, пише Марица.