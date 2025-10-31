Новини
Фолк певицата Дебора е под домашен арест, но пуска снимки от Истанбул

31 Октомври, 2025 16:31 1 452 25

  • дебора-
  • певица-
  • поп фолк-
  • истанбул-
  • домашен арест

Потребителите на мрежата се чудят какво прави опасната певица извън дома си, че и извън страната

Фолк певицата Дебора е под домашен арест, но пуска снимки от Истанбул - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В средата на юли бургаският съд пусна Дебора под домашен арест с електронна гривна, след като тя обжалва решението за задържане под стража. Малко по-късно обаче брюнетката публикува сторита от Истанбул, без да се замисли да отбележи точното си местоположение.

На 9 юли 2025 г. Дебора бе хваната да шофира с 3,14 промила алкохол, докато на задната седалка се возел нейният 6-годишен син. Това е третият ѝ случай на шофиране в нетрезво състояние – след нарушенията през 2016 и 2024 г.

Семейството от Молдова, чийто автомобил Дебора ударила, твърди, че е било притискано да не говори публично за инцидента. Макар да няма пострадали, случаят предизвика обществено възмущение.

Въпреки многократните нарушения и условната присъда от миналата година, Дебора продължава да е на свобода, напомняйки на скандалния случай с актьора Явор Бахаров. Докато институциите не са направили нищо по въпроса, фолк певицата явно си живее живота – далеч от България и от закона, пише Марица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 21 Отговор
    Дебора е гражданка на света и навсякъде си е у дома.

    16:34 31.10.2025

  • 2 Има ли

    29 0 Отговор
    някой учуден?

    Коментиран от #21

    16:35 31.10.2025

  • 3 Донко

    29 1 Отговор
    Пияндето се глези в Истанбул, вместо да е в затвора ?!

    16:36 31.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1300 години беге

    19 4 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    16:37 31.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 1 Отговор
    ГлаДния проКУРор къде е, за гъби ли❓

    16:37 31.10.2025

  • 7 Спецназ

    19 1 Отговор
    Търсила е резани кочани там,

    дано си ги намери и да не се връща ако може
    такива помии да не ги храним даже и у Затвора.

    ГНУС Баце!!

    16:38 31.10.2025

  • 8 Тони

    21 0 Отговор
    Законите у нас не важат за определени хора !!

    16:40 31.10.2025

  • 9 кажете си че законите се прилагат

    23 0 Отговор
    само срещу редовите и коректни граждани , за престъпниците законите в българия не се прилагат защото те си плащат на корумпираните държавни служители и си правят каквото искат , не са важни законите а дали тези които трябва да ги прилагат изобщо ги спазват и прилагат ,сега трябва да се търси отговорност на тези държавни служители които са допуснали тя да напусне адреса си че и държавата но едва ли

    16:40 31.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Веднага в ареста при бълхите.

    16:40 31.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Свирила е на тромпет или на кавал. На когото трябва.

    Коментиран от #16

    16:43 31.10.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор
    Онези с месечно възнаграждение 24 000 + 5000 + ДМС + още, явно добре си вършат работата!

    Коментиран от #15

    16:54 31.10.2025

  • 14 Оставете Дебора на мира

    1 9 Отговор
    с вашата омраза .... тя е пила само една бира.
    Какъв рев каква щуротия срещу девойката мила.

    Коментиран от #17, #25

    16:57 31.10.2025

  • 15 Линда

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    + още. какво значи ?

    17:01 31.10.2025

  • 16 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Е този "на когото трябва" трябва да е бил много зле, щом е изпаднал толкова.

    17:09 31.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Оставете Дебора на мира":

    Математика за първи клас -
    " + още нещо" ❗
    Сега да не питаш "твоя минус какво значи",
    ами тире е 😉

    17:10 31.10.2025

  • 18 Дано в турция да направи катастрофа

    7 1 Отговор
    И да бъде хваната пияна и друсана само така ще има присъда ефективна

    17:11 31.10.2025

  • 19 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Чалгарино е защитен вид и е на почит в бг, нещо като кравите за индийците

    17:17 31.10.2025

  • 20 Гост

    2 0 Отговор
    С меверето на диди фалита няма проблем. Всичко е в рамките на закона и е абсолютно нормално с министър-председател диди фалита. Разграден двор

    17:17 31.10.2025

  • 21 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Има ли":

    И митничарите дремат

    17:18 31.10.2025

  • 22 АМИ ФИКИ. ОТ ФАМИЛИЯТА

    0 0 Отговор
    СЛАВЕИ.....

    17:33 31.10.2025

  • 23 Мераклия

    0 0 Отговор
    Бих и олигавил силиконите...

    17:43 31.10.2025

  • 24 Няма къде да се скрие

    0 0 Отговор
    Пък и за такова провинение не си струва разходите и рисковете.

    17:55 31.10.2025

  • 25 Една бира

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оставете Дебора на мира":

    Плюс още нещо, плюс едно ПТП. Трябва да убие някого ли, че да имаме право да се обаждаме?

    17:58 31.10.2025