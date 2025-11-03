Приятелката на Лео Ди Каприо и Наоми Кембъл с впечатляващи тоалети на Хелоуин (СНИМКИ)

Приятелката на Леонардо ди Каприо, моделът Витория Черети, показа тоалета си на Хелоуин в Instagram. Тя позира пред камерата с топ с леопардов принт, дълбоко деколте и бикини с висока талия. Носеше също черно сако, мрежести чорапогащи, кожени ботуши на висок ток и шапка. Звездата от модния подиум позира с разпусната коса и грим с черен очна линия, бели сенки за очи и розово червило.

Снимка: Инстаграм

Супермоделът от 90-те години Наоми Кембъл се появи публично в боди без панталони. Снимки бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail. 55-годишната Наоми Кембъл присъства на парти за Хелоуин в Лондон. За частното събитие супермоделът избра черно-бяло боди, късо кожено палто, чорапогащи, ботуши на висок ток и шапка в същия цвят. Моделът допълни визията с аксесоари слънчеви очила, пръстени и гривна. Косата ѝ беше разпусната, а лицето гримирано.

Снимка: Инстаграм

В началото на октомври Наоми Кембъл направи корица за броя на Vogue Hong Kong. На нея супермоделът се появи в лилаво, прозрачно дантелено боди с дълбоко деколте, съчетано с дълго, съответстващо палто и копринено зелена пола.