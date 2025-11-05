Новини
Любопитно »
Нина Добрев показа палава татуировка на бюста си (СНИМКА)

Нина Добрев показа палава татуировка на бюста си (СНИМКА)

5 Ноември, 2025 11:17 973 5

  • нина добрев-
  • татуировка-
  • хелоуин

Актрисата се маскира като булката на Чъки за Хелоуин

Нина Добрев показа палава татуировка на бюста си (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Родената в София сексапилна актриса се е развихрила здраво, откакто скъса с гаджето, пише marica.bg. Холивудската красавица показа щедро едната част от бюста си в Инстаграм.

Поводът беше закачлив – да се похвали с временната си татуировка от Хелоуин. Нина Добрев се маскира като булката на Чъки и се появи с татуировка с името на зловещата кукла на дясната ѝ гърдата.

Нина Добрев показа палава татуировка на бюста си (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

„Ден 3, в който татуировката не се маха, независимо колко пъти се къпя. Приемат се идеи за премахването ѝ. Или просто да приема новата действителност?“, написа към кадъра брюнетката с наши корени.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    5 0 Отговор
    То пък един бюст !? Прилича като да си е татуирала ключицата !

    11:23 05.11.2025

  • 2 провинциалист

    6 0 Отговор
    Или е Нин Добрев, или е Нина Добрева, няма средно положение.

    Коментиран от #4

    11:26 05.11.2025

  • 3 Новичок

    2 0 Отговор
    Аз имам идея как но,авторката на статията многоуважаваната В.Маринова ще ме изтрие и после ще ми изписва следното:
    " Имате за6рана да коментирате "

    Коментиран от #5

    11:27 05.11.2025

  • 4 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    В някой държави изискват името да е като на мъжа ако е омъжена и приема неговото. Комичното е е за позната германка, че 3 пъти поред си обновява тук паспорта в посолството и 3 пъти и сменят името. Не можело -ова, трябвало -ов като на мъжа. Кръщелно четвърто име. После махнато бащино. Направиха и 3 възродителни процеса.
    А иначе тези с татуировките ги считам за сбъркани в главата и глупави. Последното дори на изследване със средно IQ от 85. Да ги правеха премахваеми. Това че нещо ти харесва днес (например свастика), не значи че ще ти харесва утре и няма да е проблем. А разни с година с лазери се опитват да ги махнат и пак не успяват. Да слагаха някакви лепенки вместо татуировки и готово. Днес една, утре друга.
    Преди татуировките са ползвани за маркиране на роби и проститутки за собственост. После на кораби и в затвори.

    11:38 05.11.2025

  • 5 Оферта

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Лижем до кокал!

    12:00 05.11.2025