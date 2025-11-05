Нина Добрев показа палава татуировка на бюста си (СНИМКА)

Родената в София сексапилна актриса се е развихрила здраво, откакто скъса с гаджето, пише marica.bg. Холивудската красавица показа щедро едната част от бюста си в Инстаграм.
Поводът беше закачлив – да се похвали с временната си татуировка от Хелоуин. Нина Добрев се маскира като булката на Чъки и се появи с татуировка с името на зловещата кукла на дясната ѝ гърдата.
Снимка: Инстаграм
„Ден 3, в който татуировката не се маха, независимо колко пъти се къпя. Приемат се идеи за премахването ѝ. Или просто да приема новата действителност?“, написа към кадъра брюнетката с наши корени.
1 Хахаха
11:23 05.11.2025
2 провинциалист
Коментиран от #4
11:26 05.11.2025
3 Новичок
" Имате за6рана да коментирате "
Коментиран от #5
11:27 05.11.2025
4 Някой
До коментар #2 от "провинциалист":В някой държави изискват името да е като на мъжа ако е омъжена и приема неговото. Комичното е е за позната германка, че 3 пъти поред си обновява тук паспорта в посолството и 3 пъти и сменят името. Не можело -ова, трябвало -ов като на мъжа. Кръщелно четвърто име. После махнато бащино. Направиха и 3 възродителни процеса.
А иначе тези с татуировките ги считам за сбъркани в главата и глупави. Последното дори на изследване със средно IQ от 85. Да ги правеха премахваеми. Това че нещо ти харесва днес (например свастика), не значи че ще ти харесва утре и няма да е проблем. А разни с година с лазери се опитват да ги махнат и пак не успяват. Да слагаха някакви лепенки вместо татуировки и готово. Днес една, утре друга.
Преди татуировките са ползвани за маркиране на роби и проститутки за собственост. После на кораби и в затвори.
11:38 05.11.2025
5 Оферта
До коментар #3 от "Новичок":Лижем до кокал!
12:00 05.11.2025