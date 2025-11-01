Новини
Галена натиска последния златен бутон в „България търси талант“ тази неделя

1 Ноември, 2025 13:27

Фолк звездата остана единствената, която до този момент не натисна зеления си бутон

Галена натиска последния златен бутон в „България търси талант“ тази неделя - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Галена ще натисне последния златен бутон през настоящия сезон на любимото семейното шоу „България търси талант“ тази неделя, след 20:00 ч. по bTV. Певицата е единствената, която все още не е използвала правото си да класира участник директно на големия финал. Колегите ѝ от журито – Катето Евро, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов, както и водещите – Петър Антонов и Сашо Кадиев, вече натиснаха своите златни бутони.

В есенната неделната вечер зрителите ще се насладят на няколко въздействащи музикални изпълнения – както хорови, така и солови. В епизода ще бъде представена и авторската песен на един от участниците, посветена на членовете на журито. Ще звучат много китари и един акордеон, а родопски дървета и храсти ще танцуват самодивски танци в приглушена светлина.

Най-разнообразни таланти със завидни умения - от акробатика до математика, ще се борят за привилегията да получат последния златен бутон и възможността да се класират на финала на голямата надпревара за 90 000 лв., в деветия сезон на „България търси талант“. Неочакваните обрати и трогателните лични истории ще докоснат зрителите пред телевизионния екран и ще докажат още веднъж, че човешкият талант е без граници.


  • 1 консерва

    0 2 Отговор
    Да натискам на Галена двете,горните,дето се виждат под рокличката й!

    13:32 01.11.2025

  • 2 ДАНО ГАЛЕНА

    0 0 Отговор
    Напише някога истинната си биография.

    13:36 01.11.2025