Фалит, предателство и кражба накарали Влади Въргала да се върне към телевизията

Един от най-обичаните шоумени в България – Влади Въргала, сподели емоционален разказ за най-тежките си житейски удари и финансови катастрофи, които го принудили да започне от нулата.

"Първият ми фалит беше, когато имахме с кума ми заведение в Пловдив, друго в Созопол, 11 кораба за риба, два таляна, цех за преработка и док за ремонт на корабите. Освен това имахме и мелница в Попово. Всичко вървеше чудесно", спомня си актьорът в интервю за bTV.

Той разказа за предателството, което буквално го съборило на земята, и за вярата, която го е изправила отново на крака. Но идилията приключила рязко.

"Чаках второто си дете. Имах пари да си купя три хотела. Една сутрин се събудих просяк. Всичко беше откраднато", добави той.

Вторият фалит дошъл с тежко предателство от човек, на когото Въргала имал пълно доверие. Ударът бил толкова силен, че го принудил да преосмисли живота си изцяло. След като изгубил бизнеса си, актьорът решава да се върне към голямата си любов – телевизията и киното.

"В БНТ правехме предаване с много гледаемост, но след три години трябваше да напуснем заради новото ръководство. Тогава предложих на колегите да направим пиеса по мой сценарий. После тя се превърна във филм – "Операция Шменти Капели". Теглих кредити, за да го заснема. Три дни по-късно Цветан Василев дойде и ми предложи съдружие. Казах си – това е Божие дело", споделя Въргала.

Филмът му струвал колкото 12 апартамента, но днес актьорът не съжалява нито за риска, нито за цената, която е платил.

"Аз съм загубил само пари. Не съм се провалил – има огромна разлика между фалит и провал."

В края на разговора той отправи силно послание към зрителите: "Хора, не сте сами. Ако сте вярващи, има един горе, който никога няма да ви изостави."

След години на върхове и падения, Влади Въргала доказва, че истинският успех не е в парите, а в способността да се изправиш отново, когато всичко е загубено