Иван и Андрей възкресяват „Сблъсък“ на 23 ноември (ВИДЕО)

Иван и Андрей бяха емблематично дуо, създаващо истински сблъсък на малка сцена, подобна на боксов ринг. Те не се притесняваха да спорят по теми, граничещи с абсурда. Има ли място за „Сблъсък“ днес, на фона на общество, което е разделено почти на всяка тема?

Отговорите дават Иван Христов и Борислав Захариев, познат като Боби Турбото, в студиото на „На фокус с Лора Крумова“. За да върнат за кратко свободата от онова време двамата канят зрителите да дойдат на предстоящото събитие, с което ще отбележат 25 години „Сблъсък“. То ще се проведе на 23 ноември в зала Асикс Арена София.

Възможни ли са теми като болест ли е хомосексуализма, паразити ли са българските пенсионери и заслужават ли циганите равни права? Това са били реални сблъсъци преди години с открити дебати в национален ефир.

„Имаше хора, които играеха ролята на скандалния или лошия опонент и ролята през годините се е играла от Румен Луканов, Иво Танев, Нана и други. Когато правихме „Сблъсък“ и се опитвахме да наложим култура на дебата, която сега липсва, имахме право на това, защото имахме баланс“, си припомня изминалите години Иван.

Как би изглеждала една неполиткоректна тема днес?

„Когато правихме „Сблъсък“ свободата на словото беше истинска свобода. През ден ходех в СЕМ, за да ми се карат, но нашите материали стигаха до хората. Бяха истински материали, без цензура“, коментира Борислав Захариев, който влизаше в изключителен хумористичен образ. „Много е важно човек да не забравя корените си и от къде е тръгнал. Аз започнах да работя с тях и това е началото на моята актьорска кариера. Желанието да правя нещо без сценарии, на свободата на импровизацията го имам и сега.“

„За 25 години не само ние остаряхме, но цяло едно поколение порасна, помъдря или изпростя. В адската динамика, в която живеем, е добре да спрем и да погледнем назад. Днес сме разделени по всякакви теми, но няма дебат. Лидерите управляват без да дебатират. Не се водят нито политически, нито обществени дебати.

Самото събитие ще бъде изградено на три части. В началото ще си припомним комедията и смешките, които правихме. Тогава ще видим Боби Турбото, Гъмов, Мирон и Ники - "Не му се сърдете". Втората част е съществената с три теми, като лайтмотива е „по-добре ли живеехме тогава или сега?“

Първата тема ще е „Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?“ Гостите ще са Евгени Минчев и Ивка Бейбе срещу Андрей Слабаков и Венци Мицов. Символично второ начало е защото Андрей и Венци бяха първите гости в предаването преди 25 години. Втората тема ще е скандална: „Повече ни даде или ни взе Европейският съюз?“ Гостите ще са Костадин Костадинов от „Възраждане“ и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов. Третият сблъсък ще е 25 години по-късно – време за бягство или време за завръщане. Гостите при него ще са Димитър Рачков и Маги Халваджиян срещу Иво Танев и Къци Вапцаров“, разказва Иван.

Иван е категоричен, че когато си честен и открит, страховете да интервюираш знаменити и популярни лица, рязко намаляват. Но не трябва да си с маска или фейк.