Натали Трифонова направи погача за сина си Арън (СНИМКИ)

Красивата синоптичка и водеща на bTV Натали Трифонова отпразнува първия голям празник на своя син Арън – неговата погача. Събитието се състоя в изисканата обстановка и събра най-близките приятели и роднини на дългокраката блондинка, пише Марица.

По стара българска традиция Натали организира празника точно на 40-ия ден след раждането на своя първороден син. Малкият Арън се появи на бял свят на 23 септември, а гордата майка блесна на празненството, облечена в елегантен тоалет в бяло, символ на чистота и ново начало.

Декорацията на тържеството беше в нежни тонове на бяло, бежово и синьо, с голям надпис „Погачата на Арън“ и плюшени мечета, които придадоха топъл и уютен акцент. В сторитата си Натали Трифонова сподели кадри от празника, показвайки чаша шампанско и тематично мъфинче с надпис „Моето бебе“.

Феновете ѝ в социалните мрежи я заляха с поздравления и пожелания за здраве и щастие на малкия юнак, а някои не пропуснаха да отбележат колко сияйна изглежда Натали само месец след раждането. По думите на нейни близки, празникът е преминал в топла и семейна атмосфера, с много смях, музика и емоции – типично за един красив семеен празник за обичано новородено.