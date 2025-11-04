Натали Трифонова направи погача за сина си Арън (СНИМКИ)

Красивата синоптичка и водеща на bTV Натали Трифонова отпразнува първия голям празник на своя син Арън – неговата погача. Събитието се състоя в изисканата обстановка и събра най-близките приятели и роднини на дългокраката блондинка, пише Марица.
По стара българска традиция Натали организира празника точно на 40-ия ден след раждането на своя първороден син. Малкият Арън се появи на бял свят на 23 септември, а гордата майка блесна на празненството, облечена в елегантен тоалет в бяло, символ на чистота и ново начало.
Декорацията на тържеството беше в нежни тонове на бяло, бежово и синьо, с голям надпис „Погачата на Арън“ и плюшени мечета, които придадоха топъл и уютен акцент. В сторитата си Натали Трифонова сподели кадри от празника, показвайки чаша шампанско и тематично мъфинче с надпис „Моето бебе“.
Феновете ѝ в социалните мрежи я заляха с поздравления и пожелания за здраве и щастие на малкия юнак, а някои не пропуснаха да отбележат колко сияйна изглежда Натали само месец след раждането. По думите на нейни близки, празникът е преминал в топла и семейна атмосфера, с много смях, музика и емоции – типично за един красив семеен празник за обичано новородено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕстетЪ
13:03 04.11.2025
2 Погача
13:06 04.11.2025
3 не може да бъде
13:07 04.11.2025
4 Мдааа
13:07 04.11.2025
5 аБе,
13:08 04.11.2025
6 Винкело
13:09 04.11.2025
7 Бай Иван
13:11 04.11.2025
8 Гост
Искала, направила нещо, ама не го пробутвайте като традиция, че и българска, пък и стара. Иначе- да са живи и здрави!
13:12 04.11.2025
9 сбруя
13:13 04.11.2025
10 МП4
13:13 04.11.2025
11 Васил
13:13 04.11.2025
12 в кратце
13:16 04.11.2025
13 665
13:17 04.11.2025
14 хах
13:19 04.11.2025
15 ШЕФА
13:20 04.11.2025
16 не е така
До коментар #8 от "Гост":Погача на бебе се прави традиционно на 40-ия ден след раждането, като този ден бележи края на периода на изолация на майката и бебето който събира жени, за да му наричат и да му пожелаят здраве и благополучие. Ритуалът включва разчупване на сладка погача над главата на майката и бебето, като трохите се събират, а всяка жена оставя монети и пожелания. .Когато бебето проходи се прави прощъпулник и целта му е да „предскаже“ към каква професия то ще се насочи, когато порасне.Общото е само питата като при първото се разчупва а при прощъпулника се търкаля по бяло платно към подредени предмети от които детето да избере.
13:25 04.11.2025
17 Алфа Bълкът
13:33 04.11.2025
18 Тодоров
13:34 04.11.2025
19 да уточним
До коментар #8 от "Гост":При прохождане на детето се прави прощъпулник - това е друга традиция. На 40-я ден на бебето се прави молитва и погача.Таткото поема грижата за бебето - а майката похапва сладки неща с гостенките.При идването гостенките казват,,Добро утро,,- независимо кога са дошли и пожелават хубави неща.
13:37 04.11.2025
20 ДългоИме
13:39 04.11.2025
21 Перо
13:45 04.11.2025
22 Пешко
Горкото дете е обречено на подигравки
13:46 04.11.2025
23 456
13:47 04.11.2025
24 МисиркоФ
13:54 04.11.2025
25 Офффф...
14:05 04.11.2025
26 456
До коментар #24 от "МисиркоФ":Аарон е еврейско име. Персонаж от Библията които повежда евреите и се смята за еврейско. Арон е българско име. Но в случая детето е кръстено АрЪн.
14:12 04.11.2025
27 ООрана държава
14:13 04.11.2025
28 Гост
14:13 04.11.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нормално е за руса оФсъ.
14:23 04.11.2025