Натали Трифонова направи погача за сина си Арън (СНИМКИ)

4 Ноември, 2025 12:59 1 460 29

Майката събра най-близките си жени за празника на бебето

Натали Трифонова направи погача за сина си Арън (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Красивата синоптичка и водеща на bTV Натали Трифонова отпразнува първия голям празник на своя син Арън – неговата погача. Събитието се състоя в изисканата обстановка и събра най-близките приятели и роднини на дългокраката блондинка, пише Марица.

По стара българска традиция Натали организира празника точно на 40-ия ден след раждането на своя първороден син. Малкият Арън се появи на бял свят на 23 септември, а гордата майка блесна на празненството, облечена в елегантен тоалет в бяло, символ на чистота и ново начало.

Декорацията на тържеството беше в нежни тонове на бяло, бежово и синьо, с голям надпис „Погачата на Арън“ и плюшени мечета, които придадоха топъл и уютен акцент. В сторитата си Натали Трифонова сподели кадри от празника, показвайки чаша шампанско и тематично мъфинче с надпис „Моето бебе“.

Феновете ѝ в социалните мрежи я заляха с поздравления и пожелания за здраве и щастие на малкия юнак, а някои не пропуснаха да отбележат колко сияйна изглежда Натали само месец след раждането. По думите на нейни близки, празникът е преминал в топла и семейна атмосфера, с много смях, музика и емоции – типично за един красив семеен празник за обичано новородено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    7 11 Отговор
    Голяма сладурана

    13:03 04.11.2025

  • 2 Погача

    21 1 Отговор
    за Арчо не видях, но кич , еднотипен кич ! И балони - чиста химия !

    13:06 04.11.2025

  • 3 не може да бъде

    20 1 Отговор
    Не е ли по-добре ако детето се казва Пирън /или Пирон / !?! Не звучи пи по-добре ...а всъщност на български името е АрОн -еврейско име ..нищо лошо...!?

    13:07 04.11.2025

  • 4 Мдааа

    8 3 Отговор
    Добре, че в България има синоптички, че журналистките са пълна скръб.

    13:07 04.11.2025

  • 5 аБе,

    31 1 Отговор
    Кифлите превърнаха погачите и кръщенетата в панаир на суетата и показността в инстаграм.Това са лични,семейни неща,не напразни фукни.

    13:08 04.11.2025

  • 6 Винкело

    19 2 Отговор
    И що не е "Арон", ами тъй поангличанчено, да не казвам изчанчено...

    13:09 04.11.2025

  • 7 Бай Иван

    19 2 Отговор
    Едно чудесно българско име! Да е живо и здраво детето иначе!

    13:11 04.11.2025

  • 8 Гост

    18 2 Отговор
    Е, няма такава " стара българска традиция"- купон на 40- тия ден! Традицията е до 40 дни бебето да не се показва на външни хора, пък погача/ пита - събиране с жени и деца, се прави при прохождане на бебето.
    Искала, направила нещо, ама не го пробутвайте като традиция, че и българска, пък и стара. Иначе- да са живи и здрави!

    Коментиран от #16, #19

    13:12 04.11.2025

  • 9 сбруя

    3 0 Отговор
    Знаем,знаем,нали вече го четохме това?!

    13:13 04.11.2025

  • 10 МП4

    20 2 Отговор
    АрЪн ? Следващия и син да е Мейдън или пък Тарано Бум , ако е момиче може Шантана Блек

    13:13 04.11.2025

  • 11 Васил

    18 2 Отговор
    Ей свършиха се българските имена! И като чувам разни парцали какви имена си слагат мале, мале!

    13:13 04.11.2025

  • 12 в кратце

    3 1 Отговор
    Да й нарисуват дрехи,както на голата Кимка Кардашиянова.

    13:16 04.11.2025

  • 13 665

    18 1 Отговор
    Арън на дедо му Арчо с мъфинче от баба Мъфка. Пази Боже слепо да прогледа !

    13:17 04.11.2025

  • 14 хах

    13 0 Отговор
    Следващото да го кръстят Байдън

    13:19 04.11.2025

  • 15 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Сигурно го е кръстила на Арнолд Шварценегер хахахаахаахааа да те у тъпа.а кранта.

    13:20 04.11.2025

  • 16 не е така

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Погача на бебе се прави традиционно на 40-ия ден след раждането, като този ден бележи края на периода на изолация на майката и бебето който събира жени, за да му наричат и да му пожелаят здраве и благополучие. Ритуалът включва разчупване на сладка погача над главата на майката и бебето, като трохите се събират, а всяка жена оставя монети и пожелания. .Когато бебето проходи се прави прощъпулник и целта му е да „предскаже“ към каква професия то ще се насочи, когато порасне.Общото е само питата като при първото се разчупва а при прощъпулника се търкаля по бяло платно към подредени предмети от които детето да избере.

    13:25 04.11.2025

  • 17 Алфа Bълкът

    3 2 Отговор
    Какво е това еврейско име? Бащата евреин ли е?

    13:33 04.11.2025

  • 18 Тодоров

    4 1 Отговор
    Колкото красиви, толкова и тъпи. Представям си този Арънчо какво го чака в училище.

    13:34 04.11.2025

  • 19 да уточним

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    При прохождане на детето се прави прощъпулник - това е друга традиция. На 40-я ден на бебето се прави молитва и погача.Таткото поема грижата за бебето - а майката похапва сладки неща с гостенките.При идването гостенките казват,,Добро утро,,- независимо кога са дошли и пожелават хубави неща.

    13:37 04.11.2025

  • 20 ДългоИме

    5 0 Отговор
    Малко ли хубави и красиви български имена има, та тази хубостница е кръстила сина си с това "изкривено" име?

    13:39 04.11.2025

  • 21 Перо

    4 0 Отговор
    Тя не спазва ли традицията Кашер? Нали е приела юдаизма!

    13:45 04.11.2025

  • 22 Пешко

    7 0 Отговор
    Двама мои познати имат псета с име Арън.
    Горкото дете е обречено на подигравки

    13:46 04.11.2025

  • 23 456

    3 0 Отговор
    Името Арон е записано и в българската история. Арон е брат на цар Самуил.

    13:47 04.11.2025

  • 24 МисиркоФ

    1 0 Отговор
    що за име е това, еврейско ли е или българско ??

    Коментиран от #26

    13:54 04.11.2025

  • 25 Офффф...

    3 0 Отговор
    И в училище лапещаците ше има да му викат ..." Айрян ", "Аре бе...млеко, кво си се вкиснал"! Абе яяяя....Как пък не вдевате, ква сте я свършили?!

    14:05 04.11.2025

  • 26 456

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "МисиркоФ":

    Аарон е еврейско име. Персонаж от Библията които повежда евреите и се смята за еврейско. Арон е българско име. Но в случая детето е кръстено АрЪн.

    14:12 04.11.2025

  • 27 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Отврат е тая

    14:13 04.11.2025

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    Едно време имаше Митковци и Гошковци, а сега - Арън и Лоренцо!

    14:13 04.11.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    ААрончо е точно политкоректно библейско име.Като порасне да се пробва да посети некоя арабска държава.

    Нормално е за руса оФсъ.

    14:23 04.11.2025