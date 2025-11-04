Пак агресия в риалити: Джан Микеле бе изгонен от "Ергенът: Любов в рая"

Любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин. Бизнесменът беше изгонен от „Ергенът: Любов в рая“, след като подложи музиканта на серия от словесни нападки и, в пристъп на гняв, го наплю.
„Става въпрос за системно поведение. Няма как да подлагаш на тормоз и унижения някого. Ще трябва да се разделим“, уведомиха го от продукцията. След напрегнат разговор с екипа на предаването, от който стана ясно, че решението за отстраняването му е категорично, Джан Микеле поиска да се срещне с Орлин, извини му се и си събра багажа. С него си тръгна и бижутерката Габриела, в чието лице той откри любовта.
Въпреки провокациите на Джан Микеле, Орлин запази самообладание. Музикантът, който е син на кмета на Монтана, обясни, че се е научил да отстоява себе си, но като спазва добрия тон, в годините, в които семейството му е било подложено на нападки.
Поведението на Джан Микеле шокира всички риалити герои, но най-силно разстрои любимата на Орлин, танцьорката Натали, която е чувствителна към импулсивно, неконтролируемо поведение. През сълзи тя призна, че като дете е била свидетел на домашно насилие.
„Най-голямата ми болка са спомените. Да видиш как баща ти удря майка ти пред очите ти... Чувството е непоносимо, искаш да го изтриеш от главата си, но не можеш“, каза тя. Притеснена от избухванията на Джан Микеле, Натали предупреди Габриела да внимава за прояви на токсична ревност. Бижутерката изслуша съвета ѝ, но не зае позиция по възмутителния казус с Орлин.
Останалите риалити герои също изпаднаха в шок като разбраха, че Джан Микеле е наплюл Орлин. Единствено Ана-Шермин оправда поведението му.
"Джани е моята мъжка версия тук в къщата. Той е много импулсивен, но е добър човек, който не успява да овладее емоциите си", обяви силиконовата бомба. Красимир, най-добрият приятел на Микеле в риалитито, също посърна като разбра, че двамата повече няма да да се радват на компанията си.
След напускането на Джан Микеле в любовното имение продължи да витае напрежение. Вечерта завърши със скандал между бизнесмена Красимир и инфлуенсърката Габриела, които пожелаха едно и също - стаята на изгонения риалити герой, и се опитаха да я завладеят.
1 джан Франко распуретин
Коментиран от #7
12:07 04.11.2025
2 БУХАХАХА
12:12 04.11.2025
3 гост
12:17 04.11.2025
4 ами,
12:17 04.11.2025
7 ха ха
До коментар #1 от "джан Франко распуретин":Според него майка му била ,,българка,,мюсюлманка а баща му сицилианец.И майка му го защитава и обижда хората в социалните мрежи а била държавен служител.Не може да осъзнае,че с баща му са се провалили във възпитанието на сина си.
Коментиран от #11
12:21 04.11.2025
8 ООрана държава
12:23 04.11.2025
9 Все тая
12:24 04.11.2025
10 Нашите
Коментиран от #15
12:32 04.11.2025
11 Живея в
До коментар #7 от "ха ха":Сицилия тук не съм срещал подобен де бил ,хората са любезни и дружелюбни ,явно баща му е от Тунис или Алжир
12:35 04.11.2025
12 604
12:40 04.11.2025
13 ХИХИХИХИ
12:42 04.11.2025
14 665
12:44 04.11.2025
15 604
До коментар #10 от "Нашите":Само либераски жендъри съ плюят, чо с тия меки китки саму вибратуор е държалу...същите кът теб!
Коментиран от #17, #18
12:46 04.11.2025
16 Гост
12:47 04.11.2025
18 Даа
До коментар #15 от "604":Твоята редовно ми го наплюва
12:54 04.11.2025