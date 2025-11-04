Пак агресия в риалити: Джан Микеле бе изгонен от "Ергенът: Любов в рая"

Любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин. Бизнесменът беше изгонен от „Ергенът: Любов в рая“, след като подложи музиканта на серия от словесни нападки и, в пристъп на гняв, го наплю.

„Става въпрос за системно поведение. Няма как да подлагаш на тормоз и унижения някого. Ще трябва да се разделим“, уведомиха го от продукцията. След напрегнат разговор с екипа на предаването, от който стана ясно, че решението за отстраняването му е категорично, Джан Микеле поиска да се срещне с Орлин, извини му се и си събра багажа. С него си тръгна и бижутерката Габриела, в чието лице той откри любовта.

Въпреки провокациите на Джан Микеле, Орлин запази самообладание. Музикантът, който е син на кмета на Монтана, обясни, че се е научил да отстоява себе си, но като спазва добрия тон, в годините, в които семейството му е било подложено на нападки.

Поведението на Джан Микеле шокира всички риалити герои, но най-силно разстрои любимата на Орлин, танцьорката Натали, която е чувствителна към импулсивно, неконтролируемо поведение. През сълзи тя призна, че като дете е била свидетел на домашно насилие.

„Най-голямата ми болка са спомените. Да видиш как баща ти удря майка ти пред очите ти... Чувството е непоносимо, искаш да го изтриеш от главата си, но не можеш“, каза тя. Притеснена от избухванията на Джан Микеле, Натали предупреди Габриела да внимава за прояви на токсична ревност. Бижутерката изслуша съвета ѝ, но не зае позиция по възмутителния казус с Орлин.

Останалите риалити герои също изпаднаха в шок като разбраха, че Джан Микеле е наплюл Орлин. Единствено Ана-Шермин оправда поведението му.

"Джани е моята мъжка версия тук в къщата. Той е много импулсивен, но е добър човек, който не успява да овладее емоциите си", обяви силиконовата бомба. Красимир, най-добрият приятел на Микеле в риалитито, също посърна като разбра, че двамата повече няма да да се радват на компанията си.

След напускането на Джан Микеле в любовното имение продължи да витае напрежение. Вечерта завърши със скандал между бизнесмена Красимир и инфлуенсърката Габриела, които пожелаха едно и също - стаята на изгонения риалити герой, и се опитаха да я завладеят.