Новини
Любопитно »
Пак агресия в риалити: Джан Микеле бе изгонен от "Ергенът: Любов в рая"

Пак агресия в риалити: Джан Микеле бе изгонен от "Ергенът: Любов в рая"

4 Ноември, 2025 12:01 1 154 18

  • агресия-
  • джан микеле ратта-
  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • изгонване-
  • изгонен

Поредно изгонване в родно риалити шоу се случи заради проява на агресия към друг участник

Пак агресия в риалити: Джан Микеле бе изгонен от "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин. Бизнесменът беше изгонен от „Ергенът: Любов в рая“, след като подложи музиканта на серия от словесни нападки и, в пристъп на гняв, го наплю.

„Става въпрос за системно поведение. Няма как да подлагаш на тормоз и унижения някого. Ще трябва да се разделим“, уведомиха го от продукцията. След напрегнат разговор с екипа на предаването, от който стана ясно, че решението за отстраняването му е категорично, Джан Микеле поиска да се срещне с Орлин, извини му се и си събра багажа. С него си тръгна и бижутерката Габриела, в чието лице той откри любовта.

Въпреки провокациите на Джан Микеле, Орлин запази самообладание. Музикантът, който е син на кмета на Монтана, обясни, че се е научил да отстоява себе си, но като спазва добрия тон, в годините, в които семейството му е било подложено на нападки.

Поведението на Джан Микеле шокира всички риалити герои, но най-силно разстрои любимата на Орлин, танцьорката Натали, която е чувствителна към импулсивно, неконтролируемо поведение. През сълзи тя призна, че като дете е била свидетел на домашно насилие.

„Най-голямата ми болка са спомените. Да видиш как баща ти удря майка ти пред очите ти... Чувството е непоносимо, искаш да го изтриеш от главата си, но не можеш“, каза тя. Притеснена от избухванията на Джан Микеле, Натали предупреди Габриела да внимава за прояви на токсична ревност. Бижутерката изслуша съвета ѝ, но не зае позиция по възмутителния казус с Орлин.

Останалите риалити герои също изпаднаха в шок като разбраха, че Джан Микеле е наплюл Орлин. Единствено Ана-Шермин оправда поведението му.

"Джани е моята мъжка версия тук в къщата. Той е много импулсивен, но е добър човек, който не успява да овладее емоциите си", обяви силиконовата бомба. Красимир, най-добрият приятел на Микеле в риалитито, също посърна като разбра, че двамата повече няма да да се радват на компанията си.

След напускането на Джан Микеле в любовното имение продължи да витае напрежение. Вечерта завърши със скандал между бизнесмена Красимир и инфлуенсърката Габриела, които пожелаха едно и също - стаята на изгонения риалити герой, и се опитаха да я завладеят.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джан Франко распуретин

    14 1 Отговор
    Джан Франко, дето е румънски ромм, знае по 2 думи на 6 езика, говори перфектно ромски, срича на български

    Коментиран от #7

    12:07 04.11.2025

  • 2 БУХАХАХА

    2 1 Отговор
    ходили са в емил

    12:12 04.11.2025

  • 3 гост

    4 1 Отговор
    Един от биволите замина.Неред е Тъпото!

    12:17 04.11.2025

  • 4 ами,

    10 2 Отговор
    Този,Анка Метушева и излязлата си Емили са шизофреници.Останалите стари труженички и анаболени батки.Един нормален има-Орлин и всички се нахвърлиха върху него по различни начини но с еднаква злоба и завист.Ами,Тушев несполучлив сезон,провал това не е любов в рая,това е психиатрия на Родос.Зрителите нямат нужда от това.

    12:17 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "джан Франко распуретин":

    Според него майка му била ,,българка,,мюсюлманка а баща му сицилианец.И майка му го защитава и обижда хората в социалните мрежи а била държавен служител.Не може да осъзнае,че с баща му са се провалили във възпитанието на сина си.

    Коментиран от #11

    12:21 04.11.2025

  • 8 ООрана държава

    4 1 Отговор
    От танганайка ли е това предаване? Отдавна не съм чувал да пишете за българи

    12:23 04.11.2025

  • 9 Все тая

    2 1 Отговор
    Мъка…. Тиквите превземат България 🥵

    12:24 04.11.2025

  • 10 Нашите

    4 3 Отговор
    Копейки са във възторг от Джан,те обичат агресията към по слабите

    Коментиран от #15

    12:32 04.11.2025

  • 11 Живея в

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха":

    Сицилия тук не съм срещал подобен де бил ,хората са любезни и дружелюбни ,явно баща му е от Тунис или Алжир

    12:35 04.11.2025

  • 12 604

    2 0 Отговор
    Жяндърити съ плюят..ко дъ съ прай мътрялъ не ставъ!

    12:40 04.11.2025

  • 13 ХИХИХИХИ

    1 0 Отговор
    ЦИГОЙНИТЕ СА НИ ВИП УЧАСТНИЦИТЕ В ТВ ПРЕДАВАНИЯТА НИ СЛЕД ВСБР /ВЕЛИКАТА СО ФИЙСКА БАНАНОВА РЕВОЛЮЦИЯ/.ВПОСЛЕДСТВИЕ МУТРЕНСКА.

    12:42 04.11.2025

  • 14 665

    1 1 Отговор
    Всичко е по сценарий ! Няма продуцент , който да остави на самотек продукция, била тя филм или риалити.

    12:44 04.11.2025

  • 15 604

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нашите":

    Само либераски жендъри съ плюят, чо с тия меки китки саму вибратуор е държалу...същите кът теб!

    Коментиран от #17, #18

    12:46 04.11.2025

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Мутренските випове.

    12:47 04.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "604":

    Твоята редовно ми го наплюва

    12:54 04.11.2025