Диджеят Дипло с опасно признание: Излизал съм и с Кейти Пери, и с Джъстин Трюдо! (СНИМКИ)

4 Ноември, 2025 15:31 678 5

По-късно стана ясно, че звездният диджей се е шегувал

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският диджей и продуцент Дипло предизвика нова вълна от реакции в социалните мрежи, след като публикува иронична снимка с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо.

Музикантът сподели селфи в Instagram, на което двамата правят изненадани гримаси, като към публикацията добави закачлив надпис с името на песента на Кейти Пери “The One That Got Away” („Онзи, който се измъкна“).

Сред коментиралите публикацията са Парис Хилтън, която реагира с плачещ от смях емоджи, и фронтменът на OneRepublic Райън Тедър, който лаконично написа „Леле“.

Постът идва след шега, която Diplo направи по време на участието си в подкаста “Smart Girl Dumb Questions” миналия месец. В ефир той нарече връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо „огнена“ и в шеговит тон заяви, че самият той е излизал и с двамата.

„Излизах с Кейти през 2014 г.“, припомни продуцентът, добавяйки с усмивка: „Да, и с Трюдо също. Макар че това беше странно – просто не си падам по политици.“ От официалния YouTube канал на подкаста по-късно уточниха, че коментарът е бил шега, след като фенове попитаха дали твърденията са истина.

Diplo и Кейти Пери наистина имаха кратка връзка преди десет години, а през 2017 г. певицата дори го спомена в интервю при Джеймс Кордън, класирайки го на трето място сред най-добрите си партньори, след Орландо Блум и Джон Майър. Тогава продуцентът реагира с чувство за хумор в Twitter, като написа: „Не си спомням да сме правили секс“ и добави: „Поне взех бронза на секс Олимпиадата.“

Междувременно връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо, която привлече вниманието през лятото, продължава да се развива. Двамата бяха заснети за първи път на вечеря в Монреал през юли, а наскоро направиха и първата си публична поява като двойка – държейки се за ръце по улиците на Париж по време на 41-вия рожден ден на певицата.

Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че 53-годишният Трюдо е силно влюбен. „Той е луд по нея и я смята за перфектната жена. Споделят сходни възгледи за всичко – от политика и семейство до любовта им към френската кухня“, коментира източникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    1 0 Отговор
    Би било стршно признание, ако си беше казал, че се е мазал с черна вакса по лицето.

    15:35 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Напишете в Гугъл - Пиер Трюдо и щракнете на снимки и после същото ама с Фидел Кастро.

    15:39 04.11.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Да знаете , че този майтап , е майтап на гол Г/з!!!

    15:43 04.11.2025

  • 4 Московия

    1 1 Отговор
    Тя и вовка пич-КИНа е излизала и със Киро попа- КГБто/Гундяев, и с рамАзан,и с Башо мъ-- дурестия и безброй Кавказци
    Даже и с $БЛОНДИ ",,,синчето на соло вьев

    15:50 04.11.2025

  • 5 А с Джъстин дали

    2 0 Отговор
    си правил яйца на очи?

    П.С. Яйца на очи = позата 69 при нормалните двойки...

    15:51 04.11.2025