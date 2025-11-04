Диджеят Дипло с опасно признание: Излизал съм и с Кейти Пери, и с Джъстин Трюдо! (СНИМКИ)

Американският диджей и продуцент Дипло предизвика нова вълна от реакции в социалните мрежи, след като публикува иронична снимка с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо.

Музикантът сподели селфи в Instagram, на което двамата правят изненадани гримаси, като към публикацията добави закачлив надпис с името на песента на Кейти Пери “The One That Got Away” („Онзи, който се измъкна“).

Сред коментиралите публикацията са Парис Хилтън, която реагира с плачещ от смях емоджи, и фронтменът на OneRepublic Райън Тедър, който лаконично написа „Леле“.

Постът идва след шега, която Diplo направи по време на участието си в подкаста “Smart Girl Dumb Questions” миналия месец. В ефир той нарече връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо „огнена“ и в шеговит тон заяви, че самият той е излизал и с двамата.

„Излизах с Кейти през 2014 г.“, припомни продуцентът, добавяйки с усмивка: „Да, и с Трюдо също. Макар че това беше странно – просто не си падам по политици.“ От официалния YouTube канал на подкаста по-късно уточниха, че коментарът е бил шега, след като фенове попитаха дали твърденията са истина.

Diplo и Кейти Пери наистина имаха кратка връзка преди десет години, а през 2017 г. певицата дори го спомена в интервю при Джеймс Кордън, класирайки го на трето място сред най-добрите си партньори, след Орландо Блум и Джон Майър. Тогава продуцентът реагира с чувство за хумор в Twitter, като написа: „Не си спомням да сме правили секс“ и добави: „Поне взех бронза на секс Олимпиадата.“

Междувременно връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо, която привлече вниманието през лятото, продължава да се развива. Двамата бяха заснети за първи път на вечеря в Монреал през юли, а наскоро направиха и първата си публична поява като двойка – държейки се за ръце по улиците на Париж по време на 41-вия рожден ден на певицата.

Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че 53-годишният Трюдо е силно влюбен. „Той е луд по нея и я смята за перфектната жена. Споделят сходни възгледи за всичко – от политика и семейство до любовта им към френската кухня“, коментира източникът.