"Плаках и страдах" - Рийз Уидърспун призна за тежката си следродилна депресия

5 Ноември, 2025 10:39 606 2

  • рийз уидърспун-
  • следродилна депресия

Уидърспун преодоляла депресията си благодарение на помощта на специалист

"Плаках и страдах" - Рийз Уидърспун призна за тежката си следродилна депресия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Рийз Уидърспун призна в интервю за Harper's Bazar, че е преживяла депресия два пъти: веднага след раждането на дъщеря си Ава през 1999 г. и като тийнейджърка.


Уидърспун каза, че майка ѝ я е предупредила за евентуална наследствена предразположеност към депресия и актрисата наистина я преживяла.

„Беше трудно. През първите шест месеца след раждането на дъщеря ми се чувствах едновременно щастлива и депресирана. Плаках през цялото време, страдах от безсъние и бях изтощена“, каза звездата за първите си месеци майчинство.

Актрисата призна, че дълго време не е могла да каже на другите за състоянието си, тъй като всички са предлагали съвети за грижите за децата. Уидърспун подчерта, че да си майка не е лесно.

Уидърспун преодоляла депресията си благодарение на помощта на специалист, към когото я насочила приятелка. Актрисата каза, че е имала късмет да има достъп до лекар.

„Но много хора нямат възможност. Те остават сами с болестта и я крият“, заключи звездата.

Рийз има две деца от бившия си съпруг Райън Филип: 26-годишната Ава и 22-годишния Дийкън. Тя има и син, Тенеси (13), от Джим Тот.


  • 1 Ах, ле-ле

    2 0 Отговор
    С бавачки и слугини е така, можеш да се излежаваш със следродилна депресия. Като си сам с бебето и всичко ти е на главата, депресията няма как да те хване, имаш само хронично недоспиване.

    11:14 05.11.2025

  • 2 123456

    0 0 Отговор
    голям зор да си майка , ..... голямо чудо ...

    11:38 05.11.2025