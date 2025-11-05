"Плаках и страдах" - Рийз Уидърспун призна за тежката си следродилна депресия

Актрисата Рийз Уидърспун призна в интервю за Harper's Bazar, че е преживяла депресия два пъти: веднага след раждането на дъщеря си Ава през 1999 г. и като тийнейджърка.

Уидърспун каза, че майка ѝ я е предупредила за евентуална наследствена предразположеност към депресия и актрисата наистина я преживяла.

„Беше трудно. През първите шест месеца след раждането на дъщеря ми се чувствах едновременно щастлива и депресирана. Плаках през цялото време, страдах от безсъние и бях изтощена“, каза звездата за първите си месеци майчинство.

Актрисата призна, че дълго време не е могла да каже на другите за състоянието си, тъй като всички са предлагали съвети за грижите за децата. Уидърспун подчерта, че да си майка не е лесно.

Уидърспун преодоляла депресията си благодарение на помощта на специалист, към когото я насочила приятелка. Актрисата каза, че е имала късмет да има достъп до лекар.

„Но много хора нямат възможност. Те остават сами с болестта и я крият“, заключи звездата.

Рийз има две деца от бившия си съпруг Райън Филип: 26-годишната Ава и 22-годишния Дийкън. Тя има и син, Тенеси (13), от Джим Тот.