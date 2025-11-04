Рийз Уидърспун разкри в какви отношения са днес Дженифър Анистън и Брад Пит

Актрисата Рийз Уидърспун сподели нови подробности за личния живот на своята дългогодишна приятелка и колежка Дженифър Анистън, като отрече слуховете, че звездата от „Приятели“ все още е свързана емоционално с бившия си съпруг Брад Пит.

„Тя не е човек, който се вкопчва в миналото. Наистина не е такава,“ заяви 49-годишната Уидърспун в епизод на подкаста “Armchair Expert“, излъчен в понеделник. Водещият Дакс Шепърд добави: „Така че тя не страда по Брад Пит“, на което Уидърспун отговори категорично с „Точно така“.

Актрисата даде и пример, подчертавайки, че на 50-ия рожден ден на Анистън присъствали хора от всички етапи от живота ѝ. „Това е едно от най-големите доказателства колко невероятен човек е тя – имаше хора от тийнейджърските ѝ години, от 20-те, хора, които работят в дома ѝ, бивши съпрузи, бивши гаджета – всички бяха там,“ сподели Уидърспун.

Изданието Page Six по-рано разкри, че сред гостите на тържеството през февруари 2019 г. са били и Брад Пит (61 г.), както и неговата бивша годеница Гуинет Полтроу.

„Тя е човек с висока духовна и морална цялост,“ допълни Уидърспун за колежката си от сериала „The Morning Show“, с която се познава вече 25 години.

Звездата от „Професия блондинка“ потвърди и твърдението на водещия, че Анистън „не изгаря мостове“. „Тя винаги остава в добри отношения с хората. Много е топла, гостоприемна, от онези хора, които ще ти кажат: ‘Ела у нас!’ – и го мислят сериозно,“ добави тя. „Аз съм по-скоро от срамежливите.“

Дженифър Анистън, която наскоро официално потвърди връзката си с хипнотизатора Джим Къртис чрез публикация в Instagram, беше омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г. По-късно тя сключи брак с актьора Джъстин Теру (2015–2018), с когото продължава да поддържа приятелски отношения.

56-годишната носителка на „Еми“ в миналото е имала връзки и с Джон Майър, Винс Вон, Пол Ръд и Джон Стюарт.