Рийз Уидърспун скочи от 10-метрова скала (ВИДЕО)

21 Август, 2025 13:13 386 2

Актрисата остави феновете безмълвни

Рийз Уидърспун скочи от 10-метрова скала (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рийз Уидърспун може и да е покорила Холивуд като носителка на „Оскар“ и успешен продуцент, но все още има няколко страха, които се опитва да преодолее, пише tialoto.bg.

Рийз демонстрира, че не е от хората, които се отказват от предизвикателства, въпреки че много от нас вероятно го правят, когато се сблъскват с подобна обезсърчителна ситуация на почивка.

49-годишната актриса документира ужасяващия си номер на страницата си в социалните мрежи, докато е на пътуване със семейството си, получавайки подкрепа от 12-годишния Тенеси.

„Невинаги ще се чувствате готови, но все пак ще скочите. Останалото ще дойде по пътя надолу“, написа тя под клипа, бързо получавайки похвалите и възторжените реакции на феновете и връстниците си.


„О, Боже!!!“, написа Джулиан Мур, а Трейси Елис Рос добави: „Браво! Да на това“, Оливия Мън пък коментира: „Това е толкова впечатляващо“, а Мишел Монахан просто написа: „ДА!“

Феновете също се включиха с думи като: "Обичам те и си толкова прекрасна и красива жена и майка“, плюс: „Поздравления, Рийз! Страхотна форма!“, въпреки че някои все пак я посъветваха да бъде по-внимателна с такива скали.

Видеото показва почернялата руса звезда, докато тя и синът ѝ седят на маса на терасата на курорта, където са отседнали. „Опитваме се да решим дали да скочим от онази скала“, обяснява тя, сбръчквайки нос при идеята за скачане от 10-метровата скала в далечината.

След това видеото показва как звездата скача от високата скала и пада право във водата отдолу. Чува се вик, докато тя се спуска към морето. „Ето какво се случва, когато страхът... срещне последващото действие... защото животът е твърде кратък, за да стоим на ръба“, написа тя под клипа, който беше споделен и в нейните истории в Instagram.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще и

    1 0 Отговор
    Е . М . аз на тая ! Аз съм нудист , плувах си безметежно по гръб , от слънцето бях получил ерекция , всичко беше спокойно и блажено , и е те това чудо като долете от небесата...

    13:17 21.08.2025

  • 2 В морето

    0 0 Отговор
    Аз помислих, че се е изплющяла на асфалта.

    13:28 21.08.2025