Ким Кардашиян призна, че използва изкуствения интелект ChatGPT като източник на правни съвети и в резултат на това е получавала погрешни отговори, които са ѝ коствали точки на изпити. По време на полиграфски тест за видео на Vanity Fair, риалити звездата заяви, че е разчитала на чатбота при подготовката си по право, включително като качвала снимки с въпроси и търсела отговори от системата.

„Когато трябва да намеря отговора на даден въпрос, снимам и го въвеждам в ChatGPT“, обясни тя във видеото, публикувано в началото на седмицата.

Колежката ѝ от подкаста All’s Fair Теяна Тейлър я попита дали това не се смята за измама. Кардашиян отговори: „Те винаги грешат. Заради това съм се проваляла на изпити многократно.“

45-годишната основателка на Skims разказа, че често се ядосва и дори „вика“ на ChatGPT заради неточностите в отговорите, които е получавала. В разговора си с Тейлър тя нарече изкуствения интелект „приятел-враг“ и добави, че понякога му говори така, сякаш комуникира с реален човек: „Казвам: ‘Ще ме провалиш. Как ти се струва това?’ А после той ми отговаря: ‘Това е урок – да се научиш да вярваш на собствените си инстинкти. Ти си знаела отговора през цялото време.’“

Кардашиян описа връзката си с AI инструмента като „токсично приятелство“, отбелязвайки: „Разчитам на него да ми помогне, а той се превръща в мой терапевт и започва да ми обяснява защо трябва да вярвам в себе си, след като ми е дал грешен отговор.“

Звездата от The Kardashians разказа още, че често изпраща скрийншоти от разговорите си с ChatGPT на приятели, придружени с текстове от типа: „Виж какво ми говори този изкуствен интелект. Това е лудост.“

Полиграфският тест е потвърдил, че Кардашиян казва истината относно употребата на ChatGPT.

Ким Кардашиян, чийто покоен баща Робърт Кардашиян бе уважаван адвокат, за първи път разкри, че изучава право в интервю за Vogue през 2019 г. Мотивирана от освобождаването на затворничката Алис Мари Джонсън, в чиято правна кампания участваше активно, тя се впусна в продължително юридическо обучение. Впоследствие сподели с последователите си, че е положила т.нар. „baby bar“ изпит три пъти, преди да го издържи успешно през 2021 г.

През май 2025 г. Ким Кардашиян отпразнува завършването на юридическото си образование след шестгодишно обучение, паралелно с кариерата си в шоубизнеса, включително и участието си в American Horror Story.