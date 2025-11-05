Новини
Може ли принц Хари да загуби титлата си като Андрю?

5 Ноември, 2025 14:58 801 6

Нов законопроект може да даде правото на крал Чарлз III, както и на Уилям, когато стане крал, да отнемат титли

Може ли принц Хари да загуби титлата си като Андрю? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Източници от двореца, цитирани от Page Six, заявиха, че „не биха се изненадали“, ако принц Хари бъде лишен от титлата си по подобие на своя чичо — Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-известен като бившия принц Андрю.

Предупреждението идва на фона на инициативата на британската депутатка Рейчъл Маскел, която отново внесе в парламента законопроект за отнемане на наследствени титли (Removal of Titles Bill). Ако бъде приет, законът ще предостави правомощия на крал Чарлз III, а впоследствие и на наследника му принц Уилям, да премахват аристократични звания.

„Ако този законопроект бъде одобрен, не бих се изненадал, ако Хари е следващият,“ коментира високопоставен източник, близък до двореца. „Не мисля, че Уилям е отмъстителен човек, но се чувства дълбоко предаден — а това е най-тежкото, когато става дума за някой близък.“

Братята, чиито отношения остават обтегнати, не са разговаряли повече от две години. Източници, близки до принц Уилям, твърдят, че бъдещият крал все още е силно засегнат от съдържанието на мемоарите на Хари „Резервният“, публикувани през 2023 г. В книгата Хари обвинява брат си в физическо нападение, а съпругата на Уилям — Кейт Мидълтън — е посочена сред старшите членове на кралското семейство, които са правили предполагаеми „расистки коментари“ относно децата на Хари и Меган Маркъл.

Кралският биограф Хюго Викърс коментира, че отчуждението между двамата е толкова дълбоко, че Уилям „вероятно няма дори да покани Хари на своята коронация“.

„Хари вероятно е силно обезпокоен от новия законопроект на Маскел,“ допълни друг източник от двореца. Инициативата ѝ бе внесена за първи път през 2022 г., но тогава не получи подкрепа. Тя бе възобновена след като миналата седмица крал Чарлз официално лиши брат си принц Андрю от титлите му.

Решението за отнемане на титлите бе подготвено в тайна от кралските съветници и юристи, след което монархът издаде кралски укази до лорд-канцлера Дейвид Лами за премахването на Андрю от официалния Peerage Roll.

Бившият принц, на 65 години, остава свързван със скандала около финансиста Джефри Епстийн, след като бе обвинен от Вирджиния Джуфре, че е имал интимни отношения с нея, когато е била на 17. През 2022 г. Андрю постигна извънсъдебно споразумение, без да признава вина, и не е обвиняван в престъпление.

Според Page Six, решението е взето лично от крал Чарлз, като принц Уилям изцяло подкрепя действията на баща си.

Принц Хари, роден принц на Обединеното кралство и син на покойната принцеса Даяна, бе удостоен с титлата херцог на Съсекс при брака си с Меган Маркъл през 2018 г. След оттеглянето на двойката от кралските си задължения през 2020 г., двамата се съгласиха да не използват званието „Негово/Нейно кралско височество“ за търговски цели.


  • 1 Питане

    3 1 Отговор
    А кога ще премахнат-кралете

    15:16 05.11.2025

  • 2 Воисил Граматик

    1 1 Отговор
    За какво му е титлата на Хари,след като се отказа доброволно от кралското си величие и е в Щатите с актрисата си,а не в Англия? САЩ не са кралство. Управлява ги бай Дончо Тръмпов. Той не раздава монархически титли.

    15:19 05.11.2025

  • 3 бушприт

    1 1 Отговор
    В книгата Хари обвинява брат си ВЪВ физическо нападение,

    15:23 05.11.2025

  • 4 Лего

    0 0 Отговор
    Хари определено не е от един баща с Уилям.

    15:24 05.11.2025

  • 5 розодендрон

    0 0 Отговор
    Peerage Roll-списък с първенци

    15:33 05.11.2025

  • 6 ОТГОВОР

    0 0 Отговор
    ОСТРОВА НА ЗЛОТО ВОЙНИТЕ И РОБСТВОТО.НОСИТЕЛ НА ТРАГЕДИИ ПО СВЕТЪ Е ВРЕМЕ ДА ГО НЯМА.

    15:40 05.11.2025