След осем години в "пенсия": Меган Маркъл се завърна към киното, снима се в „Close Personal Friends“ ВИДЕО

6 Ноември, 2025 06:03, обновена 6 Ноември, 2025 06:14 730 5

Във филма участват още Бри Ларсън, Лили Колинс, Джак Куейд и Хенри Голдинг

След осем години в "пенсия": Меган Маркъл се завърна към киното, снима се в „Close Personal Friends“ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на принц Хари, Меган Маркъл, се завърна към актьорството осем години след отказването си, съобщи The Sun, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, херцогинята на Съсекс е била забелязана да участва в снимки на филма „Close Personal Friends“ в Пасадена, Калифорния, на 5 ноември. Във филма участват още Бри Ларсън, Лили Колинс, Джак Куейд и Хенри Голдинг. Продукцията на Amazon MGM Studios разказва историята на две двойки.

„Това е важен момент за Меган, символизиращ завръщането ѝ към това, което наистина обича. Тя е залята с предложения“, каза източник от филмовото студио пред вестника. „Принц Хари, разбира се, я подкрепя и просто иска тя да прави това, което ѝ харесва.“

Маркъл спечели световна слава благодарение на сериала „Костюми“ (2011-2019), филмите „Помни ме“ (2010) и „Ужасни шефове“ (2011). Тя се оттегли от актьорството през 2017 г., малко преди сватбата си с принц Хари.

През януари 2020 г. херцогът и херцогинята на Съсекс решиха да се оттеглят като висши членове на британското кралско семейство. Те загубиха възможността официално да представляват монархията при пътувания, да изпълняват други церемониални задължения и да използват титлата Техни Височества. Двойката се премести в Съединените щати и закупи дом в Санта Барбара, Калифорния, където отглеждат сина си Арчи и дъщеря си Лилибет Даяна.


