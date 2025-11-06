Георги Тошев се похвали с нов грандиозен успех в кариерата си (СНИМКИ)

Журналистът и документалист Георги Тошев обяви, че е защитил докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Новината бе споделена от самия него в личния му профил във Facebook, където публикува искрен и емоционален коментар за значението на този момент в професионалния и личния му път.

„Днес защитих докторската си степен в моя Факултет по славянски филологии, в моя университет — Софийският ‘Св. Климент Охридски’. Не беше тържествено. По-скоро тихо. Като момент, в който нещо вътре в теб просто подрежда дълъг път“, написа Тошев.

Журналистът споделя, че идеята за докторантурата се е родила неочаквано – след разговор с проф. Амелия Личева, която му е дала първоначалния импулс да започне академичното изследване. Тошев изразява и признателност към проф. Владимир Атанасов, чиято подкрепа е изиграла решаваща роля за реализацията на проекта. „Понякога вярата на другите идва преди нашата собствена“, добавя той.

В поста си Георги Тошев подчертава, че процесът на изследване му е дал не само ново академично знание, но и по-дълбоко осъзнаване на връзката между литературата и живота. „Това изследване ме научи, че литературата и животът се преливат — и че няма финал, има само продължение“, пише той.

Продуцентът уточнява, че не възприема защитата на докторската степен като постижение, а като естествено продължение на личното си и професионално развитие. „Днес не празнувам постижение. Празнувам смисъла да стигнеш дотук“, завършва публикацията си Тошев, като изказва благодарност към актьора Стефан Щерев, заснел момента.

Защитата на Георги Тошев идва в момент, в който името му известно време бе във фокуса на общественото внимание след напрежението между него, Венета Райкова и bTV, породено от назначението на водещата в предаването - решение, за което той обяви, че няма нищо общо и напусна телевизията след над 20 години работа.