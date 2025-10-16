Катрин Зита-Джоунс изостави Майкъл Дъглас заради кариерата си

Връзката на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас е изправена пред сериозно изпитание, след като актрисата реши да се отдаде изцяло на нови творчески предизвикателства. Според информация, разпространена от Radar Online, 56-годишната звезда е избрала да се фокусира върху кариерата си, вместо да прекарва времето си у дома с 81-годишния си съпруг.
Близки до двойката разкриват, че Зита-Джоунс е изпълнена с енергия и амбиция, като не възнамерява да се откаже от професионалните си ангажименти в името на семейния уют. Междувременно, Майкъл Дъглас, който вече се радва на заслужена почивка след дългогодишна успешна кариера, изпитва трудности да приеме новата динамика в отношенията им.
Източници споделят, че актьорът се чувства изолиран и наранен от факта, че съпругата му е отдадена на работата си, докато той прекарва дните си в тишина и самота. Въпреки че Дъглас не очаква Катрин да се откаже от мечтите си, разликата в темпото на живот между двамата започва да се отразява на брака им. Вътрешни лица коментират, че Зита-Джоунс е поела по нов път, изпълнен с възможности, докато Дъглас се опитва да намери своето място в тази нова реалност. Дали тази промяна ще доведе до окончателна раздяла или двойката ще намери начин да преодолее различията си, предстои да разберем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
бих я взел за известно време у дома, за да усети нещо по-различно от 81-годишния дъртак...
До коментар #2 от "Жайме":Два милиона на година. Ще се прави на влюбена. Много възхваляваха любовта им, но когато прочетох, че според брачния договор дамата получава по два милиона на година, умрях от смях. На запад всичко се купува.
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Паднало чене ??? ...
