Новини
Любопитно »
Катрин Зита-Джоунс изостави Майкъл Дъглас заради кариерата си

Катрин Зита-Джоунс изостави Майкъл Дъглас заради кариерата си

16 Октомври, 2025 07:11 2 395 14

  • катрин зита-джоунс-
  • майкъл дъглас-
  • развод-
  • кариера-
  • холивуд-
  • семейство

Актьорът се чувства изолиран

Катрин Зита-Джоунс изостави Майкъл Дъглас заради кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Връзката на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас е изправена пред сериозно изпитание, след като актрисата реши да се отдаде изцяло на нови творчески предизвикателства. Според информация, разпространена от Radar Online, 56-годишната звезда е избрала да се фокусира върху кариерата си, вместо да прекарва времето си у дома с 81-годишния си съпруг.

Близки до двойката разкриват, че Зита-Джоунс е изпълнена с енергия и амбиция, като не възнамерява да се откаже от професионалните си ангажименти в името на семейния уют. Междувременно, Майкъл Дъглас, който вече се радва на заслужена почивка след дългогодишна успешна кариера, изпитва трудности да приеме новата динамика в отношенията им.

Източници споделят, че актьорът се чувства изолиран и наранен от факта, че съпругата му е отдадена на работата си, докато той прекарва дните си в тишина и самота. Въпреки че Дъглас не очаква Катрин да се откаже от мечтите си, разликата в темпото на живот между двамата започва да се отразява на брака им. Вътрешни лица коментират, че Зита-Джоунс е поела по нов път, изпълнен с възможности, докато Дъглас се опитва да намери своето място в тази нова реалност. Дали тази промяна ще доведе до окончателна раздяла или двойката ще намери начин да преодолее различията си, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 3 Отговор
    Думата "кариера" е заменете със млад пе нис.

    07:15 16.10.2025

  • 2 Жайме

    15 6 Отговор
    Отдавна трябваше да го направи Катерина Джоунс. Михаел Доуглас е много дърт и не може да я люби.Зита-Джоунс щяла да гледа дядка у тях си.Айде,де!

    Коментиран от #9

    07:27 16.10.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 4 Отговор
    Не е първа младост, но навремето беше хубавица -
    бих я взел за известно време у дома, за да усети нещо по-различно от 81-годишния дъртак...

    Коментиран от #11

    07:39 16.10.2025

  • 4 наблюдател

    11 1 Отговор
    Ами нормално, при такава разлика във възрастта. Но Майкъл Дъглас да вземе да си намери хоби и да остави жена си да работи, щом иска. Като се е женил за толкова по-млада жена, не знам какво очаква. Не може и душата в рая, и оная работа ясно къде. Всяко решение има цена. Тъй че стига излишни драми.

    07:58 16.10.2025

  • 5 хоминид

    5 0 Отговор
    Майкъл Дъглас изпитва трудности да приеме новата динамика в отношенията им заради старческа деменция.

    08:00 16.10.2025

  • 6 Браво

    7 2 Отговор
    Хубава жена! Разбира се, че ще е активна, а не да стои в къщи и сменя памперси.

    08:01 16.10.2025

  • 7 Около

    7 0 Отговор
    Петдесетте природата е дала на мъжете и жените втори пик на сексуалността ! Може би за да се порадват на живота , преди секса да умре ! И тогава следват най много разводи и раздели , ако не са се подбрали правилно , и единият не може заради старост или друго.

    08:06 16.10.2025

  • 8 Хи хи

    5 1 Отговор
    Тя гони шейсетака, като я понатирят оттук оттам ще се върне.

    08:10 16.10.2025

  • 9 Цък

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жайме":

    Два милиона на година. Ще се прави на влюбена. Много възхваляваха любовта им, но когато прочетох, че според брачния договор дамата получава по два милиона на година, умрях от смях. На запад всичко се купува.

    08:14 16.10.2025

  • 10 Така е

    8 0 Отговор
    Младите актьори я зоват !!! Мерака не умира !!!

    08:16 16.10.2025

  • 11 Какво да усети

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Паднало чене ??? ...

    08:33 16.10.2025

  • 12 Тото

    0 2 Отговор
    Едва ли е вярно, но Зита е млада жена а Дъглас събрат на Египетския 1000 годишен фараон Тунтакамон.

    08:34 16.10.2025

  • 13 А на

    0 0 Отговор
    Изток - всичко се продава....

    08:38 16.10.2025

  • 14 Мъж

    1 0 Отговор
    Жените са само два вида ! Но не млади или стари , или хубави или грозни ! Двата вида са - жени които искаш да авеш , и жени които не искаш да авеш ! Понякога ще предпочетеш да избичиш някоя поддържана на тези години , отколкото запусната двадесетина годишна !

    08:40 16.10.2025