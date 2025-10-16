Катрин Зита-Джоунс изостави Майкъл Дъглас заради кариерата си

Връзката на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас е изправена пред сериозно изпитание, след като актрисата реши да се отдаде изцяло на нови творчески предизвикателства. Според информация, разпространена от Radar Online, 56-годишната звезда е избрала да се фокусира върху кариерата си, вместо да прекарва времето си у дома с 81-годишния си съпруг.

Близки до двойката разкриват, че Зита-Джоунс е изпълнена с енергия и амбиция, като не възнамерява да се откаже от професионалните си ангажименти в името на семейния уют. Междувременно, Майкъл Дъглас, който вече се радва на заслужена почивка след дългогодишна успешна кариера, изпитва трудности да приеме новата динамика в отношенията им.

Източници споделят, че актьорът се чувства изолиран и наранен от факта, че съпругата му е отдадена на работата си, докато той прекарва дните си в тишина и самота. Въпреки че Дъглас не очаква Катрин да се откаже от мечтите си, разликата в темпото на живот между двамата започва да се отразява на брака им. Вътрешни лица коментират, че Зита-Джоунс е поела по нов път, изпълнен с възможности, докато Дъглас се опитва да намери своето място в тази нова реалност. Дали тази промяна ще доведе до окончателна раздяла или двойката ще намери начин да преодолее различията си, предстои да разберем.