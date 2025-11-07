Новини
Ники Кънчев показа порасналата си дъщеря за 17-ия ѝ рожден ден (СНИМКА)

Ники Кънчев показа порасналата си дъщеря за 17-ия ѝ рожден ден (СНИМКА)

7 Ноември, 2025

Водещият честити личния празник на дъщеря си Мари-София

Ники Кънчев показа порасналата си дъщеря за 17-ия ѝ рожден ден (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев развълнува почитателите си, като сподели личен момент от живота си – нещо, което той прави изключително рядко. В профила си в социалната мрежа Ники сподели снимка с дъщеря си Мари-София по повод нейния 17-и рожден ден.

Към кадъра в социалните мрежи той добави само краткото, но изпълнено със сантиментална стойност пояснение: „На 17!“

Публикацията предизвика вълна от реакции. Фенове, приятели и колеги на журналиста побързаха да изпратят поздравления и мили думи, като мнозина отбелязаха не само колко е пораснала Мари-София, но и колко добър баща е водещият.

Дъщерята на Ники Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела е родена на 6 ноември 2007 г. Водещият неведнъж е изтъквал, че бащинството е най-голямата му радост и че благодарение на житейския си опит успява да се наслаждава пълноценно на всеки миг с детето си.

„Тя ме държи младежки буден и винаги ме изненадва с мисленето си. Да си баща на тийнейджърка е приключение, но от най-хубавите“, е споделял Кънчев в интервю, припомня Шоу Блиц.


  • 1 Българин

    Неква поредна нацупена кифла

    13:00 07.11.2025

  • 2 Показа ,

    че ѝ е захлупил шапка Гучи (!) на главата , мазният съветски възпитаник .

    Коментиран от #5

    13:08 07.11.2025

  • 3 с пожелание

    Да му е живо и здраво момиченцето и да го радва дълги години:-)

    13:11 07.11.2025

  • 5 Исторически парк

    До коментар #2 от "Показа ,":

    По добре съветски, отколкото харвардски възпитаник 😏😉

    13:33 07.11.2025

  • 6 Поздрав

    Да им е жива и здрава и много късмет на нея, много радостни мигове на мама и тати с нея.

    13:50 07.11.2025