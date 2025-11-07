Ники Кънчев показа порасналата си дъщеря за 17-ия ѝ рожден ден (СНИМКА)

Водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев развълнува почитателите си, като сподели личен момент от живота си – нещо, което той прави изключително рядко. В профила си в социалната мрежа Ники сподели снимка с дъщеря си Мари-София по повод нейния 17-и рожден ден.

Към кадъра в социалните мрежи той добави само краткото, но изпълнено със сантиментална стойност пояснение: „На 17!“

Публикацията предизвика вълна от реакции. Фенове, приятели и колеги на журналиста побързаха да изпратят поздравления и мили думи, като мнозина отбелязаха не само колко е пораснала Мари-София, но и колко добър баща е водещият.

Дъщерята на Ники Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела е родена на 6 ноември 2007 г. Водещият неведнъж е изтъквал, че бащинството е най-голямата му радост и че благодарение на житейския си опит успява да се наслаждава пълноценно на всеки миг с детето си.

„Тя ме държи младежки буден и винаги ме изненадва с мисленето си. Да си баща на тийнейджърка е приключение, но от най-хубавите“, е споделял Кънчев в интервю, припомня Шоу Блиц.